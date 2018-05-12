На АЭС "Касивадзаки-Карива" в Японии после землетрясения нештатных ситуаций не отмечается

ТОКИО, 12 мая /ПРАЙМ/, Ксения Нака. На крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" нештатных ситуаций не зафиксировано, со ссылкой на администрацию префектуры Ниигата сообщило агентство Киодо.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в северо-западной префектуре Японии Нагано по соседству с Ниигатой. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Максимальная сила ощутимых толчков составила 5 баллов по японской семибальной шкале. Толчки различной силы ощущались еще в 12 префектурах, в том числе и в Ниигате.

Информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет. Угрозы цунами нет.