Дайджест российских СМИ – 16 мая

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КОММЕРСАНТ

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- Вот что мост животворящий делает - Ради чего Владимир Путин сел за баранку "КамАЗа" KMAZ - 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, а организаторы этого большого действия сделали все, чтобы превратить его в великое.

- Госдума все принимает близко к санкциям - Госдума единогласно одобрила во вторник в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия президента и правительства по введению санкций в ответ на "недружественные действия США". В пакете с ним в первом чтении одобрены дополнения в Уголовный кодекс (УК), устанавливающие наказание за новый вид преступления — "действия в целях исполнения" санкций иностранного государства и "действия, способствующие введению" антироссийских санкций. Депутаты готовы уже завтра одобрить оба законопроекта во втором чтении.

- Цифре выделили кресло - В России появится Министерство цифрового развития, кандидатом на пост главы которого стал руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Константин Носков. Создать новую структуру предлагается на базе Минкомсвязи, куда будут переданы более широкие полномочия в области цифровизации экономики. Обсуждавшаяся идея передать регулирование СМИ и массовых коммуникаций от Минкомсвязи Минкульту не нашла отражения в новой структуре правительства.

- Полуостров Сахалин - Возможная следующая мегастройка РФ, мост на Сахалин, в пересчете на километр стоит в 3,5 раза дороже только что открытого Крымского. В целом с учетом железнодорожных подходов ОАО РЖД оценивает проект в 540,3 млрд руб. плюс более 90 млрд руб. на модернизацию путей на Сахалине. Мост обсуждается в связке с проектом глубоководного угольного терминала в Ильинском, на который нужно еще 100 млрд руб. Но эксперты и участники рынка сомневаются в осмысленности проекта без продолжения в Японию.

- Цифровая статистика поработает с гражданами - Технологии и методики цифровизации госстатистики обкатают в ходе пробной переписи населения в октябре 2018 года. Главным экспериментом станет дистанционное анкетирование на портале госуслуг — так в Росстате рассчитывают добраться до занятых и недоброжелательных жителей городов-миллионников. Помимо бумажных анкет переписчикам раздадут планшеты, а собранные данные интегрируют с административными базами. Результаты эксперимента Росстат рассчитывает сделать основой будущей национальной системы управления данными.

- ОСАГО выйдет к свободе тарифов под надзором - Банк России во вторник раскрыл свои планы по реформе сектора ОСАГО. Слова "либерализация", которое страховщики так надеялись услышать после выборов президента, не прозвучало. ЦБ намерен в два этапа перейти к индивидуальному тарифу для каждого автовладельца. Уже этим летом он расширит на 20% вверх и вниз тарифный коридор в ОСАГО. Возможность же снятия тарифных ограничений регулятор готов рассматривать не раньше середины 2020 года. Рынок же надеялся на получение права самостоятельно устанавливать ряд коэффициентов уже летом и ждал полной либерализации ОСАГО с 1 января 2020 года.

- Пациентам выпишут препараты по полисам - Вчера в ходе "Фармацевтического форума Адама Смита" российские и зарубежные производители лекарств обсудили перспективы развития отраслей здравоохранения и фармацевтики в контексте новых нацпроектов правительства. Достижению новых целей Белого дома должно способствовать развитие в РФ лекарственного страхования. Успешному снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, по мнению рынка, мешают недостаток государственного финансирования лекарственного обеспечения и инициативы, нарушающие патентные права производителей инновационных препаратов.

- Счетная палата недосчиталась контрольных точек - Общая сумма выявленных нарушений и недостатков в бюджетной системе РФ в 2017 году составила 1,8 трлн руб., следует из обнародованного годового отчета Счетной палаты (СП). Наибольший объем нарушений зафиксирован госаудиторами по части правил ведения бухучета (813,6 млрд руб., или 43% общего объема), а также при формировании и исполнении бюджетов (599 млрд руб., или 32%). Оба этих показателя заметно выросли по сравнению с 2016 годом (см. график) — например, на нарушения при формировании и исполнении бюджета годом ранее приходилось 488,3 млрд руб.

- Замещательные люди - К формированию нового состава правительства думская фракция "Единая Россия" может предложить более десяти кандидатур на посты заместителей министров и глав федеральных агентств, говорит источник "Ъ" в аппарате Белого дома. По словам собеседников "Ъ" в Госдуме, уже началось обсуждение кандидатов на переход в правительство. Полный их список будет готов после обнародования структуры правительства, говорит первый зампред фракции единороссов Андрей Исаев.

- Науке указали место в правительстве - Опубликован указ президента о новой структуре правительства, отчасти объясняющий логику представленных премьер-министром кандидатур на посты вице-премьеров. Главное изменение в структуре — отделение науки от социального блока Белого дома и объединение всех "научных" функций государства в едином министерстве. Если они будут объединены с "цифровыми", это существенно увеличит возможности вице-премьера Максима Акимова — впрочем, куратор науки среди вице-премьеров пока не назначен.

- Взрыв-актив - Как стало известно "Ъ", "Ростех" решил создать внутри госкорпорации холдинг, который объединит предприятия по спецхимии и промышленным взрывчатым веществам. Консолидация должна не только упростить модель управления разрозненными активами, но и устранить внутреннюю конкуренцию на рынке спецхимии. На первом этапе холдинг консолидирует 15 предприятий, а в перспективе, по данным "Ъ", может получить еще не менее четырех предприятий, в числе которых завод имени Свердлова — монопольный производитель гексогена и октогена.

- Следствие не увидело в судье взяточника - Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего судьи Саратовского областного суда Владимира Стасенкова, уголовное дело направлено в суд. Господина Стасенкова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он обещал своему знакомому за 5 млн руб. сначала решить вопрос о пересмотре дела его приятеля, а затем о смягчении вынесенного ему приговора. Предварительное следствие длилось почти два года. Сам судья не признает вину.

- Трудовым мигрантам добавят наказаний - Минюст подготовил поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым трудовой мигрант для подтверждения легальности своего пребывания в России должен будет предъявить не только разрешение на работу или патент, но и "трудовой договор" с работодателем. За отсутствие договора Минюст предлагает ввести штраф до 5 тыс. руб. с вероятным выдворением из страны. В Госдуме предлагают вместо этого узаконить трудовую миграцию только "по предварительному запросу из российских регионов". В фонде "Миграция XXI век" считают, что вместо ужесточения миграционного законодательства логичнее ввести визовый режим для граждан всех бывших республик СССР и забыть об интеграции с ними.

- Конфеты подвели под арест - Защита владельца одной из старейших в Крыму сети продуктовых магазинов "Гюзель" Ресуля Велиляева и руководителя его дистрибуторской компании Али Бариева обжаловала их арест. Как стало известно "Ъ", бизнесмену и управленцу инкриминируют попытку реализовать партию заведомо просроченных продуктов. Адвокаты недоумевают, почему при таком не самом тяжком обвинении господина Велиляева и его подельника не только не оставили на свободе, но и поместили в столичное СИЗО "Лефортово", а дело в свое производство приняло Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР). В окружении семьи Велиляева опасаются, что его уголовное преследование может привести к потере им бизнеса.

- Энергетикам не удалось зашифровать откаты - Вчера в Сыктывкаре был арестован генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада" MRKZ Александр Летягин. Он стал еще одним фигурантом уголовного дела об откатах, которые, по версии следствия, энергетики в Коми получали от местных компаний-подрядчиков за получение контрактов и их оплату. В СИЗО уже находится бывший гендиректор филиала МРСК в Коми Валерий Драйдт, а его заместитель Евгений Сесюк помещен под домашний арест. Уйти от уголовного преследования энергетикам не помогла даже конспирация: по данным источников "Ъ", в разговорах друг с другом фигуранты называли откаты "домашним заданием".

- Водителям спецтранспорта светят новые маячки - Минобрнауки РФ утвердило программы подготовки водителей, планирующих сесть за руль авто с проблесковыми маячками: полицейских машин, карет скорой помощи, пожарных автомобилей, транспорта, задействованного в перевозке охраняемых лиц. В рамках спецкурса найдут отражение проблемы нравственных коллизий при движении с включенной мигалкой, способы профилактики профессионального стресса, граждан также научат скоростному рулению одной рукой с перехватом через ладонь и маневрированию задним ходом. Эксперты отмечают, что уровень подготовки водителей спецтранспорта нужно повышать из-за усложняющихся год от года дорожных условий и роста автопарка.

- Омбудсмен требует расследовать преследования геев в Чечне - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена обратиться в прокуратуру с просьбой расследовать заявления о преследовании представителей ЛГБТ в Чечне. Накануне ситуацию в Чечне обсуждали в ООН: и.о. министра юстиции РФ Александр Коновалов заявил, что ведомство не смогло отыскать в республике представителей ЛГБТ, поэтому их права не нарушаются. Между тем "Российская ЛГБТ-сеть" утверждает, что продолжает получать сообщения об "арестах и пытках гомосексуалов" в Чечне.

- Из высшего образования выделят просвещение - Создать Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования вместо существующего Минобрнауки премьер-министр Дмитрий Медведев предложил президенту Владимиру Путину во вторник на встрече в Сочи. Предполагается, что вопросы общего школьного и среднего профессионального образования будет курировать Минпросвещения, а за высшее образование и "вообще развитие науки в стране в целом" будет отвечать Миннауки.

- 350 метров раздора - Власти Москвы ответили на обвинения организаторов акции протеста 5 мая, прозвучавшие накануне в Тверском районном суде, где рассматривалось дело Алексея Навального об административных нарушениях. В мэрии "Ъ" сообщили, что предложенная протестующим площадка на проспекте Академика Сахарова могла вместить заявленные 15 тыс. человек. Организаторы шествия и митинга, оценив длину выделенной территории в 350 метров, обвинили мэрию Москвы в срыве переговоров по согласованию акции. По итогам рассмотрения дела судья назначил Алексею Навальному два административных ареста — 30 и 15 суток — за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий и невыполнение законных требований сотрудника полиции.

- Палестинцы взяли паузу - 15 мая, День катастрофы для палестинцев, должен был стать кульминацией "Великого марша возвращения", который начался еще в конце марта и преследовал цель привлечь внимание к проблемам палестинских беженцев. Однако протесты оказались на порядок слабее, чем накануне, когда тысячи палестинцев вышли на улицу, протестуя против открытия посольства США в Иерусалиме.

- Выгода сблизила две Кореи - В начале мая контрабандная нефть в нарушение санкций ООН могла быть тайно перекачана с борта южнокорейского танкера на северокорейское судно. Как сообщил "Ъ" дипломатический источник в международных структурах, зафиксировавшая возможное нарушение Япония, а также соответствующие органы ООН начали расследование инцидента. Власти Южной Кореи свою причастность к нему отрицают. Если же информация о контрабанде подтвердится, этот случай станет первым с сентября 2017 года, когда Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении Северной Кореи.

- Заседание по перетягиванию Совбеза - Вчера Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание, чтобы обсудить трагические события в секторе Газа GAZA, где днем ранее в столкновениях с израильской армией погибли свыше 60 и пострадали более 2 тыс. палестинцев. Помимо членов Совбеза в обсуждении приняли участие постпреды Израиля и Палестины, представившие противоположные версии происшедшего. Никаких документов по итогам заседания принято не было — США заранее дали понять, что не пропустят резолюцию, осуждающую действия Израиля.

- Филиппинские няни в России будут защищены - Россия и Филиппины договорились ускорить работу по подписанию документов о сотрудничестве, чтобы президент РФ Владимир Путин смог в обозримом будущем приехать в Манилу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам его филиппинского коллеги Алана Каэтано, отношения между двумя странами за последние несколько лет поднялись с практически нулевой отметки на небывалую высоту.

- Газировке придется несладко - Акциз на сладкие напитки, введение которого предполагает проект стратегии о формировании здорового образа жизни, грозит ростом цен, сокращением рынка и появлением контрафакта, предупредили в Минэкономики. В течение трех лет после введения дополнительного сбора продавцы газировки и соков могут потерять более 100 млрд руб., соглашаются участники рынка.

- Банкиры споткнулись о правила - Банки массово жалуются на вынужденную уплату взносов в Фонд страхования вкладов (ФСВ) в размере 500% от общей ставки. Причина — неудовлетворительная оценка ЦБ их правил внутреннего контроля в рамках антиотмывочного законодательства (ПОД/ФТ). По словам банкиров, ЦБ порой слишком формально подходит к оценке данных правил, а механизма оспаривания законодательно не предусмотрено. При этом повышенные взносы в ФСВ крайне разорительны для участников рынка, хотя и сокращают дефицит фонда.

- Бизнес просят не суммировать с преступлением - Глава РСПП Александр Шохин просит генпрокурора Юрия Чайку и и. о. главы МВД Владимира Колокольцева смягчить меру пресечения братьям Магомедовым, которые с 31 марта находятся под арестом. Господин Шохин настаивает, что обвинение предпринимателей в организации преступного сообщества является сомнительным и может стать угрожающим прецедентом для российского бизнеса. Юристы соглашаются, что формулировки законодательства достаточно размыты и непросто понять, "где заканчивается развитие бизнеса и начинается создание преступного сообщества".

- МТС MTSS взяла в долг в блокчейне - МТС разместила выпуск коммерческих облигаций с использованием смарт-контрактов на блокчейн-платформе Национального расчетного депозитария (НРД). Это первая в России сделка полного цикла, включая денежные расчеты по механизму "поставка против платежа", реализованная с использованием технологии распределенного реестра. В прошлом году похожую схему размещения использовали "МегаФон" MFON и Райффайзенбанк, однако расчеты в реальных деньгах проходили вне блокчейна.

- Коллективное приравняют к личному - ЦБ включился в работу над законопроектом, защищающим граждан от навязывания банками коллективного страхования при кредитовании. Сейчас отказаться от такой страховки заемщик не может, поскольку его присоединяют к уже заключенному банком договору. Банк России не только поддерживает законодательное введение возможности отказа потребителя от навязанной услуги в течение определенного времени, но и предлагает при отказе от нее возвращать всю сумму, уплаченную банку, в том числе и его агентское вознаграждение. Против выступает Минюст. Последнее слово за правительством.

- Цифровой банк не прижился в OTP Group - Проект отдельного цифрового банка Touch Bank венгерской OTP Group в России будет закрыт. Он будет интегрирован с основной банковской "дочкой" группы — ОТП-банком, при котором Touch Bank и был создан. Эксперты полагают, что решение было принято из-за убыточности проекта на фоне высокой конкуренции на рынке финансовых технологий.

- Игра на замедление - Портфельные управляющие крупнейших инвестиционных фондов ожидают снижения темпов роста мировой экономики, особенно в перспективе быстрого ужесточения кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Впрочем, в ближайший год рецессии на рынке также не ждут, поэтому продолжают наращивать долю акций в своих портфелях.

- "Аэрофлот" AFLT меняет кадровое направление - В "Аэрофлоте" продолжаются крупные кадровые изменения. Вслед за заместителем гендиректора по стратегии и альянсам Джорджо Каллегари свой пост вскоре покинет замглавы компании по коммерции и финансам Шамиль Курмашов. Оба топ-менеджера входили в ближний круг главы "Аэрофлота" Виталия Савельева. Источники "Ъ" в отрасли и эксперты ждут и других перестановок в компании вплоть до полной смены руководства.

- Старым станциям не ищут новых путей - Минэнерго сформулировало, как собирается проводить модернизацию старых электростанций стоимостью до 3,5 трлн руб. до 2035 года. По сути, концепция почти полностью повторяет схему привлечения инвестиций в генерацию в конце 2000-х годов. Основные отличия заключаются в критериях отбора, увеличении сроков окупаемости с 10 до 15 лет и ужесточении требований к локализации оборудования.

- Аккумуляторы переводят в сберегающий режим - Кредиторы новосибирского завода "Лиотех", крупнейшего в России производителя литий-ионных аккумуляторов для машин, готовы заключить мировое соглашение с должником. Владелец и основной кредитор "Роснано" готово дать ему рассрочку на десять лет. Планируется, что за это время "Лиотех" за счет собственных средств рассчитается с долгами в 9,8 млрд руб. Аналитики считают, что рынок промышленных литий-ионных батарей будет расти и при решении вопроса с долгами "Лиотех" мог бы стать коммерчески успешным проектом.

- Крым соединили с покупателями - Начало автомобильного сообщения по мосту через Керченский пролив может увеличить спрос на первичное жилье в Крыму на 10-15%. Вместе с покупателями, приобретающими жилье для личных нужд, в Крыму могут появиться инвесторы, планирующие сдавать туристам квартиры в краткосрочную аренду. Но срок окупаемости таких вложений по-прежнему будет высок и достигнет 15 лет.

- OMD OM Group приняла "Мезим" - На рынке рекламных групп России сменился лидер, следует из рейтинга Ассоциации коммуникационных агентств (АКАР) и Sostav.ru. Французскую Publicis Media потеснила OMD OM Group, получившая в минувшем году бюджет фармацевтической компании Berlin-Chemie. В рейтинг вошел и неожиданный участник — производящая телепередачу "Спокойной ночи, малыши!" Трансконтинентальная медиакомпания, размещавшая рекламу ВТБ.

- Sistema_VC заглянет на стройку - Венчурный фонд АФК "Система" AFKS Sistema_VC вместе с партнерами инвестировал $2,5 млн в базирующийся в Москве и Калифорнии стартап TraceAir. Компания разрабатывает софт для автоматизации процессов в строительстве, позволяющий наблюдать за стройкой с дронов. Это перспективный рынок, особенно в России, на нем становится все больше игроков, отмечают эксперты.

- Zenden заговорила по-итальянски - Zenden выведет в российскую розницу два итальянских бренда — Sergio Tacchini и Carrera. Ритейлер откроет корнеры с обувью брендов внутри своей розничной сети. Эксперты отмечают, что стратегия корнеров позволяет повысить эффективность магазинов, а более высокий, чем в среднем у Zenden, ценовой класс брендов позволит подтянуть к ним общий имидж марки.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Налог на имущество людей может быть снижен - Законопроект, ограничивающий рост налога на недвижимость, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с ее председателем Вячеславом Володиным. В нем предложено отказаться от запланированного повышения налоговых платежей, взимаемых с населения, и ограничить их рост из-за пересмотра кадастровой стоимости принадлежащего им имущества.

- Суд дважды за день отправил Навального под арест - Сначала – за акцию "Он нам не царь", потом – за неповиновение полиции. Но сроки не суммируются - Тверской райсуд Москвы во вторник назначил Алексею Навальному 30 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции 5 мая. На политика был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАПа (повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий, наказание от штрафа в 150 000 руб. до ареста на 30 суток) и по ч. 1 ст. 19.3 КоАПа (неповиновение полицейскому, от штрафа в 500 руб. до ареста на 15 суток).

- Участие России в органах Совета Европы может быть приостановлено - Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин упрекнул Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в том, что там слишком увлеклись защитой индивидуальных прав человека в ущерб публичным интересам. Об этом он заявил, выступая во вторник на международной конференции "Конституция в эпоху глобальных перемен", которая открывает Международный юридический форум в Санкт-Петербурге.

- Путин подписал указ о новой структуре правительства - Премьер Дмитрий Медведев вечером во вторник представил президенту Владимиру Путину свои предложения по новой структуре федеральных органов власти. Как заявил премьер, действующая структура правительства доказала свою работоспособность, поэтому "каких-то принципиальных, масштабных изменений не предлагается". Сразу после встречи Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти".

- Большой бизнес научит остальных маленьким хитростям - Программа повышения производительности труда нацелена на простые решения и не предполагает инвестиций - Программа увеличения производительности труда, которую Минэкономразвития запустило в конце 2017 г., показала первые результаты. На 42 предприятиях, участвовавших в эксперименте, министерство нашло потенциал повышения производительности до 30% за год, рассказал его представитель. Пока только за счет организационных решений, без вложений и модернизации, она в отдельных случаях выросла на 50%.

- Бедность не уходит - Выполнить требование нового майского указа Владимира Путина и добиться снижения уровня бедности вдвое будет нелегко: предварительные итоги 2017 г. показывают, что в половине российских регионов он вырос – причем не только в депрессивных.

- Чему "Просвещение" учит конкурентов в суде - Крупнейшее издательство учебной литературы – "Просвещение" выиграло суд у конкурента, компании "Вентана-граф", за незаконное использование логотипа. Суд постановил взыскать с ответчика почти 3,8 млрд руб., как и просило "Просвещение", а также уничтожить тиражи учебников и учебных пособий с тем самым логотипом на обложке.

- "Создать вакцину против ВИЧ – цель всей моей жизни" - Главный директор по науке Johnson & Johnson Пол Стоффелс рассказывает, как сделать лечение и лекарства дешевле, и когда удастся победить ВИЧ.

- ОСАГО подорожает на 20% - Центробанк решил расширить границы тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз, сообщил во вторник зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Сейчас базовая ставка – 3432–4118 руб., после изменений она будет в пределах 2746–4942 руб.

- В Москве не осталось бензина дешевле 40 рублей за литр - Топливо может подорожать до 45-50 рублей за литр, уверены эксперты - За минувшую неделю средние цены на московских заправках выросли на 70 коп. до 40,65 руб. за литр Аи-92, на 43 коп. до 42,17 руб. за летнее дизтопливо (ДТ) и до 63 коп. до 43,86 руб. за литр Аи-95.

- Владелец "Пятерочек" доставит покупки из российских и зарубежных онлайн-магазинов - Через пять лет пункты выдачи откроются почти в каждом магазине компании – "Пятерочках", "Перекрестках" и "Каруселях" - X5 Retail Group собирается создать инфраструктуру для доставки заказов сторонних интернет-магазинов и агрегаторов. Прежде всего речь идет о заказах непродовольственных товаров в российских и зарубежных магазинах. Об этом говорится в конкурсной документации, с которой ознакомились "Ведомости". Представитель ритейлера подтвердил: группа работает над таким проектом.

- Владимиру Потанину до контроля над "Норникелем" осталось 3% акций - Компания Потанина Whiteleave купила на свободном рынке 1,5–1,6% акций "Норникеля". Об этом бизнесмен сообщил 15 мая на слушаниях в Высоком суде Лондона, рассказал "Ведомостям" участник заседания. "Интерфакс" со ссылкой на представителя "Интерроса" сообщил, что скупка происходила с середины марта после выкупа 2,1% "Норникеля" у компании Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова.

- "Мегафон" ждет первое оборудование для закона Яровой - Операторы "Мегафон" и "Скартел" ("дочка" "Мегафона", работает под брендом Yota) уже ждут системы хранения данных для исполнения закона Яровой. Об этом говорится в документации компании "Национальные технологии", размещенной на портале госзакупок. Речь идет о системе хранения данных "Купол", разработанной при участии этой компании. До 30 мая оборудование нужно поставить на площадки операторов, а работы по монтажу предстоит завершить до 30 июня. Все оборудование и работы по его внедрению обойдутся в 923,5 млн руб.

- Volkswagen остановил производство седана Jetta на ГАЗе GAZA - В России остановлено производство седана Volkswagen Jetta, который вплоть до конца апреля выпускался в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа (принадлежит Олегу Дерипаске). Об этом "Ведомостям" рассказали топ-менеджер одной из дилерских компаний Volkswagen и представитель автоконцерна. Это связано со сменой поколений модели, поясняют они.

- Продавец телерекламы ищет потерянные деньги - Одна из главных целей Национального рекламного альянса (НРА) в этом году – увеличение прозрачности рынка рекламы в России, сообщил на конференции Publicis Media первый заместитель гендиректора НРА Сергей Коптев. Селлер переходит на электронный документооборот и постарается сократить цепочку посредников между рекламодателем и телеканалами, говорит он. Сейчас из-за отсутствия прозрачности в индустрии до медиакомпаний в среднем не доходит 15% денег рекламодателей, утверждает Коптев.

- Работодатели стали чаще проверять сотрудников на благонадежность - Но большая часть таких проверок незаконна - Две трети компаний проверяют на благонадежность всех кандидатов, каждая вторая – соискателей непосредственно перед оформлением в штат, следует из опроса HeadHunter, в котором участвовало 233 работодателя из 24 регионов России.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Он сказал: "Поехали!" - Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии Крымского моста, который связал полуостров с Кубанью. Он лично проехал за рулем "КамАЗА" KMAZ по грандиозному сооружению, которое стало самым длинным мостом в Европе.

- Безутечные - В России предложили ввести уголовную или административную ответственность за дискредитацию "цифровых личностей" россиян. Наказание за кражу данных будет определяться масштабом нанесенного ущерба.

- Удар – контрудар - Соблюдение западных санкций на территории России, а также содействие их введению может стать уголовным преступлением. Соответствующий законопроект единогласно поддержали в первом чтении депутаты Госдумы.

- Ничего личного - Эксперты предупреждают о массовых утечках паспортных данных в сети. Мало кто задумывается, что пересылка скана паспорта по почте или хранение его фото в телефоне может привести к тому, что вся информация окажется в руках мошенников.

- Оставят при своем мнении - К независимой антикоррупционной экспертизе перестанут допускать судимых граждан, НКО в статусе иностранного агента и чиновников, утративших доверие. Соответствующий законопроект рассмотрела правительственная комиссия.

- Кабинет построен - Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым и одобрил предложенную им конфигурацию правительства. В пятницу будут известны предложения по новому кабинету министров.

- Домкрат против правды - Сотрудники СБУ задержали журналистов РИА Новости-Украина и провели у них обыски. Акция носила явно пропагандистский характер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что ответ России будет "напористым".

- Барабуля против чипсов - В России начнется продвижение национальной уличной еды. В даты проведения чемпионата мира по футболу в девяти городах пройдут гастрономические фестивали, на которых можно будет попробовать самые оригинальные русские блюда.

- Наш ответ на санкции - Государственная Дума единогласно приняла в первом чтении законопроект о мерах воздействия на недружественные шаги США и иных иностранных государств, присоединившихся к антироссийской санкционной политике.

- Шесть судей из народа - Пленум Верховного суда России принял два постановления. Первое разъясняет, как снижать категорию преступлений. Второе прописывает некоторые тонкости рассмотрения дел судами присяжных.

- Наши винтокрылые остаются в цене - В выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве с 24 по 26 мая состоится главный отраслевой форум России и многих стран СНГ, посвященный вертолетостроению HeliRussia 2018.

- Чаепитие у двух ручьев - На северо-востоке Москвы к концу 2018 года появится китайский деловой центр. На его территории разместятся крупный офисно-гостиничный комплекс и первый в России традиционный китайский парк, который будет открыт для всех желающих.

- Посчитают в Сети - В октябре этого года пройдет пробная перепись населения России, и она будет не похожа на предыдущие. Для ее проведения будут использовать современные цифровые технологии.

- Кадры зеленеют - Двадцать четыре миллиона новых рабочих мест даст миру "зеленая" экономика, подсчитали в Международной организации труда (МОТ). Эта информация содержится во флагманском докладе организации.

- Москва займется улучшением инфраструктуры садовых товариществ - В сотнях дачных товариществ Подмосковья появятся новые дороги, автобусные маршруты и артезианские скважины. Эту программу развития СНТ во время визита в Сергиев Посад озвучили мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- ОСАГО переходит на личности - Этим летом тарифный коридор по ОСАГО будет расширен, а коэффициент по возрасту и стажу водителя получит 50 значений вместо пяти. Подробности реформы раскрыл зампредседателя Банка России.

- Экраны и теплый пол - Москва объявила конкурс на покупку еще 594 вагонов для метро. Поезда предназначены для пяти линий подземки и будут несколько отличаться от поступающих сейчас на фиолетовую ветку составов "Москва".

- "Шипы" без шипов - Министерство внутренних дел предложило не заставлять водителей в обязательном порядке устанавливать знак "Шипы" на автомобили с шипованной резиной. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных актов.

- Плату сбросят в тариф - К 1 июня Минэнерго внесет изменения в законопроект об интеллектуальной системе учета, принятый Госдумой в первом чтении в конце 2017 года. В частности, будет уточнена информация о том, кто, когда и как заплатит за "умные" счетчики.

- Решение через диалог - 16 мая в Северной столице начинает работу VIII Петербургский международный юридический форум. На три дня в здании Главного штаба на Дворцовой площади соберутся более четырех тысяч политиков, экономистов, деятелей культуры и руководителей крупнейших российских и иностранных юридических фирм, правоведов и представителей судебной власти. В пленарном заседании ПМЮФ на тему "Будущее юридической профессии" примет участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. На форуме будет более ста мероприятий.

- Дети в прицеле - Актуальными остаются вопросы обеспечения медиабезопасности молодежи, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он отметил, что необходимо жестко пресекать вовлечение молодежи в сатанинские культы и деструктивные секты.

- Вслед за императором - В России представили туристический маршрут, связанный с местами гибели и ссылки императора Николая II и его семьи. К проекту планируют подключить некоторые европейские страны и целый ряд российских городов.

- Вербовал в мечети - Военная коллегия Верховного суда РФ рассмотрела жалобу на приговор уроженцу Таджикистана Бобишо Наджибуллои Файзуллозода, осужденному за пособничество международной террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории России), и признала законным назначенный ему срок заключения.

- Вам с газом? - Чехия оказалась вовлеченной в скандал по "делу Скрипаля". Президент Чехии Милош Земан признал, что в стране производилось нервно-паралитическое вещество А-230. Оппозиция обвинила главу государства в разглашении государственной тайны и потребовала объявить импичмент.

- Привез пожевать - Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали гражданина России, который пытался контрабандой ввезти 1700 банок и коробок с жевательным табаком - снюсом. По информации пресс-службы ведомства, контрабандист прибыл рейсом Дели - Москва.

- "Персики" для парижан - В Париже появится своя собственная валюта "пеш" - "персики" по-русски. Правда, сразу оговоримся: они отнюдь не отменяют все прочие денежные знаки и в первую очередь общеевропейский евро.

- Дипломат со "шмайсером" - МИД Украины оказался в центре скандала. Выяснилось, что консул страны в Германии Василий Марущинец публично высказывает нацистские взгляды, отрицает Холокост и поклоняется Гитлеру.

- Европа без Америки? - В пятницу президент России Владимир Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель - первой из западных лидеров после инаугурации и начала нового срока. Из крупных держав ЕС (Великобританию к таковым больше не относим) Германия является самым последовательным сторонником санкций против Москвы. Формальной причиной стал украинский кризис, но взаимная атмосфера сгущалась давно. И причина - не столько конкретные политико-экономические конфликты и разногласия (интересы двух стран по многим направлениям как раз совпадают), сколько мировоззренческие расхождения.

- Смертельное новоселье - Во вторник Совбез ООН собрался на экстренное заседание, посвященное ситуации в секторе Газа. Там вспыхнули массовые и самые ожесточенные за последние годы беспорядки, которые привели к десяткам жертв со стороны палестинцев. Они вышли на "марш возвращения", инициированный группировкой ХАМАС, которая контролирует анклав. Вчера обстановка обострилась на Западном берегу реки Иордан. Между тем Дональд Трамп не комментирует события, спровоцированные его решением перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

- Колонна стыда - Министры польского правительства и другие высокопоставленные чиновники передали свои премии за прошлый год на благотворительные цели. Такое решение принял за них глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский.

- Приходите и смотрите - КНДР начала процесс демонтажа объектов ядерного полигона Пхунгери, что на северо-востоке страны. Также стали известны детали приглашения в страну журналистов для освещения этого события.

- Сквер вместо магазинов - 15 мая в Кемерово приступили к сносу зданий торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", где 25 марта из-за пожара погибло 60 человек.

- Хватит "парить"! - В Вологодской области вступил в силу запрет на использование вейпов и электронных сигарет. Теперь "парить" официально запрещено в общественных местах - школах, детских садах, лифтах, подъездах, на остановках транспорта. Таким образом, Вологодчина стала первым регионом в России, где вейпы фактически приравняли к сигаретам.

- Три года и шесть лет - Перед Россией стоит задача войти в число ведущих экономик и занять пятое место в мире. Эксперты полагают, что у нашей страны есть соответствующий потенциал, чтобы реализовать эту цель, но могут помешать неблагоприятные внешние условия.

- Европа зашла на кухню - Почти каждая пятая квартира на первичном рынке недвижимости - евроформата. Больше всего таких объектов жилья в столице, меньше - в больших городах, а для малых населенных пунктов они - большая редкость.

- Дикий, но беззащитный - Малонарушенные лесные территории, а также леса, имеющие научное, историческое, культурное или религиозное значение, получат новый статус - национального лесного наследия. В Лесоустроительную инструкцию приказом Минприроды России внесены соответствующие изменения.

- Счет в пользу инспектора - В 2017 году результативность проверок ФТС составила 87 процентов, рассказал "РГ" начальник Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Валерий Селезнев. Практически в 9 из 10 случаев известно, какая компания является нарушителем.

- Булке добавят вкуса - Ретейлеры и хлебопеки пообещали покупателям качественный хлеб по доступной цене. Для этого они договорились совместно планировать производство и поставки продукции на рынок, рассказали "РГ" в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

- Только свои - Отечественный бизнес прибегает к услугам зарубежных сотрудников в 10 раз реже, чем два года назад. По данным кадрового агентства "Юнити", за пару лет количество компаний, привлекающих иностранцев, сократилось с 30 до 5 процентов. А в начале 2018-го интерес к таким сотрудникам сохранился максимум у 2-3 процентов работодателей.

- Скидка для резидента - Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил понижение страховых взносов для дальневосточных инвесторов. Депутаты рекомендовали принять в первом чтении законопроект, который обеспечит стабильность налоговых условий для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).

- Прованс стал ближе - Власти Евпатории и французского Мариньян подписали соглашение о побратимских связях между городами. Зарубежная делегация находится в Крыму с визитом в рамках развития народной дипломатии.

- Вспомнили Цусиму - В Санкт-Петербурге прошла встреча потомков героев Русско-японской войны 1904-1905 годов. Единственному в России частному музею Русско-японской войны члены японской делегации подарили уникальный экспонат: точную копию полного обмундирования и личного оружия вице-адмирала Того - командующего эскадрой в ходе легендарного Цусимского сражения. Комплект включает мундир, обувь, фуражку и меч.

ИЗВЕСТИЯ

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- В палаточных лагерях появятся педиатры - Минздрав разработал новый порядок оказания медпомощи несовершеннолетним - В детские палаточные лагеря планируется нанимать штатных врачей. Это следует из проекта нового порядка оказания медпомощи несовершеннолетним, который разработал Минздрав. Предполагается, что педиатры или врачи общей практики будут на природе лечить травмы, острые или хронические заболевания, а при необходимости производить обезболивание.

- "Зеленую" микрогенерацию избавят от налогов - От уплаты НДФЛ освободят доходы от микрогенерации в объеме 150 тыс. рублей - Жители частных домов смогут производить и продавать сетевым организациям электроэнергию, выработанную на основе возобновляемых источников (ВИЭ) — ветра и солнца. Выкупать ее сетевые компании будут на обязательной основе, ею заместят потери в сетях при передаче электроэнергии. Это следует из разработанного Минэнерго законопроекта о частной "зеленой" микрогенерации.

- Европейская защита - ЕС задумался о мерах противодействия санкционному удару США по Ирану и компаниям Старого света - Угрозы Вашингтона ввести санкции против европейских компаний, ведущих бизнес с Тегераном, вынуждают Брюссель и отдельные правительства стран ЕС разрабатывать меры противодействия санкционной политике американцев. Как рассказал "Известиям" член Комиссии по международным делам национального собрания Франции Себастьян Надо, сейчас в Брюсселе идет активная работа над документом, который позволит вывести европейские компании из-под действия вероятных санкций со стороны США.

- Банки поборются за лояльность - Уровень лояльности клиентов российских банков упал. Доля клиентов, готовых порекомендовать банк знакомым, снизилась на 12 п.п. — до 47%. В то же время на 13 п.п., до 35%, выросла доля граждан, не готовых давать рекомендации, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у "Известий"). Санация банковского сектора и волна отзывов лицензий снизили доверие россиян к кредитным организациям, пояснили эксперты. Наблюдающаяся тенденция приведет к замедлению роста объемов депозитов, а также к увеличению трат банков на рекламу и программы лояльности.

- С 93% площадок сдачи ЕГЭ будут вести онлайн-трансляцию - В этом году во время проведения ЕГЭ с 93% площадок будет вестись онлайн-трансляция. Фиксировать процесс на видео станут во всех аудиториях, записи при необходимости можно пересмотреть после окончания экзамена. Эксперты считают, что это поможет полностью исключить списывание. На 7% площадок сдавать ЕГЭ будут дети с ограниченными возможностями здоровья, для этой категории действуют особые условия.

- Минстрой подготовил тарифные планы в ЖКХ - При оплате услуг ЖКХ россияне смогут выбрать для себя наиболее удобный тариф. Министерство строительства и ЖКХ разработало тарифные планы по оплате жилищно-коммунальных услуг для потребителей по аналогии с сотовой связью. Об этом "Известиям" сообщил замглавы ведомства Андрей Чибис. По его словам, тарифные планы будут зависеть от нескольких переменных: времени потребления, его объема, а также способов и сроков оплаты.

- Трудности перевоза - С какими проблемами столкнутся в этом году перевозчики и организаторы детских летних лагерей - Как скажется на поездках в летние лагеря запрет на групповые детские перевозки в автобусах старше десяти лет, вступающий в силу с 1 июля? Насколько повысятся цены на аренду автобусов из-за чемпионата мира по футболу? Почему именно маршрут Москва–Петербург выбран пилотным маршрутом, на котором детей в поездах будут перевозить без взрослых, в сопровождении проводников? В преддверии школьных каникул эти и другие вопросы эксперты обсудили на круглом столе "Известий".

- Град раздора - События, последовавшие за переносом посольства США в Иерусалим, разделили мировое сообщество. В ответ на жесткое подавление израильскими военными акций протеста палестинцев и гибель в стычках свыше 60 человек Турция и ЮАР отозвали своих послов из Израиля "для консультаций". Другие страны, напротив, по-прежнему планируют последовать примеру США и перевести, как и планировалось, свои посольства в Иерусалим. Парагвай официально перенесет свое диппредставительство уже на следующей неделе, подтвердил "Известиям" посол латиноамериканской страны в Израиле. Уже сегодня так поступит и Гватемала. Кроме того, на будущей неделе в Иерусалиме будет открыто и почетное консульство Чехии, рассказала "Известиям" официальный представитель чешского МИДа.

- "Ближе друг к другу" - Президент России Владимир Путин дал старт движению по автомобильной части Крымского моста — за рулем "КамАЗа" глава государства пересек Керченский пролив за 16 минут. Объявляя благодарность строителям, инженерам и рабочим, он подчеркнул: эти люди поставили общегосударственные, национальные интересы выше личных и групповых. Результат, которого удалось добиться в итоге, делает Крым и Севастополь еще сильнее, "а всех нас — еще ближе друг к другу", отметил он. Эксперты называют проект "примером прорывного развития", о необходимости которого ранее говорил президент, и полагают, что Крымский мост станет началом новой жизни для полуострова.

- Криптовалюту внесут в закон - Понятие цифровых денег станет частью гражданского права - Понятие криптовалюты и условия ее использования появятся в Гражданском кодексе РФ. Комитет Госдумы по госстроительству намерен в среду поддержать в первом чтении инициативу, закрепляющую в законе базовые нормы в сфере цифровой экономики. Это поможет регулировать и развивать рынок новых объектов экономических отношений, которые используются только онлайн (токены, криптовалюта), полагают авторы законопроекта. Однако законным средством платежа цифровые деньги пока не станут. Эксперты называют криптовалюту "перспективным" объектом, который важно включить в правовое поле.

- Дачников привлекут к наблюдению на выборах - Мэрия Москвы планирует расширить понятие общественного контроля - К наблюдению за выборами мэра Москвы могут привлечь дачников. Об этом "Известям" рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Вопрос о создании избирательных участков для граждан, которые в день выборов не смогут быть в городе, московские депутаты рассмотрят 17 мая. Собеседник "Известий" в Центризбиркоме заявил, что пока межсубъектовое голосование организуют только в Москве: в регионах для аналогичных выборов нужно искать дополнительное финансирование.

- На связи с "цифрой" - В новом правительстве Дмитрия Медведева Минобрнауки будет разделено на два ведомства, а Минкомсвязи — преобразовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина, подписанном вечером во вторник. По словам премьера, структура кабмина не претерпит серьезных изменений, так как доказала свою работоспособность. Однако в правительстве фактически появятся два новых центра инновационного развития, отмечают эксперты.

- Москалькова обратится в Генпрокуратуру США по делу Ярошенко - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подготовила письмо в Генеральную прокуратуру США с просьбой перевести летчика Константина Ярошенко в российскую тюрьму для дальнейшего отбывания наказания. Об этом "Известиям" рассказала сама омбудсмен. Жена россиянина Виктория Ярошенко заявила "Известиям", что возвращение мужа на родину необходимо из-за ухудшения состояния его здоровья.

- Пехоту усилили боевым генералом - В Сухопутных войсках — новый начальник главного штаба - За развитие Сухопутных войск будет отвечать новый начальник главного штаба этого вида вооруженных сил генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Это опытный офицер, который неоднократно участвовал в военных действиях и награжден четырьмя боевыми орденами. Прежнее место его службы — начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба.

РБК RBCM daily

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- Закон массового поражения – Инициатива Госдума приняла в первом чтении новые антисанкционные меры - Законопроект о действиях, способствующих введению санкций против России, не коснется журналистов-расследователей, уверяют депутаты. Юристы и правозащитники предупреждают, что норма может коснуться вообще любого человека.

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