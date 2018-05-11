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"Северный поток-2" позволит Германии контролировать газовый рынок Европы - МИД Украины


Энергосети

КИЕВ, 11 мая /ПРАЙМ/. Замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что реализация проекта "Северный поток-2" позволит Германии контролировать газовый рынок Европы.

"Позиция (канцлера ФРГ Ангелы - ред.) Меркель не такая категоричная по "Северному потоку-2". Она понимает, что ее партнеры по коалиции очень в этом заинтересованы, она понимает все привлекательные стороны существования этого "потока", а потом фактически весь крупный рынок газа будет в Германии. И Германия уже будет диктовать политику, они считают, что и россиянам также, но по крайней мере Европу они будут контролировать полностью", - сказала Зеркаль в эфире украинского "Пятого канала" в пятницу вечером.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

Разрешение на строительство "Северного потока-2" уже дала Германия. В начале апреля о своем согласии на реализацию проекта заявила Финляндия.

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