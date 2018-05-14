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Глава Росатома о контрсанкциях РФ: сделаем всё, чтобы исполнить свои обязательства


Энергосети

Уточняется формулировка лида, добавлен бэкграунд (последний абзац)

СОЧИ, 14 мая /ПРАЙМ/. Принятие Госдумой законопроекта о контрсанкциях - это право парламентариев дать главе государства дополнительную возможность отвечать на действия Запада в отношении России, Росатом при этом сделает все, чтобы соблюсти контрактные обязательства перед зарубежными партнерами, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей, внесен в Госдуму в понедельник. Он также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

"Это право законодателя - наделить президента Российской Федерации дополнительными полномочиями для того, чтобы адекватно отвечать на внешнеполитические вызовы. Как бы ни развивался этот сценарий, могу заявить только одно: Росатом сделает все от себя зависящее, чтобы полностью исполнить все обязательства перед нашими партнерами", - сказал Лихачев журналистам в кулуарах форума "Атомэкспо-2018".

Законопроект об ответе на санкции США и других стран внесен председателем Госдумы и главами всех думских фракций, к которым впоследствии присоединилась большая часть депутатов. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

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