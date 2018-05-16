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Неопределенность будущего НАФТА ударила по валюте Мексики


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 16 мая /ПРАЙМ/. Курс американского доллара в Мексике во вторник вырос на 30 сентаво до показателя 20,20 песо за доллар при розничной продаже.

Это самый высокий показатель доллара с начала марта 2017 года. Эксперты называют основными факторами, влияющими на падение песо, общее укрепление доллара на мировом рынке и неясные перспективы соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Ранее министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил, что переговоры о пересмотре соглашения по НАФТА не закончатся к 17 мая — дате, обозначенной американским конгрессом. США, Канада и Мексика с 2017 года ведут переговоры по актуализации соглашения по НАФТА. Президент Дональд Трамп потребовал новых переговоров, мотивируя это большим торговым дефицитом США по отношению к партнерам.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан заявил, что если согласованное предложение по пересмотру НАФТА не будет представлено конгрессменам до 17 мая, у них может не хватить времени рассмотреть его в связи с предстоящими в ноябре выборами конгресса.

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