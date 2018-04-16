Дайджест российских СМИ – 15 мая

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КОММЕРСАНТ

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- Шестилетку — за тринадцать проектов - Новыми национальными целями будут онкология, цифровые линии и городские дороги - Нацпроекты 2018–2024 годов, над которыми будет работать новое правительство Дмитрия Медведева, очень похожи на нацпроекты времен его президентства в 2008–2012 годах. В "двадцатипятитриллионном плане" Белого дома, с которым ознакомился "Ъ", — 13 проектов, развивающих уже существующие.

- Посольство США переехало поближе к войне - В столкновениях с израильской армией погибли более 50 палестинцев - Посольство США в Израиле в понедельник официально сменило адрес: в присутствии высокопоставленной американской делегации дипмиссия переехала из Тель-Авива в Иерусалим. Пока в Иерусалиме отмечали это радостное для многих израильтян событие, на территории Палестины прошли акции протеста, в результате которых погибли свыше 50 человек, более 2 тыс. пострадали. Этот день стал самым кровавым в истории палестино-израильского конфликта после войны в секторе Газа GAZA в 2014 году.

- Оставленные и отставленные - Что известно о перестановках в оборонно-промышленном блоке правительства - В ближайшее время Владимир Путин утвердит состав нового правительства Дмитрия Медведева. На фоне кардинальных перестановок у вице-премьеров министерские назначения, по крайней мере в части оборонно-промышленного блока, предсказуемы: источники "Ъ" утверждают, что министром промышленности и торговли останется Денис Мантуров, а министром обороны — Сергей Шойгу. Дмитрий Рогозин, покидающий Белый дом, возглавит госкорпорацию "Роскосмос". Перестановок ожидают и в администрации президента (АП).

- У граждан выросли неотложные нужды - Средний размер кредита наличными достиг исторического максимума - Рост объемов розничного кредитования в значительной степени обусловлен увеличением средней суммы кредита, свидетельствуют данные бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс". По итогам первого квартала средний чек по кредиту наличными достиг исторического максимума в 141 тыс. руб.

- Дроны и роботы соберут деньги с недвижимости - В ВБ подсчитали прибыль от уточнения кадастровых карт - Применение дистанционных методов зондирования и автоматизация кадастровой оценки позволят развивающимся странам увеличить фискальную выручку в разы — и сократить траты на создание и поддержание реестров учета недвижимости, говорится в рабочем докладе Всемирного банка (ВБ). В РФ съемки с беспилотников уже активно используются для уточнения сведений ЕГРН, рассказали "Ъ" в Росреестре,— в 2017 году дроны фотографировали участки и дома в трех субъектах РФ, в 2018-м таких регионов уже 13.

- Белый дом поскребет по госпрограммам - Правительство готовит порядок внедрения новых трат в бюджетную конструкцию - Белый дом готовит нормативную базу для исполнения нового майского указа Владимира Путина — Минэкономики опубликовало проект правил финансирования новых нацпроектов, на которые, по оценке министерств, Белому дому потребуется 8 трлн руб. дополнительных средств. "Межпрограммные" проекты, над которыми будет работать проектный офис нового правительства, предполагается оплачивать из средств действующих госпрограмм. По сути это попытка приспособить новый механизм управления к сложившейся и довольно устойчивой бюджетной конструкции.

- Выборы мэра доберутся до дач - Сергей Собянин предложил регионам обмениваться избирательными участками - Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму (МГД) законопроект, который позволит создавать участки для голосования на выборах мэра в других субъектах РФ. "Временные участки" для граждан со столичной регистрацией могут появиться в Подмосковье. Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила "Ъ", что такие предложения "вписываются в концепцию развития "мобильного избирателя"". Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ на выборы мэра в 2018 году выдвинет экс-депутата Вадима Кумина.

- Кремлевские юристы поработали над законом об антисанкциях - Но пока Госдума примет его в первоначальном виде - Во вторник Госдума примет в первом чтении законопроект о контрсанкциях США. Во всех думских фракциях "Ъ" сказали, что проголосуют в поддержку документа. Ко второму чтению законопроект претерпит существенные изменения. По сведениям "Ъ", серьезные замечания к нему высказало государственно-правовое управление президента (ГПУ), которое и помогло скорректировать его для дальнейшего принятия. Изначально в администрации президента (АП) выступали против принятия документа даже в первом чтении.

- Алексей Кудрин пошел на расширение - Он не намерен отказываться от своих НКО на посту главы Счетной палаты - Алексей Кудрин согласился стать кандидатом в председатели Счетной палаты (СП). В случае назначения на этот пост он намерен сохранить и прежние должности — главы Центра стратегических разработок (ЦСР) и председателя Комитета гражданских инициатив (КГИ). Об этом он заявил после консультаций с президиумом думской фракции "Единой России", которая выдвинула его на пост. Президент будет выбирать главу СП как минимум из трех кандидатов.

- Авторов закона о языках обвинили в предательстве национальных интересов - В Чувашии собирают подписи за отзыв своих депутатов из Госдумы - Общественники Чувашии собрали под петицией об отзыве депутатов Госдумы Алены Аршиновой и Олега Николаева, представляющих их регион, более 1,6 тыс. подписей. Депутаты стали соавторами законопроекта о добровольном изучении национальных языков, в котором общественники видят угрозу развала федеративного государства. Действия депутатов от региона они расценили как "предательство национальных интересов Чувашии и всех других народов РФ". Ранее против принятия проекта выступили в Татарстане и Башкирии, направив обращения в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина. Думский комитет по образованию с рассмотрением инициативы не спешит.

- Московские светофоры передадут в частные руки - Модернизация интеллектуальной транспортной системы обойдется в 17 млрд руб. - Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) планирует заключить крупнейший за последние годы контракт. 17 млрд руб. городские власти выделят на обслуживание и модернизацию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) города, чем предстоит заняться частной компании. Контрактом будут определены, в частности, сроки ремонта оборудования, используемого для управления движением. Эксперты рассчитывают, что городу наконец удастся настроить работу столичных светофоров.

- Сделка с прокурором оказалась выгодней - Участника незаконной продажи особняка в центре Москвы выпустили из СИЗО - Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд перевел из СИЗО под домашний арест экс-руководителя ФГУП "Дирекция международных фотовыставок" Виталия Страшнова, обвиняемого в хищении исторического здания в центре Москвы, оцениваемого в 882 млн руб. Заключив сделку с прокурором, господин Страшнов полностью признал вину, дав показания на своих предполагаемых подельников, которые за попытку хищения 120 объектов недвижимости находятся под следствием уже шесть лет.

- МВД нашло кандидата в короли обнала - Финансист сменил статус свидетеля на заключенного - Как стало известно "Ъ", в Москве взят под стражу Иван Мязин, которого в МВД России считают одним из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания. Иван Мязин, по версии следствия, выступал теневым совладельцем разорившегося Промсбербанка и еще десятка кредитных учреждений, через которые были прокачаны миллиарды рублей. Показания о его причастности к махинациям дал бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин, сотрудничающий со следствием. Трое бывших топ-менеджеров этого кредитного учреждения и один коммерсант в 2017 году получили от трех до девяти лет лишения свободы.

- Историки остались без "Демократии" - Фонд Александра Яковлева закрылся из-за отсутствия финансирования - В России прекратил работу международный фонд "Демократия", созданный в 1993 году бывшим членом политбюро, одним из идеологов перестройки Александром Яковлевым. Фонд публиковал сборники уникальных советских документов. Организация закрывается из-за отсутствия средств: "Демократия" отказалась от иностранного финансирования, "чтобы не считаться агентом". Сотрудники уже полгода работали без зарплаты, но последней каплей стало окончание срока бесплатной аренды помещения, которое предоставил фонду еще президент Борис Ельцин.

- Ирак выбрал национальное примирение - Правящий блок уступил лидерство на парламентских выборах - В Ираке вчера продолжался подсчет голосов, поданных в субботу на парламентских выборах — четвертых после свержения режима Саддама Хусейна в ходе операции США. Наибольшее количество голосов, по предварительной информации, получил оппозиционный блок "Ас-Сайрун" ("Идущие вперед") во главе с шиитским богословом Муктадой ас-Садром. Успех господина ас-Садра, объединившего религиозные и светские партии в новую политическую силу, объясняется растущим в иракском обществе запросом на национальное примирение. Впрочем, сохранить единство страны будет непросто. По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, эскалация конфликта вокруг Ирана грозит превратить соседний с ним Ирак в арену непримиримого противостояния между Тегераном и коалицией во главе с США.

- Иранскую сделку спасают всем миром - Тегеран требует от Москвы и других участников соглашения невыполнимых гарантий - Сегодня в Брюсселе глава МИД Ирана Джавад Зариф обсудит с министрами иностранных дел Великобритании, Франции и ФРГ, а также с главой дипломатии ЕС пути спасения иранской ядерной сделки. Накануне он побывал в Китае и России, где его заверили в готовности совместно отстаивать подрываемое Вашингтоном соглашение. Между тем эксперты сомневаются в том, что партнеры Ирана смогут защитить свой бизнес от вторичных санкций США и тем самым обеспечить финансовую заинтересованность Тегерана в соблюдении Венских договоренностей 2015 года.

- Дождь смывает котировки - Экспортные цены на пшеницу возобновили снижение - Тенденция роста экспортных цен на российскую пшеницу, которая наблюдалась последние шесть недель, изменилась. За последнюю неделю котировки снизились на $1–2, до $212,5–213 за тонну, из-за дождей, которые фактически развеяли риски засухи на юге России. По прогнозам, смена тренда грозит тем, что российские экспортеры пшеницы встретят новый сезон с ценами и ниже $200 за тонну.

- Стратегия обогнала приватизацию - Продажа "Трансконтейнера" TRCN может затянуться - Не дожидаясь продажи госпакета "Трансконтейнера", Минэкономики инициировало подготовку стратегии развития контейнерного рынка в России. Формально она не привязана к приватизации, но должна обеспечить "максимальный экономический эффект" от реализации акций. Это позволяет предположить, что приватизация откладывается на достаточно продолжительный срок. Эксперты видят смысл в такой тактике: стоимость пакета может вырасти минимум на 50%.

- НПФ прощаются с лицензиями - Малые фонды пристроить не удалось - Малые региональные негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начали массово сдавать лицензии. К этому их подталкивает увеличившаяся регуляторная нагрузка. В результате к концу года только за счет самоликвидации действующих НПФ может остаться менее шестидесяти. Но покинуть рынок не так просто: придется найти всех клиентов, в том числе тех, с кем полностью утерян контакт. Некоторые уже нанимают для этого детективов.

- Рублю мало нефти - Поддержку иностранной валюте оказывает Минфин - В понедельник стоимость североморской нефти Brent обновила многолетний максимум, закрепившись выше уровня $78 за баррель. "Бычья" игра ведется на фоне планов США ввести санкции в отношении Ирана, а также прогнозов Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) по мировому спросу на нефть. Впрочем, подъем цены на нефть оказал слабое влияние на курс доллара в России.

- "Тинькофф инвестиции" отвяжут от БКС - Новый брокер банка будет вести проект самостоятельно - Как стало известно "Ъ", "Тинькофф инвестиции" переходят на самостоятельное брокерское обслуживание клиентов. В ближайшие дни начнется регистрация клиентских счетов в рамках нового юрлица "Тинькофф брокер" (получила лицензии 6 марта). До сих пор роль посредника выполняла БКС. Юридически клиенты "Тинькофф инвестиций" были ее клиентами, именно с БКС заключали договоры на брокерское обслуживание. Фактически речь идет о перезапуске платформы. Совместный проект Тинькофф-банка и БКС был запущен в октябре 2016 года. Прибыль сторон по итогам проекта не раскрывается.

- "Роснефть" ROSN решила тратить поменьше - Компания готова отложить проекты из-за неопределенности по налогам - "Роснефть" отложит инвестрешения по ряду проектов, по которым компанию не устраивает налоговый режим, заявил первый вице-президент нефтекомпании Павел Федоров. Он не уточнил, идет ли речь о добыче нефти или переработке, хотя в ходе дальнейших пояснений специально коснулся проблем НПЗ. Господин Федоров также добавил, что инвестиции "Роснефти" в сегмент добычи в ближайшие два года снизятся, поскольку компания завершает ввод новых проектов.

- "Соллерс" SVAV съезжается с Isuzu - Компании могут заключить СПИК - Как стало известно "Ъ", сегодня межведомственная комиссия рассмотрит очередной СПИК в автопроме — СП "Соллерс" и Isuzu. Японцы — давние партнеры Вадима Швецова, но, последний раз бизнесмен вышел из СП, предпочтя сконцентрироваться на УАЗе. Сегодня продажи УАЗа падают, а сегмент среднетоннажных грузовиков выглядит перспективным. Но собеседники "Ъ" в отрасли, обращая внимание на скромные инвестиции и количество новых рабочих мест, подозревают, что СПИК не содержит жестких показателей локализации.

- "Сумма" вычитает менеджеров - Группу покинул первый заместитель гендиректора - Группу "Сумма", владелец которой Зиявудин Магомедов обвиняется в организации преступного сообщества, мошенничестве, растрате и незаконном обороте оружия, покинул первый заместитель гендиректора Александр Панченко. В группе уточняют, что он сохранит место в совете директоров "Трансконтейнера", годовое собрание акционеров которого пройдет 15 мая. Источники "Ъ" утверждают, что из "Суммы" уходят и другие менеджеры, но в самой группе это опровергают.

- "Система" играет на роялти - АФК требует выплат за вышедшие на НТВ сериалы - Структура АФК "Система" AFKS в Арбитражном суде Москвы требует взыскать 45 млн руб. с АО "Вайт Медиа" (головная компания студии WeiT Media) и 40 млн руб. с АО "Всемирные русские студии" (RWS), следует из картотеки суда. Это лицензионные платежи за телесериалы "Соседи" и "Дело чести", следует из документов суда. Иск к WeiT Media суд уже удовлетворил, студия подала апелляцию, заседание по ней назначено на конец мая, а рассмотрение иска к RWS — на июнь.

- "Газпром" GAZP бурит сквозь санкции - Монополия рассчитывает обойти ограничения США - "Газпром" собирается привлечь иностранное оборудование для подводного освоения гигантского Южно-Киринского месторождения на шельфе Сахалина, хотя проект находится под санкциями США. Основные производители такого оборудования — компании из США и ЕС, которые не согласятся поставлять его "Газпрому" открыто. По мнению собеседников "Ъ", монополия может рассчитывать либо на китайское оборудование, либо, теоретически, на сделку через посредника, который закупит западную технику и возьмет на себя риск санкций.

- "Делимобиль" и Anytime решили съехаться - На российском рынке каршеринга произошло первое слияние - Mikro Kapital Group (MKG), управляющая активами итальянского предпринимателя Винченцо Трани, за "несколько десятков миллионов евро" приобрела старейший российский сервис каршеринга Anytime. Группа уже вложила €100 млн в сервис "Делимобиль" и до конца 2019 года планирует инвестировать в эту сферу еще €150 млн. Рынок каршеринга в России быстро растет и сильно сегментирован, так что консолидация на нем неизбежна, считают его участники.

- Техподдержку пустят в обход Oracle - На российский IT-рынок вышла американская Rimini Street - Скандально известная судебной тяжбой с производителем софта Oracle компания Rimini Street, оказывающая услуги технической поддержки, вышла на российский рынок. Она готова работать с местными компаниями в обход самой Oracle, рынок поддержки которой в России оценивается в $50–100 млн в год. Впрочем, обойти американские санкции это не поможет, предупреждают партнеры компании.

- У туристов потяжелели бюджеты - Поездки самостоятельных путешественников дорожают на 20-30% - Рост популярности поездок за рубеж, ослабление рубля и подорожание авиатоплива резко изменили стоимость международных перелетов: за год они подорожали более чем на 20%. На треть выросли и цены на размещение в отелях на ряде популярных курортных направлений. Вместе с предстоящими матчами чемпионата мира по футболу это может развернуть интерес граждан к внутреннему туризму или организованному, отдыху, который дорожает лишь на 8-12%

- Даниловский рынок выйдет из себя - Собственники собираются тиражировать его формат - Ресторанный холдинг Ginza Project, основанный Дмитрием Сергеевым и Вадимом Лапиным, решил развивать в спальных районах Москвы проект "Зеленый рынок" в партнерстве с Владиславом Клевцовым, совладельцем небольших столичных торгцентров "Щелковский" и "Ключевой". Первый объект, адаптированный под формат Даниловского рынка, когда под одной крышей находится ярмарка фермеров и модные точки общепита, откроется в Братеево. Если он будет успешным, то к 2023 году появятся еще 30 рынков, в том числе в ближайшем Подмосковье.

- "Лечу.ру" долетела до "Инвитро" - У сети клиник появился один собственник - Медицинская компания "Инвитро" консолидирует 100% акций ООО "МС Групп", управляющего сетью клиник "Лечу.ру". Сделку планируется закрыть до конца мая 2018 года, следует из сообщения на сайте "Инвитро". По данным Kartoteka.ru, "МС Групп" принадлежит основателям "Инвитро" Александру Островскому и Валентину Дороничеву (по 33,33%), а также Елене и Павлу Куликовским (25% и 8,33% соответственно). В пресс-службе "Инвитро" отказались комментировать подробности сделки.

ВЕДОМОСТИ

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- ЦБ проверит каждый кредит, передаваемый Промсвязьбанку PSBR - Правительство решило создать опорный банк для гособоронзаказа на базе санируемого Промсвязьбанка, чтобы оградить другие банки от возможного ужесточения санкций США. По замыслу чиновников они смогут передать кредиты предприятиям ОПК на баланс Промсвязьбанка и таким образом снизить свои риски. Таких кредитов Промсвязьбанк может получить до 1 трлн руб., оценивал в феврале министр финансов Антон Силуанов.

- Путин заявил о желании сохранить ядерную сделку с Ираном - Иран продолжает выполнять условия ядерной сделки и после одностороннего выхода из нее США, подтвердил в понедельник гендиректор МАГАТЭ Юкио Амато во время встречи с Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщил постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов. Амато, по словам Ульянова, заявил, что МАГАТЭ продолжит мониторинг ядерной программы Ирана, а от оценки действий США, как представитель нейтральной организации, он воздержался. В свою очередь Путин подтвердил готовность России продолжать выполнять все условия ядерной сделки с Ираном независимо от США.

- Алексей Кудрин оценит эффективность работы правительства - Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в понедельник дал согласие стать одним из трех кандидатов на пост председателя Счетной палаты. Об этом он заявил на брифинге в Госдуме. "Благодарю за выдвижение "Единую Россию", я согласился. Я понимаю те задачи, которые стоят перед Счетной палатой: она должна отвечать на вопрос, почему что-то получается, а что-то – нет", – сказал Кудрин по итогам консультаций с единороссами. "Мы видим задачу в снижении коррупции в финансовой сфере", – подчеркнул он. По словам Кудрина, ему не предлагали место в администрации президента, с президентом Владимиром Путиным вариант трудоустройства в Счетную палату не обсуждался, но глава государства "проинформирован".

- Дачники смогут проголосовать за мэра Москвы на специальных участках - Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник внес в Мосгордуму законопроект, позволяющий создавать избирательные участки за пределами Москвы. Выборы мэра пройдут 9 сентября, в самое дачное время, объяснил он, поэтому нужно дать возможность москвичам проголосовать за пределами города. По словам Собянина, он обсуждал эту идею с Центризбиркомом и там "поддерживают дополнительную гарантию соблюдения избирательных прав граждан".

- Венесуэла может дестабилизировать рынок нефти сильнее Ирана - Из-за увеличения спроса на нефть в результате роста мировой экономики и возможного сокращения ее поставок некоторые аналитики не исключают, что ее цена может вновь достичь $100 за баррель. Но пока основное внимание приковано к выходу США из соглашения по ядерной программе Ирана и возможному сокращению иранского экспорта в результате новых санкций Вашингтона, более серьезную угрозу для баланса спроса и предложения на нефтяном рынке может представлять Венесуэла. Из-за нее он в худшем случае может лишиться до 1 млн баррелей в день.

- НДС разрешили исключать из кадастровой стоимости - Кадастровая стоимость была предметом споров бизнеса, налоговых органов и даже судов – включает ли она налог на добавленную стоимость (НДС) или нет. В феврале Верховный суд наконец поставил точку в спорах – кадастровая стоимость не должна включать НДС. А Минфин поддержал его позицию в своем письме. У судов не было единого подхода к тому, стоит ли учитывать НДС при установлении кадастровой стоимости. Например, Верховный суд Татарстана писал в определении, что НДС не подлежит включению в кадастровую стоимость, поскольку она используется не для продажи, а как база для налога на имущество людей.

- "Вымпелком" оценил свои расходы на закон Яровой - В этом году "Вымпелком" планирует потратить 6 млрд руб. на исполнение закона Яровой. Это следует из отчета его материнского холдинга Veon. А в ближайшие пять лет расходы оператора на исполнение закона могут достичь 45 млрд руб. Капитальные затраты "Вымпелкома" (за вычетом лицензионных отчислений) за весь 2017 год составили чуть менее 40 млрд руб., говорится в отчете. В I квартале 2018 г. они составили чуть более 9 млрд руб. (на 34,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года).

- Краткосрочный долг "Роснефти" снизился более чем на триллион рублей - В начале года "Роснефть" сменила стратегию. Если в конце 2017 г. на краткосрочный долг (с погашением в течение года) приходилось 40% портфеля – 2,2 трлн руб., а общий долг компании достигал 5,6 трлн руб., то на конец I квартала 2018 г. краткосрочный долг снизился почти в 2 раза до 1,1 трлн руб. При этом общий долг уменьшился лишь на 1% до 5,5 трлн руб. (с учетом предоплат по китайским контрактам), сообщила "Роснефть".

- Инвестор "Делимобиля" купил старейший сервис каршеринга в России - Владелец крупнейшего в России сервиса поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" – Mikro Kapital Group – сообщил о покупке старейшей в России каршеринговой компании Anytime. Представитель Anytime подтвердил информацию. Покупка Anytime – часть плана Mikro Kapital Group, по которому она намерена вложить 250 млн евро в ближайшие два года в развитие рынка каршеринга в России, сказано в ее сообщении.

- "Победе" не удалось наказать пассажира за курение на борту - Коллегия по гражданским делам Ленинградского областного суда отказала 100%-ной "дочке" "Аэрофлота" AFLT– лоукостеру "Победа" в иске к М. Халилову на 194 500 руб. В декабре 2017 г. эту сумму взыскал с Халилова Тосненский городской суд. Бортпроводник "Победы" обвинил Халилова в курении на борту, после чего экипаж совершил экстренную посадку и передал пассажира полиции. После этого авиакомпания решила взыскать с Халилова затраты на вынужденную посадку самолета. Он летел из Санкт-Петербурга в Махачкалу и был высажен во "Внуково".

- Федун нашел нового партнера для проекта "Тушино-2018" - ФСК "Лидер" станет соинвестором жилого квартала "Город на реке "Тушино-2018", рассказали два человека, близких к разным сторонам сделки. По их словам, официально об этом может быть объявлено в ближайшие дни. ФСК "Лидер" договорилась построить на участке площадью 2,9 га апарт-комплекс общей площадью 90 000 кв. м, говорят собеседники "Ведомостей". Представители ФСК "Лидер" и девелопера проекта, АО "Тушино-2018" вице-президента "Лукойла" LKOH Леонида Федуна, информацию о партнерстве подтвердили.

- Роман Авдеев хочет купить госстраховщика "Югория" - Структуры основного владельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева интересуются покупкой государственной страховой компании "Югория", рассказали "Ведомостям" знакомый Авдеева и два человека, знакомых с ходом подготовки аукциона. Представитель "Югории" отказался от любых комментариев.

- Как всего за два года был построен Крымский мост - Сегодня, 15 мая, в присутствии президента России Владимира Путина состоится торжественное открытие автомобильного моста через Керченский пролив. Движение автомобилей по нему начнется на следующий день – 16 мая в 5.30 мск. Крымский мост – один из крупнейших в России. Его протяженность – 19 км. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной (по две полосы в каждую сторону) и железнодорожной (по одной колее) трасс. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла, а затем пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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- Лето: 2018+ - Глава Ростуризма Олег Сафонов - о чемпионате мира по футболу, электронной путевке и теневых деньгах - Вырастет и внутренний турпоток. Большим спросом пользуются российские черноморские курорты, а также Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Татарстан, Алтайский край, сообщил "Российской газете" руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Он также рассказал о новом перспективном инструменте защиты прав и законных интересов туристов - информационной системе - "Электронная путевка", а также об изменениях, которые нужно внести в законодательство, чтобы использовать все возможности этого сервиса.

- Страховка выйдет на волю - ОСАГО готовится к либерализации тарифов - Министерство финансов и Центробанк сейчас разрабатывают "дорожную карту", по которой такая либерализация ОСАГО будет осуществляться. Эту карту страховщики ожидают со дня на день. В ней будут расписаны все этапы большого пути автогражданки. А то, что либерализация будет поэтапной, сомнений давно не вызывает. Для автомобилистов этот документ так же важен, как и для страховщиков: станет понятно, кому и на сколько дороже обойдется новый полис.

- Посидели, теперь на работу - Заключенные смогут менять колонии на исправительные центры - Специальные поправки в Уголовный кодекс сокращают сроки, после которого лишение свободы может быть заменено принудительными работами. Предлагаемые нормы разрешат переводить человека из колонии в исправительный центр (там отбывают принудительные работы) уже по прошествии четверти срока, назначенного судом за преступление небольшой и средней тяжести.

- Под контролем финансиста - "Единая Россия" рекомендовала Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты - Президиум фракции "Единая Россия" встретился в Госдуме с руководителем Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным, кандидатура которого обсуждается на пост главы Счетной палаты. Экс-министр финансов согласился выдвигаться на эту должность, а единороссы решили его поддержать. Официально фракция намерена рекомендовать кандидатуру Кудрина 15 мая.

- Союз пяти - В Сочи прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета - На саммите Евразийского экономического союза в Сочи лидеры стран - членов альянса - России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии - обсудили актуальные вопросы взаимодействия "пятерки" и утвердили Молдавию в статусе наблюдателя. Следующее заседание договорились провести в конце ноября - первой половине декабря в Санкт-Петербурге. "Российское председательство всецело нацелено на то, чтобы укреплять наш союз, придать дополнительный импульс сближению экономик стран "пятерки"", - подчеркнул российский президент, открывая заседание в узком составе.

- Вежливость в небесах - Российские летчики назвали корректными действия американских пилотов - Российские военные летчики рассказали о некоторых деталях инцидента, произошедшего накануне у берегов Аляски. Тогда истребители F-22A ВВС США осуществили сопровождение самолетов Воздушно-космических сил России. Плановый полет в международном воздушном пространстве 11 мая проводили российские ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолеты Ту-142.

- Деньги без прописки - Бомжам назначат пенсию - Россияне, не имеющие ни постоянной, ни временной регистрации по месту жительства, смогут обратиться за назначением социальной пенсии. Об этом написано в проекте приказа Минтруда России, опубликованном для общественного обсуждения. По закону, право на социальную пенсию по старости, инвалидности или по потере кормильца имеют люди, постоянно проживающие в России. Это условие является основополагающим и распространяется даже на иностранных граждан. Подтвердить постоянное проживание россияне могут штампом в паспорте о регистрации по месту жительства, иностранцы или лица без гражданства для этого должны предоставить вид на жительство.

- Полис здоровья - Валентина Матвиенко призвала страховщиков умерить аппетиты - Повышение качества медицинских услуг, без которого невозможно улучшение здоровья нации и полноценное развитие страны, требует новых подходов к лечению, страхованию, производству лекарств и медоборудования и другим аспектам здравоохранения. Об этом говорили члены общественного совета федерального проекта "Единой России" "Здоровое будущее". Заседание прошло под руководством главы совета, председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко. В своем выступлении сенатор посетовала, что отдельные СМИ неправильно поняли ее критику системы медицинского страхования в России как призыв к отказу от такой формы финансирования здравоохранения.

- Единой командой - Дмитрий Медведев поблагодарил своих заместителей за работу - Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев озвучит президенту свои предложения по структуре нового правительства. "Согласно статье 112 Конституции РФ, которая говорит о том, что не позднее недельного срока после назначения председателя правительства он представляет президенту предложения о структуре федеральных органов власти, премьер-министр предложит структуру кабинета министров", - сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова. При этом кадровых решений озвучено не будет. Некоторые подробности были раскрыты самим Медведевым на встрече с фракцией "Единой России" в Государственной Думе, где он назвал кандидатов в свои заместители.

- Снова в должности - Дворкович выдвинут в совет директоров РЖД - Правительство предложило исполняющего обязанности вице-премьера РФ Аркадия Дворковича одним из кандидатов в совет директоров РЖД. Распоряжение о составе совета директоров опубликовано на официальном портале правовой информации. В действующем составе совета директоров РЖД Аркадий Дворкович является председателем. В качестве кого он будет в следующем составе совета, и какой пост будет занимать после формирования нового кабинета министров, в документе не указано. Премьер-министр Дмитрий Медведев уже предложил кандидатуры своих замов. При этом, озвучивая их, Дворковича не назвал. Кандидатом на пост вице-премьера, который будет курировать транспорт, предложен Максимов Акимов.

- Не прошел под мостом - За весом и габаритами фур будут следить автоматически - Минтранс утвердил новые требования по контролю за весом и габаритами грузовиков на федеральных трассах. Впервые в нормативах прописаны обязательства по обустройству федеральных дорог автоматическими пунктами контроля веса и габаритов грузовиков. Там также уточнены полномочия Ространснадзора. Инспекторы службы теперь будут сами останавливать фуры, не обращаясь за помощью к сотрудникам ГИБДД. Ранее они останавливали машины на посту весогабаритного контроля, передавали документы инспекторам Ространснадзора, те взвешивали машины и, найдя нарушения, составляли акты.

- То ли девочка, то ли виденье - В Ростове-на-Дону нажать на тормоз водителей заставляет муляж ребенка у дороги - Фигура девочки, которая вот-вот сделает шаг на проезжую часть, появилась у ростовского лицея N 14. Школьница настолько реалистична, что сразу и не поймешь со стороны - перед тобой не человек, а муляж. Зато водителей это однозначно заставляет сбросить скорость. Муляж выполнен из антивандального материала. На него нанесено светоотражающее покрытие, так что не заметить такого "пешехода" будет сложно даже в темное время суток, - сообщили "РГ" в отделе пропаганды донской ГИБДД.

- Жиром не вышли - Восемь процентов молочных продуктов оказались фальсификатом - Подмена молочных жиров растительными обнаружена в 8 процентах молочной продукции, которая прошла масштабную проверку специалистами Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Роскачества. Исследования каждой отобранной торговой марки впервые проводили одновременно лабораториями двух ведомств. Под пристальный контроль попали около 250 федеральных и региональных брендов, производящих 9-процентный творог, 3,2-процентное молоко и сливочное масло 72,5 процента жирности. Именно они пользуются наибольшим спросом.

- Грядет праздник - В июле Крещению Руси исполнится 1030 лет - Русская православная церковь готовится отметить 1030-летие Крещения Руси. На заседании Священного Синода, которое прошло в Санкт-Петербурге, обсуждались праздничные мероприятия. Полный сценарий общецерковного праздника сейчас разрабатывает оргкомитет под председательством управляющего делами Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Пока же известно только то, что в торжественный день 28 июля епархиальные архиереи проведут в кафедральных городах торжественные богослужения, приуроченные к празднованию.

- Приказано уничтожить - Срок хранения изъятого нелегального алкоголя резко сократят - Изъятый алкоголь и нелегальное оборудование для его производства будут уничтожать ускоренными темпами, пока же на все процедуры уходит до трех лет. По оценкам Росалкогольрегулирования, это может сэкономить до 20 миллионов рублей в месяц. Информация о разработке проекта федерального закона за авторством минфина размещена на федеральном портале публикации проектов нормативных правовых актов.

- Строго на сервер - Биткоины на 10 миллиардов долларов нашлись в швейцарском военном бункере - Около семи процентов существующих на сегодняшний день биткоинов на 10 миллиардов долларов могут находиться на серверах в бывшем военном бункере в Швейцарии, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Скорее всего, там хранится криптовалюта крупных держателей биткоинов, опасающихся краж и недовольных отсутствием правового регулирования криптосферы, считают аналитики. Сервера в бункере принадлежат компании Xapo, они используются для "холодного" хранения биткоинов - то есть без подключения к Интернету, что исключает несанкционированный доступ. Таким образом, создаются безопасные условия для хранения криптовалюты, говорит гендиректор Digital Finance Agency Виталий Цигулев.

- Колоссальные доходы - Россия может стать лидером по поставкам зерна - На 10-15 процентов вырастет российский экспорт зерна в следующем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2018 года до 1 июля 2019-го). Такой прогноз дали "Российской газете" эксперты рынка. Их оптимизм основан на прогнозах, сделанных минсельхозом США. По ним, впервые после пятилетнего непрерывного роста ожидается снижение мировых конечных запасов пшеницы. А в России - высокие урожаи. Не менее 115 миллионов тонн, это прогноз Минсельхоза России. Эксперты дают еще выше.

- Стресс-код - Работникам мэрии Архангельска запретили носить джинсы и трикотаж - В кодекс муниципального служащего мэрии Архангельска внесены изменения, касающиеся внешнего вида и одежды. Как следует из распоряжения мэра, теперь женщины на рабочем месте должны быть в классических костюмах, туфлях и телесных колготках, а мужчины обязаны отдавать предпочтение пастельным сорочкам, темным пиджакам и галстукам в тон. На рабочем месте в городской администрации под запретом оказались неаккуратные прически, кружева, гипюр, высокие каблуки, джинсы, изделия из кожи, а также вязанный трикотаж.

- Великое переселение - Новая программа по переселению граждан из аварийного жилья будет запущена со следующего года - Сколько сейчас людей живет в аварийных домах? Могут ли они отказаться переезжать в построенное для них жилье и потребовать денежной компенсации? На эти и другие вопросы наших читателей на "горячей линии" в "РГ" отвечал заместитель генерального директора государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

- Взяли на работе - На мэра Миасса за сутки до его отставки завели уголовное дело - В Миассе, четвертом по величине городе Челябинской области, силовики задержали вышедшего из доверия у депутатов мэра Геннадия Васькова. Чиновник прибыл на работу во втором часу дня, и там его ждал "теплый" прием - под усиленным конвоем силовиков его вывели из здания и увезли на допрос. В 2017 году подозреваемый дал указание о приобретении за средства бюджета торгового помещения для размещения детского сада "Умка". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" (часть 3, пункт "в" - "с причинением тяжких последствий").

- Проценты в яме - Рынку ипотеки пообещали падение из-за демографии - Демографическая "яма" конца 1990-х и начала 2000-х годов через девять лет может ударить по рынку розничного кредитования, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", поступившем в "РГ". Сильнее других, по мнению его составителей, пострадает ипотека. Банкиры в драматическое падение ипотеки пока не верят, но планируют все больше вовлекать в жилищное кредитование не только молодых, но и пожилых заемщиков.

- Белая халатность - В Ульяновске медики пытались скрыть факт отравления пациентки - Прокуратура Ульяновской области завершила проверку в связи с врачебной ошибкой, когда в организм пациентки Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска Екатерины Федяевой в ходе плановой операции вместо физраствора ввели формалин. Это случилось 15 марта, а 5 апреля пациентка, вопреки усилиям московских специалистов, скончалась. По итогам проверки прокуратура пришла к выводу, что в смерти девушки могут быть виноваты не только медработники, непосредственно перепутавшие препараты, но и должностные лица лечебного учреждения, некоторое время после инцидента скрывавшие случившееся от других врачей и от родственников пациентки.

- Галстук и пустота - Зачем вся школа вступила в пионеры - Ученики Приморской средней школы в Волгоградской области раз в месяц выходят на пионерские сборы - под обязательную барабанную дробь и подзабытые строчки: "Взвейтесь кострами, синие ночи!" А каждую весну здесь посвящают в пионеры младших ребят, берут с них клятву и повязывают красные галстуки. Сначала в школе было только несколько отрядов, а сейчас единая пионерская организация. Для того чтобы стать пионером, ребенок должен написать заявление и обязательно получить согласие родителей, - рассказывает вожатая Приморской школы Ольга Наследникова.

- Отменили арест - Алексея Малобродского отпустили из СИЗО - Следствие изменило меру пресечения бывшему гендиректору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому на подписку о невыезде. "Следователем Главного управления по расследованию особо важных дел принято решение изменить меру пресечения обвиняемому Алексею Малобродскому с заключения под стражу на подписку о невыезде. Соответствующее постановление было объявлено обвиняемому, который в настоящее время находится в медицинском учреждении", - сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

- Цены готовят к посадке - Норматив продаж бензина и дизеля на бирже хотят увеличить в полтора раза - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить минимальный объем ежемесячных продаж автобензина на бирже с 10 до 15 процентов от уровня производства, а дизеля - с 5 до 7,5 процента. Это позволит создать на рынке условия для стабилизации оптовых, а следом и розничных цен. О работе над изменением нормативов продаж "Российской газете" сообщил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

- Дело под микрофон - Адвокаты поддержали введение обязательной аудиозаписи процессов в судах - Федеральная палата адвокатов России направила в Госдуму положительный отзыв на проект поправок в УПК, предлагающий ввести обязательную аудиозапись судебных заседаний, а также распределение дел среди судей компьютерной программой. "Формирование состава суда с использованием автоматизированной информационной системы с учетом нагрузки и специализации судей, исключающей влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, является полезным и отвечает интересам участников уголовного судопроизводства", - говорится в письме, подписанном президентом ФПА Юрием Пилипенко.

- Деньги из прошлого - Начался процесс над группой банковских расхитителей - Хамовнический районный суд Москвы вчера приступил к слушаниям по существу дела о незаконной банковской деятельности в АКБ "Адмиралтейский" на сумму свыше семи миллиардов рублей и мошенничестве в сфере кредитования. Пресс-секретарь суда Ольга Мышелова сообщила, что все пятеро подсудимых отрицательно ответили на вопрос судьи о признании вины после того, как прокурор зачитал обвинительное заключение.

- Россияне не вписались в поток - Станет ли Египет снова массовым направлением? - Туроператоры ждут открытия регулярных рейсов на курорты Египта, чтобы предложить россиянам туры по более низкой цене и увеличить турпоток. Пока в туры к Красному морю отправляются только индивидуальные туристы. Переговоры о возобновлении регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут начаться в этом месяце. Египетская сторона называла дату 15 мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Схожие заявления звучали и с российской стороны.

- С Желтого моря - на Черное - В Сочи открылся форум по атомной энергетике "Атомэкспо-2018" - Солидарность и сотрудничество в безопасном развитии атомной энергетики как основы безуглеродного энергобаланса - этот вектор и цель собрали в олимпийском Сочи на три ближайших дня специалистов-атомщиков из 68 стран. Сегодня здесь начал работу десятый международный форум "Атомэкспо-2018". Как отметил на церемонии открытия генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, цель форума - сделать новый шаг в развитии всех ядерных компетенций в мировой атомной отрасли.

- Посольство войны - Во время столкновений палестинцев с военными Израиля в день переноса дипмиссии США в Иерусалим число пострадавших измерялось тысячами - Более 60 погибших, в том числе несколько подростков, и около 2400 пострадавших - в основном от огнестрельных ранений. Таковы данные хроники столкновений в секторе Газа только на утро понедельника - еще до старта церемонии переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Она состоялась во второй половине дня и обернулась большим кровопролитием. В то время как делегаты из Вашингтона слушали видеообращение Дональда Трампа, более 40 тысяч палестинцев штурмовали заграждения на двух десятках участков границы анклава, а израильские военные вели в ответ огонь на поражение. Эксперты опасаются, что массовые беспорядки перекинутся также на Западный берег реки Иордан и восточный Иерусалим.

- Миссия не выполнима? - Европа решает, как сохранить ядерную сделку с Ираном и не поссориться с Америкой - Во вторник министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф проведет в Брюсселе встречу с министрами иностранных дел Британии, Германии и Франции. Предмет переговоров - возможность сохранения ядерной сделки, которая была заключена с Тегераном в 2015 году и из которой с "легкой руки" президента Трампа вышли Соединенные Штаты. В понедельник заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи впервые озвучил, сколько времени иранские власти готовы ждать конкретных шагов от Старого Света по спасению Совместного плана действий.

- Не хватило денег и улик - Хамзат Азимов состоял в списке "S" и бывал на допросах в полиции. Но это не помешало ему совершить теракт - Квартира на четвертом этаже неприметного дома на улице Пажоль, что в 18-м округе на севере Парижа, опечатана, и неизвестно, когда ее обитатели вернутся туда. Жилье числится за родителями Хамзата Азимова, который в минувшую субботу неподалеку от парижской Оперы и знаменитой Вандомской площади напал с ножом на прохожих. Одного из них убил на месте, еще четверых ранил, двоих из них - тяжело, а сам был застрелен полицейскими. Мать и отца 20-летнего налетчика допрашивают следователи французских спецслужб, пытаясь выяснить, каким образом их сын превратился в террориста, пролившего кровь в центре французской столицы.

- Почта зеленеет - В Китае внедряют экологию в сферу услуг - Китайская почтовая служба намерена значительно уменьшить вред, причиняемый окружающей среде, к 2020 году. Во всех новых машинах, закупаемых почтовиками КНР, будут использоваться передовые источники энергии. В основном это будут электромобили. Более 90 процентов накладных на почтовые отправления через два года станут электронными, чтобы не использовать лишний раз бумагу. А больше половины всей упаковки для посылок станут делать к 2020 году из биоразлагаемых материалов.

- Колдовские правила - Предлагается ограничить рекламу гадалок и астрологов - Госдума вернулась к рассмотрению резонансного законопроекта, предлагающего ограничить рекламу гадалок, экстрасенсов, астрологов и прочих продавцов мистических услуг. Инициатива была внесена в Госдуму несколько лет назад. Проект дополняет закон о рекламе отдельной статьей. Она детально прописывает, как быть с колдунами. Совсем из эфира их не изгоняют, но от серьезных передач прайм-тайма отлучают.

- Квартира не считается - Верховный суд разъяснил, как надо поступать, если за долги хотят отнять жилье - Сложную житейскую ситуацию разобрала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она касалась так называемого "квартирного вопроса" должника. Главная проблема, которую разрешил Верховный суд, звучит так - если у должника из имущества в наличии всего одна квартира, то можно ли ее забрать в счет долга? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Местные суды решили его по-своему, но Верховный суд РФ рассудил, что коллеги оказались неправы.

- ГАИ в стакане - Регулировщикам дорожного движения в столице вернут специальные будки - На столичных перекрестках снова появились стеклянные кабины для регулировщиков. Они стилизованы под такие же сооружения, которые устанавливали на городских улицах в прошлом. Москвичи прозвали их за внешнее сходство "стаканами". Как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента капремонта города, по обращению московского МВД в мэрию, при благоустройстве предусматривалась установка кабин регулировщиков.

- Пилюля на вес золота - Аудиторы вскрыли картельный сговор при закупках лекарств - Аудиторы Контрольно-счетной палаты Орловской области выявили нарушения антимонопольного законодательства при закупках лекарственных средств, и это было подтверждено расследованием управления ФАС. Виновные крупно оштрафованы, чиновники наказаны. Как сообщил председатель региональной КСП Иван Левин, закупки для медучреждений производились централизованно через профильное областное управление.

- Поделили метры - Коммунальщики подделывали подписи жильцов, чтобы перевести дома из одной компании в другую - В Самаре коммунальщиков подозревают в обмане жителей. Полиция расследует более десятка уголовных дел, возбужденных по факту подделки документов при переводе многоквартирных домов (МКД) из управления одной УК в другую. В скором времени дела объединят в одно производство.

- Деньги вывел через трубы - Экс-министру ЖКХ Дагестана вменили мошенническую статью - В отношении находящегося в розыске экс-министра строительства и ЖКХ Дагестана возбуждено еще одно уголовное дело - за хищение 38 миллионов рублей, выделенных на строительство музейного комплекса. Ибрагима Казибекова разыскивают по уголовному делу бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова. По версии следствия, Гамидов и Казибеков внесли изменения в постановление об утверждении программы переселения из аварийного жилья, завысив стоимость квадратного метра.

- Танки воров не боятся - Задержанный при попытке контрабанды Т-34 подарили уральскому музею - Ко дню Победы историко-краеведческий музей Верхнего Уфалея в Челябинской области получил долгожданный подарок. Ему передали переправляемый контрабандой за границу танк Т-34-85, задержанный уральскими пограничниками на станции Карталы в 2015 году, сообщили в четверг УФССП региона.

- Жара подогревает цены - Эксперты рассказали об удвоении стоимости аренды квартир у моря в "большой сезон" - К июню цены на аренду квартир в российских курортных городах вырастут в половину, а к августу в два раза. "Активное бронирование курортной недвижимости началось уже с майских праздников", - сообщил "Российской газете" генеральный директор портала "МИР КВАРТИР" Павел Луценко.

- Комиссаров зовут в строй - Национальная ассоциация офицеров запаса предлагает возродить в армии институт политработников - Без малого 100 лет назад первый советский полководец Михаил Фрунзе написал знаменитую статью "Привет ПУРу!", ставшую своего рода программой действия особой касты военных людей - комиссаров. "ПУР" - это политическое управление Реввоенсовета, возникшее вместе с Рабоче-крестьянской Красной армией. О "комиссарах в пыльных шлемах" было написано и снято в кино бессчетное число как реальных былей, так и небылиц.

- Широтным ходом - Большая арктическая стройка началась - На Ямале дан старт строительству Северного широтного хода. Это позволит выйти к Мировому океану и сократит сроки доставки грузов в два-три раза. Если посмотреть на карту, всего небольшой участок отделяет сейчас Транссибирскую магистраль от выхода к Северному морскому пути, через порт Сабетта на Карском море.

- Фото без экстрима - Ульяновские спасатели назвали пять правил безопасного селфи - Популярность социальных сетей и широкое распространение гаджетов сделали зоной риска прежде безопасную, казалось бы, сферу жизни - фотографию. В ведомстве даже разработали специальную памятку - пять правил безопасного селфи.

- Ветеранам рады везде - Власти Сочи помогли фронтовикам из Узбекистана, которые по ошибке прилетели в олимпийскую столицу - Необычное путешествие получилось у семерых фронтовиков из Узбекистана, а также сопровождавших их родственников и врачей. Отправляясь на отдых и лечение в Кисловодск, они совершенно неожиданно для себя прилетели... в Сочи. Поднимаясь на борт самолета в Москве, где узбекские участники Великой Отечественной войны и труженики тыла были участниками Парада Победы, они и не подозревали об ошибке.

- Зачетка с комфортом - Где студенту в России жить хорошо - Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Томск вошли в рейтинг 100 лучших студенческих городов мира по версии международного рейтинга QS. Москва - на 30-м месте, Томск - на 74-м, Санкт-Петербург - на 76-м, Новосибирск - на 96-м. В прошлом году Москва была на 39-м месте, Томск - на 91-м, Санкт-Петербург - на 78-м, Новосибирск - на 93-м. В этом году на первом месте в рейтинге Лондон, на втором - Токио, на третьем - Мельбурн, на четвертом - Монреаль, на пятом - Париж.

- Особый класс - Агрессия школьников: гормональный срыв, компьютерные игры или отклонения в психике? - За последний год в школах произошло больше 15 нападений учеников на учителей или своих сверстников. В чем причина: гормональный срыв, компьютерные игры или отклонения в психике? Может ли быть опасным ученик с умственной отсталостью? Чему и где учить таких детей? Что должен знать учитель про аутизм? Об этом корреспондент "РГ" беседует с профессором Российского государственного педагогического университета им. Герцена Светланой Ильиной.

- Не всегда, не во всем, не до конца?.. - Какой учебник считать хорошим - В этом году впервые все школьные учебники были отправлены на дополнительную экспертизу. В минобрнауки подчеркнули, что это более 1800 книг. Но экспертиз было проведено меньше, поскольку часть учебников выпускается сериями ("РГ" от 07.05.2018 г.). По итогам 30 процентов учебников получили отрицательные отзывы экспертов. Из 1117 заключений только 781 - положительные. Не все авторы учебников согласились с выводами экспертов. В том числе Александр Архангельский: свои аргументы он изложил "РГ".

- Оценка для ректора - Университеты разделят на четыре группы - Ректоры предложили изменить правила аккредитации и лицензирования вузов. В 2009 году в России было 1352 вуза, сегодня - около 800. Многие закрыты, так как не смогли подтвердить качество образования и лишились лицензии. Тем не менее, по словам председателя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, "через лицензирование и аккредитацию проходит довольно большое количество не самых лучших вузов".

ИЗВЕСТИЯ

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- Тариф-2020 - ФАС намерена ввести новые правила игры для всех отраслей экономики - С 2020 года может начаться переход на новую систему госрегулирования тарифов для естественных монополий, рассказал "Известиям" заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский. Служба разработала законопроект, который призван полностью изменить подходы к формированию цен во всех отраслях экономики и ввести долгосрочные тарифы. Такой же срок — через два года — указан в проекте доклада президенту, подготовленного Минэкономразвития после заседаний рабочей группы по разработке законопроекта (документ есть в распоряжении "Известий"). При этом в Минстрое считают, что коммунальная отрасль не должна подпадать под общее регулирование.

- Армения движется к выборам - Досрочные выборы в парламент Армении должны пройти в конце августа — начале сентября. Об этом "Известиям" рассказали в партии "Гражданский договор" (входит в блок "Елк"), основателем которой является действующий премьер-министр страны Никол Пашинян. Собеседники "Известий" во второй по численности парламентской партии "Процветающая Армения" также считают проведение выборов на стыке лета и осени наиболее реальным сценарием развития событий. Прежде чем будет определена точная дата голосования, парламент внесет изменения в избирательный кодекс.

- Борьба за независимость - Все военнослужащие-контрактники будут ежегодно проходить тест на зависимость от наркотиков. Минобороны готовит соответствующие поправки к законодательству. Выявлять зависимых будут во время плановой диспансеризации. Также предусмотрены проверки при подписании контракта, назначении на новую должность и перед боевым дежурством. По мнению экспертов, новые правила позволят искоренить наркоманию в армии и значительно укрепят воинскую дисциплину.

- Криптоинвесторов возьмут на карандаш - В России появится реестр криптоинвесторов. Их идентифицируют по паспорту и ИНН, им также придется пройти сертификацию для возможности вкладывать деньги в ICO-проекты. Об этом "Известиям" рассказал источник, близкий к Минфину. Информацию подтвердил источник, близкий к Центробанку, а также два банкира, знакомых с ситуацией. Эксперты поддержали новацию. По их мнению, в результате российская криптоиндустрия станет более прозрачной. Впрочем, реестр не позволит контролировать инвестиции, осуществляемые на внешних биржах.

- На пути к общему рынку - В Сочи лидеры стран Евразийского экономического союза обсудили перспективы развития объединения - В Сочи состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие лидеры России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении. Стороны обсудили сотрудничество в энергетике, цифровой экономике, медицине и экологии, а также поддержали предоставление Молдавии статуса страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Ранее Владимир Путин встретился с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой МАГАТЭ Юкия Амано. В ходе беседы российский лидер заверил, что РФ полностью выполняет свои обязательства по развитию атомной энергетики.

- Праздник на крови - Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая спровоцировал массовые протесты среди палестинцев. Только в секторе Газа в результате действий израильских силовиков, по данным минздрава Палестины на вечер понедельника, погибли 52 палестинца. Более 2,4 тыс. получили ранения. И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва неоднократно давала негативную оценку решению перенести посольство в Иерусалим, а односторонние действия Вашингтона подрывают договоренности мирового сообщества. Своим решением США осложнили ближневосточное урегулирование, которому теперь срочно требуются новые форматы и подходы, сказал "Известиям" председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

- Сериал для контролера - Надзорные органы смогут дистанционно наблюдать за работой предприятий - Надзорные органы смогут вести видеонаблюдение на крупных предприятиях, что позволит им в онлайн-режиме устраивать проверки. Например, они смогут видеть, включена ли на объекте система пожарной безопасности. Такой регламент зафиксирован в обновленном правительственном законопроекте "О государственном контроле". "Известия" ознакомились с документом. Принятие закона позволит снизить нагрузку на бизнес, также повысится уровень безопасности потребителей.

- "Не надо демонизировать болельщиков" - До чемпионата мира по футболу осталось меньше месяца. Матчи пройдут в 11 городах России. О том, как будет организована перевозка болельщиков, разрешат ли в вагонах-ресторанах продавать крепкие спиртные напитки, сколько профессиональных переводчиков задействует РЖД на время ЧМ и для чего в каждом поезде разместится группа полицейских, "Известиям" рассказал генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов.

- Чемпионат по ценам - На период мундиаля стоимость аренды частного жилья выросла почти в десять раз - В Москве стоимость проживания в отелях, хостелах и квартирах в дни ЧМ-2018 выросла более чем в три раза, если сравнивать с тем же периодом год назад. В основном цены повышают в частном секторе — это, как правило, владельцы квартир и хостелов. Как выяснили эксперты "Опоры России", в этой категории ценник вырос почти в 10 раз. По словам экспертов, для предотвращения таких случаев необходимо позаботиться о том, чтобы вывести нелегальных игроков с рынка.

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РБК RBCM daily

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