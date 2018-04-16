Дайджест российских СМИ – 14 мая

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Буровая остановка - Санкции мешают совместным проектам "Роснефти" ROSN и Eni на шельфе - Как выяснил "Ъ", вопреки декларациям сторон санкции США поставили под вопрос возможности итальянской Eni финансировать нефтяные проекты с "Роснефтью" на российском шельфе.

- Благотворители просят закрыть список - Из-под контрсанкций хотят вывести лекарства и медтехнику - Как стало известно "Ъ", занимающиеся помощью больным некоммерческие организации (НКО) обратились к спикерам обеих палат парламента с требованием не допустить включения лекарственных препаратов и медтехники в перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров.

- Закон сохранения в Минэнерго - Александр Новак останется на своем месте - Министр энергетики Александр Новак сохранит свой пост в новом правительстве, сообщили источники "Ъ". Они объясняют переназначение тем, что чиновник за время работы добился нескольких важных успехов, в частности по сделке ОПЕК+, не допустив явных провалов.

- ЦБ засекретит отчетность групп - Крупные санации станут менее прозрачными - Банк России планирует скрыть существенную часть информации из трех форм отчетности, в которых раскрываются сведения о финансовых показателях участников банковских групп. Сам регулятор обосновывает это международной практикой.

- Энергоэффективности окажут матпомощь - "Правильный" ремонт жилья поддержат из бюджета - Минэкономики предлагает ежегодно выделять до 23 млрд руб. на софинансирование программ энергоэффективного ремонта жилья. Такие предложения ведомство уже представило Белому дому. Эти средства обеспечат до 10% средств бюджетов региональных фондов капремонта.

- Конкуренция в поддавки - ЦСР заподозрил госструктуры в ее имитации при госзакупках - ЦСР под руководством Алексея Кудрина — он, напомним, может возглавить Счетную палату — опубликовал доклад о закупках, которые государство осуществляет у своих структур: ГУПов, МУПов, бюджетных и казенных учреждений (до 13% всего госзаказа).

- Семилетними шагами - Бюджет будет профицитным впервые с 2011 года - Дорожающая нефть вернула российскую казну в сытый 2011 год — по подготовленным Минфином поправкам, по итогам этого года федеральный бюджет впервые за последние семь лет будет исполнен с профицитом.

- Сергея Митрохина оставили за кампанию - Московское "Яблоко" получит новое руководство после выборов мэра - Сергей Митрохин, который возглавляет московское отделение партии "Яблоко" в течение 14 лет, заявил, что больше не будет претендовать на этот пост. В отделении объявлен "переходный период" на полгода, по итогам которого будет избран новый региональный совет.

- Солнечногорским властям ответили встречной реформой - Поселение Андреевка решило выйти из района и стать городским округом - Депутаты городского поселения Андреевка решили не входить в городской округ, в который должен преобразоваться Солнечногорский район Подмосковья, а создать собственный.

- Регулирование соцсетей никак не принимается - Второе чтение законопроекта откладывается - 11 мая истек срок приема поправок ко второму чтению законопроекта, регулирующего соцсети. Его авторами выступили единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских.

- Бывшего начальника МУРа обвинили в пособничестве офицерам ФСБ - Дело о взятке передано в суд - Как стало известно "Ъ", военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому делу бывшего начальника МУРа отставного генерал-майора МВД Виктора Трутнева, а также трех офицеров столичного главка ФСБ.

- Парижский террорист выходил на связь с ИГ - Французская полиция узнала о контактах Хамзата Азимова с отрядом известного полевого командира - Как стало известно источникам "Ъ", 20-летний выходец из Чечни Хамзат Азимов, устроивший в субботу резню в центре Парижа и застреленный полицейскими, был связан с подразделением запрещенного в России террористического "Исламского государства", которое много лет возглавлял известный полевой командир Абу Умар аш-Шишани (Рыжая Борода).

- Из дела экоактивистов исчезло 15 миллионов - Защита считает, что обвинение лишилось ключевого вещественного доказательства - Как стало известно "Ъ", неожиданный оборот приняло рассмотрение в Воронежской области громкого дела об особо крупном вымогательстве экоактивистами у Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

- Следователям предъявляют дубинки и нагайки - Избитые полицией и казаками участники митингов 5 мая направили заявления в СКР - Правозащитная организация "Зона права" направила в Следственный комитет России около десяти заявлений об избиении полицейскими и казаками участников митингов 5 мая, еще несколько заявлений поступит в СК в ближайшие дни.

- "Все славянские лица с бородой похожи" - Спутавшие лидера арт-группы "Война" с московским сценаристом полицейские получили взыскания - Представители МВД России рассказали в Гагаринском районом суде Москвы о результатах внутренней проверки задержания сценариста Андрея Лукьянова, которого сотрудники полиции в 2012 году перепутали с лидером арт-группы "Война" Олегом Воротниковым.

- Имаму отказали в нарушении прав - Россия ответила на вопросы ЕСПЧ по жалобе осужденного священнослужителя - Как стало известно "Ъ", российская сторона предложила Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) отклонить жалобу бывшего имама московской мечети "Ярдям" Махмуда Велитова на преследование из-за религиозных убеждений и несправедливое судебное разбирательство.

- Осторожно, посольство открывается - Перенос дипмиссии США в Израиле грозит новой дестабилизацией - Сегодня в Иерусалиме будет открыто посольство США — первое иностранное посольство в Священном городе, остающемся яблоком раздора между Израилем и Палестиной.

- Игорю Додону придают евразийский лоск - Его позиции внутри Молдавии укрепляют статусом наблюдателя в ЕАЭС - На завтрашнем заседании высшего Евразийского экономического совета в Сочи Молдавия получит статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), говорят собеседники "Ъ".

- Балканские страны приглашают в ЕС в безденежной форме - В бюджете средства на расширение не предусмотрены - На этой неделе в Софии пройдет саммит ЕС—Балканы. Его главный смысл — обозначить готовность Евросоюза принять в свои ряды начиная с 2025 года шесть балканских стран: Сербию, Черногорию, Македонию, Албанию, Боснию и Косово.

- Банк России сдаст поднадзорных - Налоговики будут получать от ЦБ информацию ежедневно - Федеральная налоговая служба (ФНС) получила новые возможности по контролю за деятельностью финансовых организаций. Налоговики и Банк России подписали соглашение, в рамках которого мегарегулятор будет оперативно отправлять в ФНС отчетность поднадзорных компаний, в том числе и ежедневную.

- Телемедицина с осложнениями - На новом рынке ужесточают правила игры - Участники телемедицинского рынка столкнулись с жесткими ограничениями при оказании дистанционных медицинских услуг. Минздрав объяснил Национальной телемедицинской ассоциации правила работы.

- Аэропорты требуют расплаты - Они устали от долгов государственной авиации - Крупнейшие российские аэропорты недовольны условиями обслуживания самолетов ведомственной авиации. Международная ассоциация аэропортов (МАА) предложила Минтрансу, Росавиации и Минфину изменить схему субсидирования расходов аэропортов на обслуживание судов силовых ведомств, которые эти услуги не оплачивают, но отказать им по закону нельзя.

- "Домашние деньги" отменяют дефолт - Компания разработала план по реструктуризации обязательств - Микрофинансовая компания (МФК) "Домашние деньги" разработала план по реструктуризации облигаций: срок погашения бумаг останется неизменным, но существенно снизится купонный доход.

- Регистраторы ждут консолидации отрасли - и развивают дополнительные услуги - В 2017 году регистраторской отрасли удалось стабилизировать показатели. На фоне снижения основной клиентской базы регистраторы не только сохранили выручку от оказания услуг, но и заметно увеличили чистую прибыль.

- "Нефтегарант" поднимется за счет "Согласия" - Пенсионные фонды консолидируются в первой десятке - После объявленных консолидаций ландшафт пенсионного рынка заметно изменится уже к концу этого года. Девятое место по активам может занять объединенный НПФ "Нефтегарант".

- Chery обкатывает каршеринг - Китайская марка предложила дилерам новую схему получения дохода - Как стало известно "Ъ", китайская Chery на фоне растущего рынка открывает под своих дилеров каршеринг на базе существующего агрегатора YouDrive.

- Коноплю смешают с крупами - У топ-менеджеров "АФГ Националь" появился новый бизнес - Топ-менеджеры, связанные с крупным российским производителем круп "АФГ Националь", начнут выращивать техническую коноплю на площади до 4 тыс. га в Нижегородской области.

- "Сжатый газ, в отличие от дизтоплива, невозможно незаконно присвоить" - Блицинтервью - Владимир Путин в середине апреля провел совещание по увеличению использования газомоторного топлива. Какие меры поддержки этого направления сейчас обсуждаются, "Ъ" рассказал заместитель главы Минэнерго Кирилл Молодцов.

- "Просвещение" преподало урок конкурентам - Издательству присудили рекордную компенсацию - Крупнейшее издательство учебной литературы "Просвещение" выиграло в первой инстанции иск к принадлежащей "Эксмо-АСТ" "Вентане-Граф". Суд постановил взыскать с последней беспрецедентные для издательского бизнеса 3,8 млрд руб.

- "Это все равно что приватизировать обозначение бензина АИ-95" - Блицинтервью - Гендиректор корпорации "Российский учебник" (объединяет издательства "Вентана-Граф", "Дрофа" и "Астрель") Александр Брычкинрассказал "Ъ" о позиции компании и о том, как решение суда повлияет на ее деятельность.

- Отдых без шопинга - Посещаемость столичных торгцентров в майские праздники упала - Хорошая погода и новости о массовых проверках безопасности торговых центров заметно снизили потребительский интерес к ним в майские праздники.

- Личные вещи возьмут под подписку - Экс-менеджер Delivery Club запускает сервис "Чердак" - Бывший исполнительный директор Delivery Club Константин Захаров и сооснователь стартапа по доставке еды "Голод" Мердан Дурдымурадов запускают сервис хранения вещей по подписке "Чердак".

- "Связной" передаст лояльность по воздуху - Ритейлер запустит бесконтактную оплату бонусными баллами - "Связной" первым среди российских ритейлеров запустит возможность бесконтактной оплаты покупок баллами с карт лояльности на основе технологии, представленной Google в начале мая.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Российским компаниям под санкциями позволят не возвращать экспортную выручку в Россию - Им дадут возможность рассчитаться с контрагентами за рубежом.

- Российские контрсанкции станут универсальными - В законе не будет упоминаться конкретная продукция, все ограничения будет вводить правительство по своему усмотрению.

- Митрохин уйдет с поста руководителя московского "Яблока" после выборов мэра - В партии продолжается борьба за столичное отделение.

- Telegram обжаловал решение суда о блокировке - Роскомнадзор и суд вышли за пределы своих полномочий, считают юристы мессенджера.

- Число признающих международную изоляцию страны россиян достигло максимума - Резко выросло и количество тех, кого это беспокоит, выяснил "Левада-центр".

- Как распорядиться доходами бюджета от дорожающей нефти - Чиновники решают, вкладывать их в России или только за границей.

- Иран Россию не пугает - Европейские лидеры готовятся просить у США сделать для их стран исключения из санкций против Ирана, но у транснациональных компаний нет желания вести там бизнес, предупреждают эксперты.

- Почему Никол Пашинян опасается за суверенитет Армении, глядя на Россию - С юности Никол Пашинян делал себе имя на критике власти. Теперь власть у него руках, но оправдать ожидания народа будет трудно.

- Издательство "Просвещение" отсудило 3,7 млрд руб. у компании группы "Эксмо-АСТ" - Издательство обвинило конкурентов в копировании логотипа.

- Полисы ОСАГО могут подорожать с 31 августа - ЦБ готовится изменить цену страховок, до сих пор это всегда приводило к росту их стоимости.

- В России уже в этом году могут появиться автоматы по продаже сим-карт - Новым розничным форматом интересуются все крупные операторы сотовой связи.

- АФК "Система" AFKS создает сеть апарт-отелей Cosmos Stay на месте АТС - Первый объект стоимостью 500 млн руб. появится в Теплом Стане.

- ЦБ давно знал о схемах Азиатско-Тихоокеанского банка - Привлечение денег населения через векселя родственной структуры в апреле обрело признаки пирамиды, объясняет регулятор решение о санации.

- Правительство разрешило "Газпрому" GAZP направить на дивиденды меньше половины прибыли - Компания может заплатить только 26%.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Машинально - Приставы начали продавать с торгов автомобили злостных должников по штрафам ГАИ - Служба судебных приставов перешла к жестким мерам в отношении должников по штрафам ГАИ: машины хронических нарушителей-неплательщиков активно забираются на штрафстоянки и продаются с торгов.

- Плывем в лето - Об отдыхе на воде в этом году и ценах на круизы рассказал глава Росморречфлота - В России начали строить современные лайнеры класса "река - море" на 300-400 пассажиров, чего не было уже лет тридцать. И еще суда для мелководных бассейнов, где туристов ждут очень интересные программы, обещают в Росморречфлоте.

- Фастфуд выгоняют из школы - В Британии могут запретить рекламу быстрой еды - В Лондоне скоро может исчезнуть наружная реклама вредной еды (с повышенным содержанием жира, соли и сахара) на транспорте в рамках борьбы с лишним весом у детей.

- ...И прицеп на миллиард - Глава Северо-Западного управления Ростехнадзора арестован за мошенничество - Дзержинский районный суд Петербурга заключил под стражу одного из самых влиятельных людей строительной отрасли Северной столицы Григория Слабикова.

- Иерусалим, посольство США - Посольство США в Израиле перебирается в город трех религий - В иерусалимский район Арнона в здание, где многие годы располагалось консульство (негенеральное) США в Иерусалиме, переезжает посольство этой страны.

- Золото Кубани - Владимир Путин встретился с губернатором Краснодарского края - О развитии сельского хозяйства на Кубани президент поговорил с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

- Пять плюс один - В Сочи встретятся лидеры стран ЕАЭС - В Сочи пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер-министра Армении.

- Технологии роста - Дмитрий Медведев провел совещание по промышленной политике - В промышленности необходимо совершенствовать высокотехнологичный сектор, ориентирующийся на экспорт, считает премьер-министр Дмитрий Медведев, и особенно обрабатывающие отрасли.

- По чужим законам - УК дополнят статьей за исполнение санкций против России - Завтра главы обеих палат парламента собираются внести законопроект об уголовном наказании для руководства компаний, исполняющих антироссийские санкции.

- Секреты положат на бумагу - Банк России получит новые права в борьбе с инсайдерской торговлей - В ближайшее время Госдума может принять поправки в закон о противодействии инсайду, которые, по замыслу Банка России, заставят публичные компании в корне пересмотреть подходы к охране информации, способной повлиять на котировки их акций.

- Бюджет не заметит - Электромобили предложили освободить от транспортного налога - Парламентарии предложили ввести пятилетние налоговые каникулы для владельцев электромобилей.

- Новости спустились под землю - В московской подземке началось телевещание - Телеэкраны, которые начали появляться в вагонах столичного метро несколько месяцев назад, наконец-то ожили. Впервые в мире в подземке заработало телевидение в реальном времени.

- Перелив цен - ФАС не исключает подорожания бензина выше темпов инфляции - Цены на бензин и дизельное топливо в этом году на российском рынке могут расти быстрее инфляции. Это станет возможным при увеличении стоимости нефти, не исключил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

- Минфин взял профицит за правило - Доходы бюджета вырастут в этом году на 1,8 триллиона рублей, расходы - лишь на 62 миллиарда - Федеральный бюджет в этом году будет исполнен с профицитом в сумме 440,6 миллиарда рублей, говорится в проекте поправок к бюджету. Последний раз доходы казны превысили расходы семь лет назад.

- Счет пойдет на минуты - Сотовым операторам обещают новую волну предписаний - Сотовые компании, которые не отменят внутрисетевой роуминг, рискуют попасть под новую волну предписаний и штрафных санкций со стороны Федеральной антимонопольной службы во второй половине года, предупредил глава службы Игорь Артемьев.

- Полет – нормальный - Начались летные испытания второго самолета МС-21 - Второй опытный самолет МС-21-300 совершил свой первый полет на аэродроме Иркутского авиационного завода.

- Граждане не пострадают - Госдума расширит законопроект о контрсанкциях - Думский Совет по законотворчеству рассмотрел новый законопроект о контрсанкциях в ответ на недружественную политику Запада.

- Собянин: Заводы Москвы проведут еще три "Дня без турникетов" - В этом году предприятия Москвы проведут четыре "Дня без турникетов" и откроют свои цеха для всех желающих. Об этом мэр Сергей Собянин заявил во время посещения Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС), одного из участников акции.

- Лучше хором - В Москве отбирают участников детской программы фестиваля "Спасская башня" - В московском парке "Зарядье" прошел отборочный этап Фестиваля духовых оркестров "Спасская башня детям". Название коллективов-финалистов жюри объявит через две недели - 1 июня.

- Налоговые прятки заканчиваются в суде - Крупную российскую корпорацию уличили в уходе от налогов на сотни миллионов рублей - Государство объявило войну мошенникам, которые зарабатывают себе капиталы с помощью черных схем ухода от уплаты налогов и оттока капитала через фирмы-однодневки.

- Следствие на дому - СКР настаивает на домашнем аресте для Алексея Малобродского - Уникальная ситуация сложилась при рассмотрении громкого уголовного дела Алексея Малобродского: Следственный комитет России дважды настаивал и продолжает настаивать на избрании для бывшего генерального директора "Гоголь-центра" меры пресечения в виде домашнего ареста вместо содержания в СИЗО.

- Лечить за решеткой - Суд отправил в клинику напавшего на Татьяну Фельгенгауэр - уд поставил точку в деле Бориса Грица - человека, который напал на журналиста "Эха Москвы". Но судья зачитала не приговор, а постановление, по которому Гриц признан невменяемым и будет отправлен под конвоем в спецклинику.

- "Ожог видим, но справку не дадим" - Глава Россотрудничества в Киеве рассказал о провокациях властей Украины - В День Победы, в городе-герое Киеве боевики неонацистской организации С14, пользующейся, по их словам, поддержкой местных спецслужб, напали на руководителя Российского центра науки и культуры Константина Воробьева.

- Бой с тенью - Австралия ввела запрет на оплату крупных покупок наличными - Правительство Австралии решило с 1 июля следующего года запретить платежи наличными за товары и услуги на сумму свыше 10 тысяч долларов США.

- Клозеты на замке - Санкции помешали ремонту туалетов в США - Санкции США против некоторых российских бизнесменов и компаний привели к сбою в поставках канализационных насосов в штаб-квартиру Национальной парковой службы США, подведомственной МВД страны.

- Кровь пролилась на улице Монсиньи - Террорист беспрепятственно добрался до центра Парижа - Субботним вечером в районе знаменитой Парижской оперы, как всегда, было многолюдно. Парижане и иностранные туристы давно облюбовали здешние рестораны, уютные кафе, где за непринужденной беседой и бокалом вина можно в свое удовольствие провести несколько часов.

- Танцы вместо митинга - Антинаркотический рейд в ночных клубах Тбилиси привел к акции протеста, вызванной недовольством действиями полиции во время спецоперации.

- Нас поддержали в Брюсселе - Евродепутат рассказал "РГ" о борьбе за сохранение русского языка в школах Латвии - Борьба русскоязычной общины Латвии за сохранение школьного образования на родном языке приняла неожиданный оборот. Депутат Европарламента, сопредседатель партии "Русский союз Латвии", спикер Штаба защиты русских школ Мирослав Митрофанов написал открытое письмо, в котором заявил о готовности отказаться от своего иммунитета и сесть в тюрьму вместо двух русскоязычных активистов, которые недавно были арестованы полицией безопасности республики.

- Авианосец ушел в море - Первый авианосец собственной разработки отправился на ходовые испытания из порта Далянь в северо-китайской провинции Ляонин в воскресенье утром. Системы авианосца, работающего на паротурбинном двигателе, будут протестированы в реальных условиях.

- Сильвио вернулся - Надзорный суд Милана восстановил экс-премьера и лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони в политических правах, разрешив ему баллотироваться на выборах и занимать государственные должности.

- Ангел в дар - Патриарх Кирилл освятил в Петербурге два храма - Завтра в Санкт-Петербурге состоится заседание Священного Синода, и это уже третий день визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Северную столицу.

- Не дотянул - Под Петербургом разбился самодельный высокоплан - В Приозерском районе Ленинградской области идет проверка по факту жесткой посадки самодельного летательного аппарата.

- Шутку оценят по УК - Мужчину, пронесшего росгвардейца в метро, отпустили под подписку - Следственный комитет по Москве сообщил, что Черемушкинский суд отказался отправлять под домашний арест гражданина, который пронес сотрудника Росгвардии на руках в столичном метрополитене.

- Цветы для сестры - В столице выбрали лучшую медицинскую сестру-2018 - В столице определили лучшую медицинскую сестру. Ей стала Людмила Шабалина из городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных. До этого она была победителем в номинации "Лучшая медицинская сестра отделений анестезиологии и реаниматологии".

- По коням - Пять первых секретарей ЦК ВЛКСМ этой осенью вместе отметят столетие комсомола - За историю ВЛКСМ через его ряды прошло 200 миллионов человек.

- Дошутились - В Красноярске ищут подростков, осквернивших памятник ветеранам - Молодые люди утащили цветы с постамента памятника в городском сквере Победителей, а потом долго веселились по этому поводу.

- Попса начинает и выигрывает - Ничто не предвещало печалей. Я сидел на веранде симпатичного ресторана, где кормят вкусной грузинской едой. День. Люди там, дети смеются. Лепота.

- Потеря для политики - Ушел из жизни Игорь Бунин - Известный историк и политтехнолог Игорь Бунин скончался на 73-м году жизни. Его уход из жизни - это огромная потеря для российской политологии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Высокоточная Вселенная - Новые российские микродвигатели позволят сделать очередной шаг в изучении дальнего космоса - Десятиметровая антенна для космической обсерватории "Спектр-М" сможет корректировать собственную форму в космосе. Для высокой точности измерений ее форма не должна отличаться от расчетной более чем на микроны.

- "Гагаринский старт" на Байконуре выведут из эксплуатации - Исторический комплекс перейдет в режим консервации - Старейший стартовый комплекс космодрома Байконур (так называемый "Гагаринский старт"), с которого до сих пор отправляются в космос пилотируемые корабли, будет выведен из эксплуатации.

- Россияне инвестируют в фондовый рынок из-за падения ставок по вкладам - Объем средств на индивидуальных инвестиционных счетах увеличился более, чем в два раза - В поиске альтернативы банковским вкладам россияне увеличивают вложения в фондовый рынок. В прошлом году приток средств на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) составил 18,7 млрд рублей (в 2016 году — только 8,8 млрд рублей).

- Полицейским вернут специальные кабины времен ГАИ - Они защитят сотрудников ДПС от непогоды - Сотрудники Госавтоинспекции Москвы снова будут нести постовую службу на перекрестках в ветрозащитных стеклянных кабинах. В 2008–2010 годах эти сооружения исчезли с московских дорог в рамках реформирования патрульно-постовой службы.

- Facebook FB дует на воду - Разработчиков программ обяжут зарегистрировать свою компанию для работы на площадке соцсети - Все сторонние приложения и сервисы в Facebook должны будут заново пройти верификацию до начала августа, чтобы продолжить работать с соцсетью. Разработчики программ получили соответствующее уведомление, "Известия" ознакомились с ним.

- "Никулин находится в тюрьме с душевнобольными" - Адвокат россиянина Аркадий Бух — о судебном процессе над экстрадированным из Чехии в США гражданине РФ - Судебный процесс в США над Евгением Никулиным может продлиться более трех лет, сказал "Известиям" американский адвокат гражданина РФ Аркадий Бух.

- Новые кадры отправят в регионы - Участникам президентской программы предстоит решать реальные проблемы в субъектах РФ - Слушателей обновленного курса для кадрового управленческого резерва отправят решать реальные задачи в регионах России. В программе не будет экстрима вроде прыжков со скалы или соревнований на гребном канале, как в прошлый раз, пояснил "Известиям" проректор президентской академии РАНХиГС, руководитель программы Алексей Комиссаров.

- Бизнес закроется от санкций - Правительство разрешит не раскрывать сведения об учредителях и топ-менеджменте - Крупнейшие компании по решению правительства смогут не раскрывать публично часть информации. Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития ("Известия" ознакомились с текстом документа).

- Товары с ГОСТом закодируют - Росстандарт снабдит проверенную продукцию QR-маркировкой - Росстандарт в 2018 году запустит QR-маркировку продукции, изготовленной по ГОСТам. Она будет доступна лишь для тех товаров, которые прошли проверку в лабораториях службы. Об этом "Известиям" сообщили в ведомстве.

- Устройства с нейроуправлением помогут миллионам инвалидов - Электроколяски, "умные" кровати и манипуляторы, выполняющие команды мозга, в России хотят вывести на массовый рынок - Российские специалисты разрабатывают технические средства нового поколения для помощи людям с ограниченными возможностями. Специальная гарнитура позволяет использовать сигналы мозга для управления системы помощи и реабилитации — ассистивными устройствами.

- Камера "рыбий глаз" обеспечит точное прилунение - Российская система позволит выбрать лучшее место для посадки на естественном спутнике Земли - В Институте космических исследований (ИКИ) РАН разработали оптическую систему с углом обзора 180 градусов. Ее планируется использовать в ходе будущей миссии "Луна-27". Комплекс позволит максимально точно определить орбиту аппарата и найдет безопасное место для его посадки.

- В представлении не нуждается - Владимир Путин не планирует совершать символические иностранные визиты после инаугурации - В графике президента РФ Владимира Путина нет так называемых первых иностранных визитов после вступления в должность. Как пояснил "Известиям" помощник главы государства Юрий Ушаков, в этом нет необходимости, поскольку исполнять свои обязанности продолжил ранее действовавший президент.

- Россияне довольны ситуацией в стране - Большинство граждан позитивно оценивают и свою личную жизнь - Большинство россиян — 68% — довольны ситуацией в стране, а 77% — и личной жизнью. Такое же количество граждан полагают, что живут хорошо, — такие данные были получены в ходе опроса ВЦИОМа, с результатами которого ознакомились "Известия".

- Дроны Трампа на взлете - США попробуют не упустить рынок боевых беспилотников - Американские компании активизировали продвижение военных беспилотников на экспорт. В частности, особую активность на иорданской выставке SOFEX 2018 развила фирма General Atomics, один из ведущих производителей военных дронов. Интересно, что американским компаниям долгое время запрещали свободно продавать эту технику за рубеж.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Творожный сигнал - В России прошла первая межведомственная проверка рынка молочной продукции - РБК ознакомился с результатами федеральной проверки молочной продукции. Самой проблемной категорией оказался творог — у большинства марок состав не соответствует заявленному, причем более трети продукции продается с плесенью.

- Антисанкции лишились конкретики - В Думе решили смягчить ответ на антироссийские меры США - Госдума решила смягчить законопроект о контрсанкциях, убрав из него основные спорные пункты и сделав его полностью рамочным. Первоначально предложенные меры "вызвали беспокойство в обществе", и от них решили отказаться.

- Уход из украинского тупика - Владислав Сурков может оставить должность помощника президента - Помощник президента Владислав Сурков может покинуть свой пост, рассказали источники РБК. В администрации президента он курирует в том числе украинское направление.

- Минобрнауки покажет пример деления на два - В структуре правительства появятся новые министерства - Минобрнауки разделят на два ведомства, утверждают источники РБК в правительстве и Госдуме. По их данным, кандидаты на должность министра науки — замминистра образования и науки Григорий Трубников и глава ФАНО Михаил Котюков.

- Кабинет для беспартийных и оппозиционеров - Никол Пашинян сформировал новое правительство Армении - Новый премьер Армении сформировал правительство, отдавая преимущество молодым кадрам, соратникам по партии или беспартийным. Они будут готовить страну к выборам, но могут столкнуться с противодействием бывшей партии власти.

- Бюджет с особенностями - Минфин нашел возможность увеличения государственных расходов - В свежих правках бюджета есть видимое противоречие с бюджетным правилом: расходы увеличиваются больше, чем разрешено законом. Чтобы нарушения не было, Минфин уже подготовил поправку об "особенности" бюджетного правила в 2018 году.

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