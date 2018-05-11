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Enbridge продает бизнес по транспортировке и маркетингу газа в США за $1,12 млрд


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 11 мая /ПРАЙМ/. Компания Enbridge объявила о продаже подразделений по транспортировке и маркетингу газа в США за 1,12 миллиарда долларов компании, аффилированной с ArcLight Capital Partners.

Как говорится в сообщении Enbridge, она продает Midcoast Holdings подразделение Midcoast Operating и связанные предприятия, которые отвечают за сбор, обработку, транспортировку и маркетинг газа и конденсата в Техасе, Оклахоме и Луизиане.

Сделку планируется закрыть в третьем квартале.

Midcoast оперирует газотранспортной системой протяженностью в 18 тысяч километров и мощностью 2,075 миллиарда кубических футов.

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