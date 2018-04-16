Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне разнонаправленно

МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снизилась на 0,25%, до 6,44 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,56%, до 70,6 доллара, "Новатэка" NVTK - выросла на 0,15%, до 131,7 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 0,1% - до 4,82 доллара, "Газпром нефти" - подешевели на 0,94%, до 26,25 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,03% - до 17,3 доллара, НЛМК - увеличилась на 3,65% - до 26,38 доллара, "Северстали" CHMF - поднялась на 0,81%, до 16,11 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 0,66% - до 1,84 доллара, Сбербанка SBER - опустились на 0,79%, до 15,64 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,46%, до 21,75 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT подорожали на 0,94% - до 19,78 доллара, стоимость бумаг "Ленты" осталась на уровне предыдущего закрытия в 5,7 доллара. Цена бумаг АФК "Система" AFKS выросла на 0,06% - до 3,52 доллара.