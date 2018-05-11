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Нефть продолжает дешеветь после данных о росте буровых установок в США


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу продолжают снижаться и после выхода данных по количеству буровых установок в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.35 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,05%, до 77,43 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,39%, до 71,08 доллара за баррель.

По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю, завершившуюся 11 мая, число буровых установок в США выросло на 13 штук, или на 1,3% - до 1045 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 160 штук, или в 1,2 раза. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 10 штук, или на 1,2% - до 844 штук, газодобывающих - на 3 единицы, или на 1,5%, до 199 единиц.

При этом рынки по-прежнему оценивают риски выхода США из ядерной сделки с Ираном. Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"Риски сокращения предложения после выхода США из ядерной сделки с Ираном подтолкнули нефтяные цены к уровню в 77 долларов за баррель. Текущая ситуация на рынке характеризуется повышенной неопределенностью", - сообщил в комментарии РИА Новости глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.

При этом, по мнению аналитика, решение Трампа отразится на настроениях в нефтяном секторе, то есть увеличит геополитические риски и неопределенность, но вряд ли приведет к сокращению предложения.

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