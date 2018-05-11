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Выручка "Русала" в I квартале 2018 г выросла на 19,5% и составила $2,744 млрд


Рынки

МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Выручка ОК "Русал" в первом квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,5% и составила 2,744 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

В отчете отмечается, что увеличение выручки связано с динамикой цен на алюминий, стоимость тонны которого на Лондонской бирже металлов за год выросла на 16,75% - до 2,159 тысячи долларов.

Показатель скорректированной EBITDA за первые три месяца текущего года возрос на 20,4%, до 572 миллионов долларов.

ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, впервые внеся в свой так называемый "черный список" (SDN-лист) крупные российские публичные компании — контролируемые Олегом Дерипаской "Русал" и En+. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами

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