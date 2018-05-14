ConocoPhillips может продать свои активы в Северном море - СМИ

МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Американская нефтяная компания ConocoPhillips готовится продать свои месторождения в Северном море, поскольку компания ориентируется на сланцевую нефть, приводит агентство Рейтер информацию знакомых с ситуацией источников.

"Продажа активов Conoco в Северном море ... может принести компании до 2 миллиардов долларов, но остается не ясным, какая часть портфеля может быть выставлена на продажу", - приводит агентство слова трех источников.

Компания отказалось комментировать эту информацию агентству.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips была основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Численность сотрудников составляет около 11,2 тысячи человек. Согласно отчетности компании, в 2017 году ее добыча в Великобритании на шельфе Северного моря составила около 70 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день.