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Около 14 тыс человек в Свердловской области остались без электроснабжения из-за непогоды


Энергосети

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Около 14 тысяч человек в Свердловской области остались без электроснабжения из-за дождя и сильного ветра, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Отмечается, что с 20.00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер с порывами до 20 метров в секунду) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ОАО "МРСК Урала" MRKU– "Свердловэнерго" SVER).

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 14000 человек). Мощность отключенных потребителей – 25,5 МВт. Температура наружного воздуха - 6 градусов", - говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 18 бригад в составе 62 человек и 20 единиц специальной техники, сообщает министерство.

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