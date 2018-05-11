Ученые РФ и Японии проведут газогеохимические исследования в Татарском проливе

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая /ПРАЙМ/. Ученые России и Японии на научно-исследовательском судне "Академик М.А. Лаврентьев" отправились в северную часть Японского моря для проведения комплексных геолого-геофизических, газогеохимических и океанографических исследований в Татарском проливе, сообщает ДВО РАН.

В составе экспедиции - ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН и японского университета Мэйдзи.

"Татарский пролив, несмотря на большой объем работ, выполненных здесь с целью поисков нефтяных залежей, до сих пор недостаточно изучен, как один из важных геологических и океанографических объектов. Изучение геодинамических условий формирования осадочного бассейна Татарского пролива, оценка его углеводородного, сейсмогенного и климатообразующего потенциала является одной из приоритетных задач экспедиционных исследований ТОИ ДВО РАН на период 2017-2021 годов", - сообщил заведующий лабораторией гравиметрии ТОИ ДВО РАН Максим Валитов.

Ученые проведут комплексные геолого-геофизические, газогеохимические и океанографические исследования для изучения общего строения земной коры, структуры, состава и возраста осадочных отложений и коренных пород, выявят глубинные тектонические структуры, изучат распределение газогидратных полей.

Также исследователи будут искать и изучать участки газовой эмиссии, новые газогидратоносные участки в южной части Татарского пролива, оценят поток парниковых газов и концентрацию ртути, проведут другие исследования.

Вернуться экспедиция планирует 27 мая.