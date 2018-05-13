Первый в ДФО комплекс закрытой перевалки угля построят в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - ПРАЙМ. Руководство ОАО "Терминала Астафьева", компании SHADE и японской корпорации Marubeni подписали меморандум о создании комплекса закрытой перевалки угля на "Терминале Астафьева" в Находке, сообщает администрация Приморья.

По условиям соглашения, стороны в течение шести месяцев разработают техническое задание на проектирование комплекса. Работа над созданием инженерного проекта начнется до конца 2018 года.

"Это первый подобный проект не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке. Аналогичные закрытые технологии перевалки угля успешно применяются в Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона", – отметил генеральный директор ОАО "Терминала Астафьева" Руслан Кондратов.

По словам управляющего директора компании SHADE Кристофа Зайферта, на "Терминале Астафьева" установят закрытый продольный склад с автоматизированной системой управления, а также оборудование для перегрузки и транспортировки угля.

Японская компания Marubeni станет генподрядчиком проекта, а SCHADE будет единственным поставщиком оборудования. В июне специалисты приедут в Находку, где на месте изучат условия для начала строительства. SCHADE - немецкая компания, ведущий мировой производитель оборудования для складских площадок для хранения сыпучих грузов. Также создает технологии для портов и терминалов.

Проблема загрязнения угольной пылью остро стоит в портах Находки. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу там в соответствие с экологическими нормами. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки. Власти региона сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. Помощник президента РФ Константин Чуйченко в середине февраля поручил к следующей зиме обеспечить чистый воздух для жителей Находки.

Власти края с начала года подписали соглашения с девятью стивидорами Находки о комплексных мерах по снижению вредного воздействия на окружающую среду в ходе перевалки угля. Проблемой также заинтересовался "Гринпис", который направил обращение в Минприроды и Генпрокуратуру с просьбой решить проблему загрязнения угольной пылью в Находке.