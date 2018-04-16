Леонтьев принес извинения Пашиняну за высказывания о ситуации в Армении

ЕРЕВАН/МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Журналист Михаил Леонтьев, который является пресс-секретарем "Роснефти" ROSN, принес извинения главе армянского правительства Николу Пашиняну за свои высказывания о ситуации в республике.

В ходе дискуссии в эфире радио "Комсомольская правда" 3 мая Леонтьев среди прочего заявлял, что народ Армении существует "благодаря и исключительно" поддержке России и что без нее "не было бы никакой Армении".

О получении письма с извинениями сообщила пресс-служба премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Согласно сообщению, Леонтьев подчеркнул, что неуместная эмоциональность комментария исходила исключительно из обеспокоенности за судьбу Армении, которую он считает близким историческим союзником России. Он заверил, что его комментарий никак не связан с позицией "Роснефти" и выразил надежду, что его неосмотрительное поведение не отразится на позитивном сотрудничестве между "Роснефтью" и Арменией, отметили в пресс-службе.

"Да, я прислал письмо с извинениями, но в том числе потому, что получилось недоразумение, я от имени "Роснефти" никаких заявлений не делал. Компания не имеет к этому никакого отношения. Это моя личная позиция и это личные извинения... Я прислал письмо с извинениями, поскольку я признаю, что некоторые заявления были не совсем корректными и чрезвычайно резкими, и что никакие различия во взглядах тот или иной процесс не оправдывают грубости и резкости", - сказал Леонтьев РИА Новости.

Порядка 20 представителей армянской диаспоры вечером 10 мая собрались у редакции "Комсомольской правды", чтобы потребовать извинений от радиоведущих Леонтьева и Михаила Юрьева, однако не смогли четко сформулировать, что именно оскорбило их в эфире программы "Главтема", собравшиеся передали записку на имя главного редактора издания и разошлись.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не считает необходимым обращать внимание на высказывания тележурналиста Михаила Леонтьева в отношении Армении, а его позиция не имеет ничего общего с официальной линией Москвы. Кроме того на сайте "Роснефти" сообщалось, что частные высказывания журналиста Михаила Леонтьева, который является пресс-секретарем "Роснефти", не имеют ничего общего с позицией компании по поводу сотрудничества с Арменией.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламентом на этот пост был утвержден лидер оппозиции Никол Пашинян.