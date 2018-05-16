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Акционеры проекта Канада СПГ планируют начать строительство в 2018 г - СМИ


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 16 мая /ПРАЙМ/. Акционеры проекта Канада СПГ (LNG Canada) планируют в ближайшее время принять окончательное интвестрешение по экспортному терминалу в Китимате и начать строительство до конца 2018 года, сообщило агентство Platts со ссылкой на главу компании Энди Салитца.

"Сейчас время для Канада СПГ", - сказал он, выступая на конференции по СПГ. По его словам, решение отложить проект в 2016 году в связи с рыночными условиями было верным, однако сейчас цены и условия более благоприятны. "В 2016 году я сказал, что мы начнем строительство в 2018-м, и я подтверждаю это", - заявил Салитц.

Ранее Chevron заявила, что вместе с австралийской Woodside Energy продолжат работать над снижением затрат по конкурирующему проекту – Китимат СПГ (Kitimat LNG).

LNG Canada – это совместное предприятие Shell (50%), PetroChina (20%), Korea Gas (15%) и Mitsubishi (15%). Проект предполагает строительство завода СПГ двумя линиями мощностью 6,5 миллиона тонн в год каждая с возможностью расширения до 4 и экспортного терминала в Китимате для поставок на рынки Азии.

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