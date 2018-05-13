Суд Кюрасао разрешил Conoco наложить арест на активы PDVSA на $636 млн - СМИ

МЕХИКО, 13 мая /ПРАЙМ/. Суд острова Кюрасао разрешил американской ConocoPhillips наложить арест на активы венесуэльской PDVSA на 636 миллионов долларов за национализацию в Венесуэле в 2007 году, сообщило агентство Рейтер.

Ранее международный арбитраж принял решение о выплате PDVSA 2,4 миллиарда долларов компании ConocoPhillips за национализацию активов в 2007 году. Conoco требовала компенсацию в размере 22 миллиардов долларов.

Решение суда касается "нефти и нефтепродуктов на судах или банковских депозитах".

Ранее стало известно, что PDVSA остановит работу нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на Кюрасао в Карибском море, после того как запасы нефти в его хранилищах будут израсходованы, на фоне конфискации карибских активов компании ConocoPhillips. Кроме этого, PDVSA изменит свои торговые контракты таким образом, чтобы начать поставлять нефть на экспорт с шельфа Венесуэлы.

В 2007 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес вынудил зарубежные нефтяные компании войти в СП как миноритарных партнеров. Американские ExxonMobil и ConocoPhillips отказались от пересмотренных условий и обратились в международный арбитраж.