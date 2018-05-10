Иран может прожить и без иностранных инвестиций в нефтяной сектор - министр нефти Зангане

МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что иностранные инвестиции были нужны для развития нефтедобывающей промышленности в стране, но Иран может обойтись и без этих капиталовложений, если инвесторы предпочтут остаться в стороне в связи с введением новых санкций со стороны США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на выступление министра на государственном телевидении.

"Если иностранцы будут инвестировать в Иран, это ускорит развитие нашего нефтяного сектора, но если нет - мы от этого не умрем", - цитирует агентство Зангане.

Министр также отметил, что он лично предпочитает стабильную цену на нефть на уровне в 65 долларов за баррель. При этом Зангане считает, что президент США Дональд Трамп нечестен, когда речь идет о нефтяных ценах, и хочет завышенных цен.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.