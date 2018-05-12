FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

На АЭС "Касивадзаки-Карива" в Японии после землетрясения нештатных ситуаций не отмечается


Энергосети / Мировая экономика

ТОКИО, 12 мая /ПРАЙМ/, Ксения Нака. На крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" нештатных ситуаций не зафиксировано, со ссылкой на администрацию префектуры Ниигата сообщило агентство Киодо.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в северо-западной префектуре Японии Нагано по соседству с Ниигатой. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Максимальная сила ощутимых толчков составила 5 баллов по японской семибальной шкале. Толчки различной силы ощущались еще в 12 префектурах, в том числе и в Ниигате.

Информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет. Угрозы цунами нет.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ