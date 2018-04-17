Ливан планирует старт второго лицензионного раунда на шельфовые участки в конце 2018 г

МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Ливан планирует запустить второй лицензионный раунд на разработку участков углеводородов на шельфе страны в конце 2018 года, сообщил министр энергетики и водных ресурсов Ливана Сезар Аби-Халиль.

"Я проинформировал Совет министров сегодня, что попросил Ливанскую нефтяную администрацию подготовиться ко второму лицензионному раунду, запуск которого ожидается в конце 2018 года", - написал Аби-Халиль в своем микроблоге в Twitter.

Ливан в 2017 году провел первый лицензионный раунд по разработке участков углеводородов на шельфе страны. Интерес к участию в раунде проявляли многие иностранные компании, в том числе российские "Лукойл" LKOH и "Новатэк" NVTK. Кроме того, в сентябре в материалах ко встрече председателя совета министров Ливана Саада Харири с премьером РФ говорилось, что перспективы шельфа Ливана и целесообразность участия в тендерах на геологоразведку и разработку морских блоков страны изучает "Газпром" GAZP.

Однако по итогам первого раунда, в декабре 2017 года, выдача лицензий была одобрена консорциуму из "Новатэка", французской Total и итальянской Eni. Компании получили право разрабатывать Блок 4 и Блок 9 на шельфе страны в восточной части Средиземного моря. А в феврале 2018 года с компаниями были подписаны соответствующие соглашения. Доля участия "Новатэка" в соглашениях — 20%, у Total и Eni — по 40%. Оператором проекта является Total. Разведочное бурение на блоках планируется начать в 2019 году.

Намерение Ливана разрабатывать нефтегазовые участки на своем шельфе совместно с иностранными компаниями продолжительный период времени сопровождается территориальным спором с Израилем. Так, в конце января министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Блок 9 на шельфе Средиземного моря принадлежит еврейскому государству. Он предупредил, что компании, собирающиеся его разрабатывать, совершают "большую ошибку".