Нефть по-прежнему дорожает на опасениях сокращения экспорта сырья из Ирана

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть продолжают расти вечером во вторник, поскольку на нефтяном рынке сохраняются опасения по поводу сокращения экспорта сырья из Ирана в связи с введением США санкций против страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.44 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,06%, до 78,28 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов нефть этой марки впервые с ноября 2014 года превысила уровень в 79 долларов за баррель, достигнув отметки в 79,45 доллара. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,48%, до 71,3 доллара за баррель.

Трейдеры по-прежнему опасаются снижения предложения нефти на мировом рынке. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Как отмечает агентство Рейтер, за последний год мировые цены на нефть выросли более чем на 70% из-за резкого роста спроса на нефть и сокращения добычи сырья в рамках сделки ОПЕК+. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Одной из главных целей соглашения ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего уровня за последние пять лет.

Кроме того, во вторник ценовой спред - разница стоимости баррелей нефти марок Brent и WTI увеличивается, также отмечает агентство, и впервые с апреля 2015 года превысил 8 долларов.

В то же время рост курса доллара после обнародования позитивной статистики по розничным продажам в США несколько сдержал увеличение мировых нефтяных цен. Удорожание доллара негативно сказывается на котировках нефтяных фьючерсов, делая их дороже для держателей других валют.