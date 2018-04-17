Дайджест российских СМИ – 17 мая

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Будет что вспомнить вскорости - Правительство обсудит пенсионный возраст в первоочередном порядке - Уже сегодня члены правительства на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева обсудят перспективы повышения пенсионного возраста. По итогам совещания Минтруд может получить поручение подготовить законопроект о повышении пенсионного возраста для рассмотрения Госдумой в текущую думскую сессию.

- В Бочаровом ручье всплыл "Цефалопод" - Владимир Путин обсудил проблемы перевооружения ВМФ - Как стало известно "Ъ", в среду в присутствии президента Владимира Путина военные и представители промышленности обсуждали проблемы кооперации Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), из-за которой срываются сроки исполнения государственного оборонного заказа. Военные неоднократно поднимали этот вопрос на внутренних совещаниях, но ситуация почти не изменилась. Вмешательство президента призвано не допустить аналогичных проблем при реализации новой госпрограммы вооружения до 2027 года, в которой на развитие ВМФ выделяются триллионы рублей.

- "Интер РАО" IRAO закольцуют - Его структуры вместе с "Роснефтегазом" могут собрать почти 70% акций холдинга - Как выяснил "Ъ", "Интер РАО" или дружественные ей структуры могут летом завершить консолидацию акционерного капитала госхолдинга: у ФСК и "РусГидро" будут выкуплены 23,5% акций. На это, по оценкам аналитиков, придется потратить до 100 млрд руб, но эти средства у компании есть. В итоге ключевой акционер "Роснефти" ROSN"Роснефтегаз" и само "Интер РАО" укрепят свой неформальный контроль над госхолдингом, а ФСК и "РусГидро" получат средства для своих инвестпроектов.

- Налоговая гавань для аэропортов - Минтранс согласен обнулить НДС для региональных полетов - Как выяснил "Ъ", Минтранс предварительно оценил затраты на выполнение поручений Владимира Путина о развитии региональной авиации в 180 млрд руб до 2024 года. Ключевой мерой может стать обнуление НДС на региональных маршрутах мимо Москвы. Эту идею давно лоббирует попавшая под санкции США "Ренова" Виктора Вексельберга, и Минтранс готов ускорить процесс, считая, что льгота поможет всей отрасли сэкономить 13 млрд руб в год.

- Роботы, санкции и цифровые деньги - Дмитрий Медведев выступил на Петербургском юридическом форуме - Официальное открытие VIII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) стало поводом для возвращения к старым, но весьма актуальным для российских властей вопросам - о справедливости решений международных трибуналов и введения санкций в отношении РФ. Не обошлось на форуме и без назревающей проблемы адаптации права к цифровизации экономики.

- Тонкая настройка промышленных мощностей - Минэкономики расширит программу увеличения производительности труда - Как сообщил вчера на форуме "Производительность 360" в Нижнем Новгороде и. о. главы Минэкономики Максим Орешкин, вклад роста производительности труда в несырьевых отраслях в динамику ВВП может составить в 2021 году дополнительные 0,5%, к 2025 году - 1,6-2%. Расширенная версия нацпроекта по производительности труда будет готова к октябрю.

- Нефтяной рынок пугают дефицитом - Мониторинг энергоресурсов - Мировой рынок нефти может столкнуться с ситуацией сокращения предложения сразу по двум причинам — из-за санкций в отношении Ирана и из-за падения поставок из Венесуэлы, предупреждают эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) в своем майском докладе.

- Праймериз единороссов добрали участников - За выдвижение в депутаты поборются чиновники и сенаторы - "Единая Россия" завершила прием заявлений на участие в праймериз на региональных выборах, который пройдут в сентябре. На праймериз на довыборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Калининградской и Тверской областях заявились экс-мэр Калининграда Александр Ярошук и бизнесмен Сергей Веремеенко, известный участием в выборах главы Башкирии в 2003 году.

- Дачников обеспечат избирательными урнами - Сергей Собянин готов открыть участки в соседних с Москвой областях - Мосгордума (МГД) 17 мая рассмотрит в первом чтении законопроект мэра Москвы Сергея Собянина, позволяющий создавать временные участки для голосования на выборах мэра Москвы в других субъектах РФ. Вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что избирательные участки могут быть созданы не только в Московской, но и в соседних областях.

- Бизнес не согласен с правкой УК - РСПП выступил против антисанкционных инициатив Госдумы - Госдума может отложить второе чтение поправок к Уголовному кодексу (УК), предусматривающих наказание за исполнение антироссийских санкций. О "недопустимости его принятия" заявило в среду бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), подчеркнув, что "законопроект противоречит политике президента РФ". По заявлению спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутаты отказываться от проекта не собираются, но готовы к выработке компромиссного варианта.

- Террористов привлек "Город Хобби" - В Москве вынесен приговор интернациональной группировке сторонников запрещенного "Исламского государства" - От 15 до 18 лет заключения назначил Московский окружной военный суд (МОВС) четырем участникам группировки, планировавшей в конце 2016 года теракт в столичном торговом центре "Город Хобби". Трагедию, как стало известно "Ъ", удалось предотвратить после того, как один из заговорщиков, подорвавшись на бомбе собственного изготовления, рассказал ФСБ о лидере группы. Последним оказался гражданин Молдавии, принявший ислам и успевший повоевать с ополченцами на юго-востоке Украины.

- В деле Шакро Молодого нашлась подмена - Защита вора в законе заподозрила следствие в фальсификации - Как стало известно "Ъ", участники процесса в Никулинском райсуде Москвы, на котором вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) был приговорен к почти десятилетнему сроку за вымогательство, признали, что за время ознакомления фигурантов с материалами уголовного дела следователь ГСУ ГУ МВД по Москве существенно "подкорректировал" обвинение.

- Защите повышают доступность - Парламентарии предлагают разрешить оплачивать услуги адвокатов в зависимости от результата - Как стало известно "Ъ", группа парламентариев во главе с сенатором Андреем Клишасом подготовила поправки в закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре". В законопроекте, который внесут в Госдуму до конца недели, предлагается позволить адвокатам приостанавливать свой статус по личному заявлению, а также разрешить выплачивать адвокату вознаграждение "в зависимости от результата" его работы.

- Гадалка не поверила предсказаниям адвоката - Защитника обвинили в мошенничестве на 10 млн руб - "Ъ" стали известны детали уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого стал адвокат Абубакар Манаев, задержанный на днях сотрудниками ФСБ. Как говорится в материалах расследования, он пообещал обвиняемой по делу о хищении 2,1 млрд руб в Нота-банке гадалке Нонне Михай добиться для нее условного наказания. За это адвокат, известный тем, что ранее он защищал северокавказских боевиков, а до недавнего времени - члена "банды GTA" Умара Хасанова, потребовал 10 млн руб. При этом защитник уверял, что большая часть этих денег якобы предназначается судьям Останкинского суда Москвы, где должно рассматриваться дело о хищении в Нота-банке.

- Юбилей за день до смерти - Что могло стать причиной ухода из жизни Юрия Котлера - В своей квартире в центре Москвы застрелился только что отметивший 50-летие Юрий Котлер. Он был заметной фигурой и в деловых, и в политических кругах: до недавнего времени являлся членом высшего совета "Единой России" и руководителем московского представительства ПАО "Новороссийский морской торговый порт" NMTP(НМТП). Следствие не исключает, что к трагедии могла привести депрессия, в которой находился господин Котлер.

- Олег Сорокин подошел к сроку давности - СКР закончил уголовное дело бывшего главы Нижнего Новгорода - Как стало известно "Ъ", СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Нижнего Новгорода и вице-спикера законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина. Политика обвиняют в получении взятки, связанной с крупнейшим в городе земельным аукционом на 453 га земли под жилищную застройку, и похищении в 2004 году человека.

- За переезд заплатят без скидки - Штрафы за нарушение на железнодорожных путях для водителей поднимут в пять раз - Число дорожных нарушений, не предполагающих скидку при уплате штрафа, может расшириться: из перечня "льготных" составов может исчезнуть нарушение правил пересечения железнодорожных переездов. Сам же штраф за это деяние будет увеличен в пять раз, до 5 тыс руб —-соответствующий законопроект Госдума будет принимать в первом чтении в ближайшее время.

- Узбекистан открылся Америке - Шавкат Мирзиёев строит стратегический альянс с США - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершает первый официальный визит в Вашингтон, кульминацией которого вчера стала его встреча с Дональдом Трампом. Возвращение Ташкента в список приоритетных партнеров США в Центральной Азии происходит на фоне сближения Вашингтона с другим ключевым игроком на постсоветском пространстве - Казахстаном.

- Пытки выиграли со счетом 10:5 - Комитет по разведке Сената США одобрил Джину Хаспел на пост директора ЦРУ - Комитет по разведке американского Сената 16 мая одобрил назначение Джины Хаспел на пост директора ЦРУ. Несмотря на подозрения в причастности ее к пыткам заключенных в таиландской тюрьме в 2002 году, за нее проголосовали не только республиканцы, но и два демократа. Теперь разведчице осталось пройти последний этап утверждения в должности - общее голосование в Сенате.

- Северной Корее нанесли тяжкое сравнение - КНДР пригрозила США отменить встречу на высшем уровне, если риторика Белого дома не изменится - В наметившемся было политическом потеплении на Корейском полуострове и вокруг него в среду произошел серьезный откат. В ответ на американо-южнокорейские военно-воздушные учения Северная Корея отменила намеченную на 16 мая встречу на высоком уровне между представителями двух Корей. А в ответ на высказывание представителя администрации США пригрозила отменить запланированный на 12 июня американо-северокорейский саммит, пояснив при этом, что не собирается полностью отказываться от своей ядерной программы.

- АСВ в неоплатном долгу перед ЦБ - Счетная палата усомнилась в исполнении обязательств агентства по кредиту - Счетная палата видит существенные риски неисполнения Агентством по страхованию вкладов (АСВ) обязательств перед ЦБ. Речь идет о кредитной линии на 1 трлн руб., предоставленной агентству для выплат вкладчикам обанкротившихся банков. Источники в АСВ уверяют, что агентство сможет погасить обязательства в срок, к 2020 году. Однако, как следует из его переписки со Счетной палатой, там, вероятно, ошиблись в расчетах, недооценив возможности АСВ, но и погасить кредит к 2020 году также едва ли возможно.

- Heineken добавил энергии - Компания начала производить в России тонизирующие напитки - Голландский пивоваренный концерн Heineken вышел на российский рынок энергетиков: на петербургском предприятии он запустил производство напитка Solar Power. Категория одна из самых быстрорастущих среди безалкогольных напитков - в 2017 году она увеличилась на 17,9%.

- Китайцы занялись фитнесом - Huawei потеснил Samsung на рынке носимой электроники - Продажи умных часов и браслетов в России в первом квартале 2018 года выросли сразу вдвое в штуках и в три раза в деньгах. Лидером рынка остаются Xiaomi, при этом резко нарастили продажи и другие китайские производители — Huawei и Jet, потеснившие Samsung. Корейская компания слишком давно не выпускала новинок в этом сегменте, указывают аналитики.

- Сбербанк SBER требует полной секретности - Вероника Горячева о том, как клиентов предупредили со всей строгостью - В борьбе с хищением средств у его клиентов Сбербанк перешел все разумные границы. Так, при подключении мобильного банка он требует: "Не вводите и никому не сообщайте свой номер телефона, данные паспорта или карт". Такое СМС-сообщение приходит всем клиентам после активации приложения.

- НПФ Сбербанка уперся в резерв - ЦБ готов обсуждать снижение отчислений по НПО - Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка, в прошлом году нарастивший клиентскую базу по добровольному пенсионному обеспечению более чем на 1 млн человек, в этом году резко сокращает привлечение новых участников по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Причиной стало формирование страхового резерва. Участники пенсионного рынка призывают ЦБ уменьшить требования по обязательным отчислениям в страховой резерв. Регулятор готов обсуждать этот вопрос.

- Рубль выплыл на высокой нефти - Остальные валюты проиграли доллару - В среду курс доллара США к ведущим мировым валютам обновил пятимесячный максимум. Сильные данные по экономике США в сочетании с заявлениями представителей ФРС относительно масштабов повышения ставки увеличили спрос инвесторов на американскую валюту. Впрочем, в России курс доллара снижается, чему способствуют высокие цены на нефть, а также высокое предложение валюты со стороны экспортеров.

- АКРА вышло на Запад - Российское рейтинговое агентство приобрело словацкую "дочку" - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) приобрело небольшое агентство в Словакии. Новый актив будет развивать направление суверенных, субсуверенных и наднациональных рейтингов в Центральной и Восточной Европе, а также международную шкалу для иностранных эмитентов, размещающих ценные бумаги на российском рынке. Однако эксперты считают, что в ближайшие три года такой бизнес будет только убыточным.

- Банкам дали ориентир - ЦБ верит в рост прибыли банковского сектора - За первые четыре месяца 2018 года банки заработали 537 млрд руб прибыли. Несмотря на снижение этого показателя на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ЦБ ожидает, что по итогам года прибыль сектора значительно вырастет. Аналитики считают такой сценарий маловероятным.

- Иранский газ останется в земле - Total предупредила об уходе из Ирана из-за санкций США - Единственный крупный западный инвестор в иранский ТЭК - французская Total - после решения США вернуть санкции против Тегерана заявила, что уйдет из страны. Впрочем, Total просит Вашингтон исключить ее из режима санкций, такой льготы она уже добивалась в 1996 году. Но даже если французам США позволят остаться, возвращение санкций ставит крест на масштабных инвестициях западных мейджоров и на планах Ирана стать глобальным газовым игроком. Интерес китайских и российских компаний к иранским активам также ослабеет.

- АЛРОСА ALRS сходила на рынок - Под опционы менеджерам уже собрано 1,5% акций компании - АЛРОСА с начала года выкупила с рынка 1,5% своих акций на сумму около 10 млрд руб., что сопоставимо с третью капзатрат компании на 2018 год. Бумаги собираются под трехлетнюю опционную программу для топ-менеджмента (до 100 человек), и не исключено, что скупка акций еще продолжится. Аналитики отмечают, что программа должна замотивировать руководство на повышение стоимости АЛРОСА, но интенсивная скупка акций может ухудшить ее баланс.

- Дата-центры получат приток энергии - "Росэнергоатом" построит еще два ЦОДа - "Росэнергоатом" (РЭА) расширит присутствие на рынке хранения данных. Энергетический концерн решил запустить еще два дата-центра - в Иркутской области и на Кольской АЭС в Мурманской области - и рассматривает подобные проекты за рубежом. В РЭА рассчитывают, что экономия на электроэнергии позволит им конкурировать за счет более низких цен.

- "Магнит" MGNT притягивает кадры - Топ-менеджером сети стала экс-глава "Пятерочки" - Экс-гендиректор сети "Пятерочка" X5 Retail Group Ольга Наумова стала исполнительным директором "Магнита". В ее задачи войдут операционное управление и развитие магазинов, маркетинг, ценообразование и пр. Перейти в "Магнит" вслед за ней могут и другие топ-менеджеры X5, в том числе гендиректор "Перекрестка" Владимир Сорокин.

- Viber влетит в копеечку - Мессенджер поднял цены на рассылку сообщений - Второй по популярности мессенджер в России Viber резко повысил тарифы на сервисные рассылки - например, для "Ростелекома" RTKM цена выросла с 18 до 68 копеек за сообщение. Мессенджер решил монетизировать свою популярность для рекламы и рассылок крупных брендов, считают участники рынка. Но для мелких компаний это сделает такой канал коммуникации менее доступным.

- Аутлеты нашли американское - Hines привезет дорогие марки на Новую Ригу - Американский фонд Hines, отказавшись строить аутлет на Киевском шоссе в Подмосковье из-за высокой конкуренции, переключился на другое направление. Теперь девелопер в партнерстве с одним из заметных землевладельцев Игорем Рубинером собирается открыть такой же объект на Новорижском шоссе. В кризис аутлеты показывают лучшие результаты, чем классические торгцентры, и затраты на их строительство меньше.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Жертвы санкций отказались от госзащиты - Крупный бизнес назвал категорически недопустимым принятие закона об антисанкциях - "Абсолютный кошмар" – так отреагировало большинство опрошенных "Ведомостями" юристов и сотрудников российских и иностранных компаний на предложение лишать свободы тех, кто выполняет иностранные санкции. Законопроект спикеров Госдумы Вячеслава Володина и Совета Федерации Валентины Матвиенко и лидеров всех четырех фракций в понедельник принят в первом чтении, второе запланировано на четверг.

- МЧС после трагедии в "Зимней вишне" подготовило реформу пожарного надзора - Ведомство предлагает контролировать не организации, а сами здания независимо от статуса владельцев и арендаторов - Портал проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru опубликовал уведомление министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) о начале разработки поправок в закон "О пожарной безопасности" и другие акты по итогам анализа крупных пожаров на объектах с массовым пребыванием людей.

- В Госдуме подбирают кадры для нового правительства - Несколько депутатов могут претендовать на посты заместителей министров - Кандидатуры четырех депутатов могут быть предложены в новое правительство, рассказали "Ведомостям" собеседники в Госдуме. Это три единоросса – первый зампред комитета по ЖКХ Александр Сидякин, зампред комитета по финансовому рынку Антон Гетта и первый зампред комитета по экономполитике Владимир Гутенев, – а также глава комитета по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР).

- Участие дачников в выборах мэра Москвы может стать примером для всей России - Поправки о голосовании на спецучастках вне города могут принять уже в четверг - Москва могла бы стать пилотным регионом для голосования избирателей за пределами своего субъекта, предложила в среду вице-мэр столицы Анастасия Ракова на заседании Центризбиркома. По ее словам, несколько миллионов москвичей летом выезжают на дачи, несколько сотен тысяч там проживают и надо дать им возможность проголосовать за мэра 9 сентября.

- МЭА: рост цен на нефть ограничит спрос на нее - ОПЕК+ добилась успеха в восстановлении баланса на рынке, признало агентство - Цены на нефть могут вырасти еще сильнее из-за "двойного удара по предложению" в результате возможного сокращения экспорта из Ирана и Венесуэлы, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). У производителей могут возникнуть проблемы с восполнением нехватки нефти не только в плане физических объемов, но и качества, отмечают эксперты агентства.

- Алексей Рыбников: Многие иностранные биржи нам завидуют - На то, чтобы научить крупный бизнес пользоваться не только административным ресурсом, но и рыночными инструментами, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) потребовалось почти 10 лет, юбилей она отмечает в сентябре. Но уже сейчас годовой оборот торгов на площадке превысил 760 млрд руб., а 20% всех нефтепродуктов на внутреннем рынке реализуется именно через нее.

- Telegram судится за товарный знак Gram - Американская компания Lantah также заявляет права на одноименную криптовалюту - Telegram Messenger Inc. Павла Дурова подала иск в окружной суд США по Северному округу Калифорнии к калифорнийской компании Lantah Llc. Истец утверждает, что ответчик нарушил его права на торговый знак Gram, и просит запретить тому использовать знак в дальнейшем. Иск был подан 11 мая.

- "Газпром GAZP нефть" может скорректировать стратегию из-за сделки ОПЕК+ - Компания может не успеть к 2020 году увеличить добычу до 100 млн т нефти в год - "Газпром нефть" может не выполнить все параметры стратегии на 2013–2020 гг из-за сделки ОПЕК+, следует из отчета компании по РСБУ за I квартал 2018 г. Через два года "Газпром нефть" рассчитывала добывать 100 млн т нефтяного эквивалента в год. Такой уровень добычи прогнозировался как минимум на пять лет - до 2025 г.

- Зачем "Магнит" забрал директора у главного конкурента - Бывший гендиректор "Пятерочки" должна помочь ему вернуть лидерство - Второй по обороту ритейлер в России – "Магнит" объявил о назначении бывшего гендиректора "Пятерочки" Ольги Наумовой исполнительным директором. Наумова покинула X5 Retail Group ("Пятерочка" - ее основной актив) в конце апреля. Временно исполнять обязанности Наумовой стал главный исполнительный директор группы Игорь Шехтерман.

- "Алроса" растет на распродаже - Крупнейший в мире производитель алмазов (28% мирового производства) отчитался о результатах за I квартал 2018 г. Чистая прибыль, выручка и EBITDA компании выросли на 40, 13 и 37% по сравнению с показателями прошлого года. Кроме того, "Алроса" еще на треть сократила свой долг. В абсолютных цифрах он составил 58,8 млрд руб., что стало минимальным значением за последние 10 лет.

- У крупнейших фармдистрибуторов снижается выручка - Это цена за снижение рисков при поставках лекарств в аптеки - Выручка дистрибутора лекарств ЦВ "Протек" PRTK(входит в группу компаний "Протек") в этом году уменьшится по сравнению с 2017 г на 6%, сообщил со ссылкой на прогноз компании ее гендиректор Дмитрий Погребинский на Российском фармацевтическом форуме Adam Smith Conferences. Согласно финансовой отчетности за 2017 г., выручка ЦВ "Протек" выросла на 3,5% до 218,5 млрд руб., компания приносит 85% выручки группы.

- Выпускники IT-факультетов Москвы возглавили рейтинг зарплатных ожиданий - Компании вынуждены приглашать специалистов из регионов и искать их на старших курсах - Сервис поиска работы SuperJob составил рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников IT-факультетов за 2018 г. В выборку вошли 37 университетов, по каждому анализировалось не менее 100 резюме выпускников 2012-2018 гг. В двадцатку учебных заведений с наибольшими зарплатными ожиданиями молодых специалистов попали девять московских вузов, четыре петербургских и семь региональных.

- Пять практических примеров управления талантами - Как управление талантами решает неразрешимые кадровые проблемы - Суть концепции управления талантами в том, что надо выращивать экспертов и менеджеров в своей компании – это выгоднее, чем нанимать их с рынка труда. Вот пять практических примеров управления талантами на российских предприятиях.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Юрист и робот - Международный юридический форум: что ждет профессию правоведа? - Профессия юриста - это искусство, поэтому никакие роботы заменить ее не смогут. О том, что ждет профессию юриста, зашел спор на VIII Петербургском международном юридическом форуме. Участником этой дискуссии стал премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Кабинет построен - Владимир Путин одобрил предложения Дмитрия Медведева по структуре нового правительства - В Сочи в резиденции "Бочаров Ручей" президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым и одобрил предложенную главой кабмина новую конфигурацию правительства. Предложения по кадровому составу кабинета министров премьер представит главе государства в пятницу, 18 мая.

- Появилась тяга к "жизни" - Россияне рассматривают долгосрочное страхование жизни как альтернативу банковскому вкладу - Всероссийский союз страховщиков (ВСС) до конца мая планирует завершить доработку стандартов страхования жизни. Об этом "Российской газете" сообщил вице-президент союза Максим Данилов.

- Инвалидов пустят под знак - Поправки в Правила дорожного движения изменят условия парковки - Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена". А также инвалидам третьей группы дадут право на установку знака "инвалид" на автомобиль.

- Вахта мира - Владимир Путин назвал приоритеты армии и флота - На этой неделе президент проводит в Сочи серию совещаний по вопросам развития Вооруженных сил.

- Цыплят недосчитались - Аграрии уверяют, что без импортной кукурузы и запчастей им не обойтись - Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о введении ответных санкций по отношению к США. Ранее из документа уже устранили упоминания конкретных товаров. Но вводить санкции все равно стоит очень осторожно, чтобы не осложнить жизнь отечественным предприятиям, считают эксперты.

- Берегись огня - Сенаторы предложили новые меры защиты граждан от пожаров - После пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", унесшем жизни 64 человек, в Совете Федерации силами трех комитетов был проведен анализ законодательства в сфере противопожарной безопасности, а также практики его применения. Выводы и рекомендации сенаторов огласил на пленарном заседании палаты в среду глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

- Дачный участок - Москвичи смогут голосовать на выборах мэра за пределами региона - ЦИК поддержал инициативу столичных властей организовать временные избирательные участки для голосования на выборах мэра Москвы за пределами города. В среду на заседании ЦИК этот вопрос обсудили с участием вице-мэра Анастасии Раковой и главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

- Солярка попала в меню - Речным круизам грозит подорожание из-за резкого роста цен на топливо - Компании, занимающие организацией речных круизов, сообщили о резком скачке цен на топливо - "наценка" составила примерно 70 процентов от прежней стоимости солярки.

- Яблоко разбора - Россельхознадзор выясняет, откуда везут так много турецких фруктов - Резкий рост поставок яблок из Турции озадачил Россельхознадзор, представители которого готовятся выехать для проверки на предприятия поставщиков. Эксперты же пытаются подсчитать потери для отечественных производителей в случае, если поставки будут расти нынешними рекордными темпами.

- Кадры для роста - Награждены победители Всероссийского конкурса научных работ молодежи - 16 мая в "Российской газете" состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов XXI Всероссийского конкурса научных работ молодежи "Экономический рост России", который проводит Вольное экономическое общество России.

- Опасная высота - За двое суток в Подмосковье двое детей выпали из окон - С необычным обращением к жителям Подмосковья обратился 16 мая Следственный комитет. Его подразделение по Московской области сообщило, что только за два последних дня в Подмосковье двое детей выпали из окон и ведомство призывает родителей быть очень внимательными.

- Не так потратили - Счетная палата выявила нарушения на два триллиона рублей - В 2017 году Счетная палата выявила нарушения и недостатки при использовании бюджетных средств на сумму 1,865 триллиона рублей, указано в годовом отчете о работе контрольного ведомства (есть в "РГ").

- Успели к лету - По Крымскому мосту открыли регулярное автомобильное движение - Открыто движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту. Владельцев грузовиков попросили подождать до октября, до окончания курортного сезона, и когда достроят все подъездные дороги.

- Звездочки с потолка - В треть коньяка не тот спирт наливают - Каждая третья бутылка коньяка трехлетней выдержки является подделкой, выяснили специалисты Роскачества. Употреблять его можно, но это не коньяк, который по классическому рецепту должен состоять только из виноградного спирта, без примеси этилового из другого пищевого сырья (такой спирт используется для производста водок).

- Цены замерли - В первом квартале инфляция в России была ниже, чем в Европе и США - Потребительская инфляция в России оказалась ниже, чем в США, ряде стран Евросоюза и СНГ.

- 100 лет назад царя убили - В Костроме обсудили "Императорский маршрут в регионах" - Сто лет назад в Екатеринбурге, в доме горного инженера Николая Ипатьева, последний русский император Николай II ожидал решения участи своей семьи.

- Торг окончен - Цена "вторички" пошла в рост в 48 городах страны - Второй квартал принес вторичному рынку жилья явное оживление. Спрос на квартиры этого сегмента заметно вырос. Увеличивается число сделок с привлечением ипотечных средств. Наметилось повышение цен.

- Полиции верят - Сотрудников органов внутренних дел будет защищать комиссия Общественного совета - Необычное выездное заседание Общественного совета при МВД России под председательством известного адвоката Анатолия Кучерены состоялось в Московском университете МВД имени В.Я. Кикотя. Молодые офицеры - выпускники всех полицейских вузов страны, от Москвы до Хабаровска, получили возможность в режиме видеоконференции пообщаться с членами совета и задать им вопросы.

- Доказательства собраны - СКР закончил дело "Седьмой студии" - Следственный комитет сделал важное заявление по одному из самых резонансных уголовных дел.

- Комиксы - В книжке для детей российского издательства Россию назвали "оккупантом" - Форум известной радиостанции взорвал комментарий о походе в книжный магазин. Молодая мама обнаружила на полке с научно-популярной литературой книжку "Мария Кюри. Радиоактивность" (серия Издательства "ЭКСМО" "Великие ученые в комиксах"). Замечательные картинки, полезная информация о родившейся в 1867 году знаменитой польке, лауреате Нобелевской премии, которая сделала блестящую карьеру во Франции. Резонанс вызвал текст, предназначенный детям возрастной категории 6+. Полистав комикс, дочка взбудоражившей сети блогерши спросила: "Кто такие оккупанты?".

- Кто старший по палате - Зачем предлагается ограничить "миграцию" начинающих адвокатов - В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, ограничивающий профессиональную миграцию начинающих адвокатов: в течение первых пяти лет сменить регион защитник сможет только по согласованию с Федеральной палатой адвокатов.

- Как получишь карту, береги ее - Призывников будут штрафовать за утрату электронных карт - Госдума начала сбор отзывов на законопроект, вводящий штрафы за утрату или порчу персональных электронных карт, выдаваемых военкоматом.

- Читают дело - Бывшим сотрудникам СКР продлили арест - Мосгорсуд продлил арест бывшему заместителю главы управления собственной безопасности СК РФ Александру Ламонову и бывшему заместителю начальника ГСУ СК РФ по Москве Денису Никандрову.

- Диверсии не удались - За подготовку теракта суд отправил виновных за решетку - В Московском окружном военном суде финишировал процесс по делу о подготовке терактов в Москве. По приговору суда всем обвиняемым назначены различные сроки лишения свободы.

- В тюрьму за взгляды - Спецслужбы Украины задержали главного редактора РИА "Новости Украина" для получения выкупа - 16 мая главного редактора информагентства РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского перевезли из Киева в Херсон. Вероятнее всего, 17 мая суд изберет Вышинскому меру пресечения. Его по-прежнему обвиняют в госизмене, хотя никаких доказательств этому нет и быть не может, как утверждают украинские юристы. Вышинский лишен возможности связаться с семьей. "Я не знаю абсолютно ничего. Более того, меня очень волнует тот момент, что у моего мужа есть некие проблемы со здоровьем. Это достаточно серьезные проблемы. Человек не может обходиться без медикаментов", - заявила украинским СМИ супруга Вышинского Ирина.

- НАТО передумало? - Генсек альянса вспомнил о соседстве с Россией - Генсек НАТО Йенс Столтенберг, при котором было заморожено практическое сотрудничество между альянсом и Москвой, неожиданно заявил, что в Брюсселе "продолжают поиск путей диалога с Россией". Об этом он сказал в интервью газете Le Figaro по случаю своего визита в Париж и переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который, как известно, собирается посетить Москву 24-25 мая.

- По стопам США - Посольство Гватемалы перебралось в Иерусалим - Одно из самых бедных государств Латинской Америки - Гватемала вслед за США перенесла свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. На открытие нового посольства прилетел президент Гватемалы Джимми Моралес. Вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху они торжественно перерезали ленточку на входе в новое здание дипмиссии в западном Иерусалиме. В ходе встречи израильский лидер обещал, что Гватемала станет первой страной, которую он посетит во время следующего визита в Латинскую Америку.

- Ким показал твердость - Северная Корея предупредила главу США - Ушатом холодной воды для оптимистов в вопросе ядерного разоружения КНДР и превращения Ким Чен Ына в "северокорейского Горбачева" стали заявления Пхеньяна, которые прозвучали в среду в адрес Сеула и Вашингтона. КНДР, противореча самой себе, отменила переговоры на высоком уровне с Южной Кореей, а американцев предупредила, что запланированный на 12 июня в Сингапуре саммит с Трампом "может быть также отменен".

- Трамп изменил Европу - Политики Старого Света впервые заговорили о грубом нарушении международного права со стороны США - Удастся ли Европе усидеть на двух стульях - сохранить ядерную сделку с Ираном после выхода из нее Соединенных штатов и одновременно оставить на прежнем уровне экономические отношения с Вашингтоном? В Брюсселе по-прежнему рассчитывают на благополучный исход дела и здравомыслие Белого дома, который не станет ввергать еще в больший кризис трансатлантические отношения. Но с каждым новым заявлением американской администрации оптимизм Старого Света в отношении возможной договоренности с президентом США Дональдом Трампом все больше улетучивается.

- Началось с травы - На территории бывшей воинской части от пожара сдетонировали снаряды - В Удмуртии на территории Малопургинского района, где находится Пугачево, ввели режим ЧС. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.

- Льдина у ворот - Жители сел сами пытаются спасти дома от наводнения - Власти Якутска в рамках объявленного режима ЧС запретили продавать спиртное в пригородах, которые подтапливает паводковыми водами. Но жителям не до алкоголя - они сутками возводят дамбы, пытаясь спасти свои села. Увы, не всегда успешно.

- Испугалась Коксаки - Клиентка турфирмы отсудила компенсацию за отказ от отдыха - В Алапаевске суд встал на сторону потребителя: турфирма вернула клиентке стоимость тура в Турцию, который не состоялся из-за вируса Коксаки. В августе прошлого года Роспотребнадзор и Ростуризм признали турецкие курорты небезопасными из-за вспышки инфекции, вызванной вирусом Коксаки. Тогда в аэропорту Екатеринбурга пассажиры каждого борта, прибывшего из Турции, проходили санитарный контроль. Улетавшие на отдых туристы получали памятки.

- Помолвка в соцсетях - Полиция задержала подростков, сбежавших в Дагестан - Необычная история произошла в Череповце. С прогулки домой не вернулись две несовершеннолетние девушки - пятнадцати и семнадцати лет. Родители заволновались и обратились в полицию. Вскоре правоохранители выяснили, что девушки познакомились в Интернете с двумя молодыми людьми из Дагестана. Дошло до того, что парни позвали их замуж.

- Алтай ближе, чем Сейшелы - Федеральная программа развития заставит туроператоров активнее продавать региональные маршруты - Какие туристические направления в регионах будут популярны летом? Как стимулировать внутренний туризм. Впервые выездной совет экспертов "Российской газеты" в интерактивном режиме прошел в Президентской библиотеке имени Ельцина в Санкт-Петербурге. Благодаря филиалам "РГ" в дискуссии участвовали эксперты из пяти регионов страны: Симферополя, Екатеринбурга, Барнаула, Ростова-на-Дону и Новосибирска.

- Топливо вернется в июне - Жители Кунашира остались без бензина - В Южно-Курильске, где расположена единственная на весь остров Кунашир автозаправка, закончился бензин. Как пояснила руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом Южно-Курильского городского округа Мария Косолапова, дефицит возник из-за отсутствия разрешительных документов. Новая поставка ожидается только в начале июня.

ИЗВЕСТИЯ

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- Ставка — на флот - Владимир Путин призвал укреплять морскую составляющую стратегических ядерных сил - России необходимо укреплять морскую составляющую стратегических ядерных сил и развивать многоцелевые корабельные группировки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Подобные меры, уверен российский лидер, повысят роль флота в обеспечении ядерного сдерживания и парируют военную угрозу с морских направлений.

- Недосчитались по-крупному - У Счетной палаты возникли вопросы к расходованию 1,8 трлн рублей - Счетная палата может сменить руководителя уже в четверг, 17 мая: в этот день Госдума может освободить от должности главы надзорного органа Татьяну Голикову. За день до этого ведомство обнародовало годовой отчет, в котором сообщалось о нарушениях на 1,8 трлн рублей, выявленных при использовании бюджетных денег. К одному из министерств возникли вопросы о расходовании более чем 500 млрд рублей. Разбираться с ними, по-видимому, придется уже новому руководителю Счетной палаты. Подробнее о вопросах на миллиарды, возникших у инспекторов, читайте в материале портала iz.ru.

- Трудности оформления - Очереди на собеседование за американской визой продолжают расти - Посольство США в РФ работает над оптимизацией процесса оформления виз. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе американской дипмиссии. Между тем очередь на собеседование для получения туристической визы США в Москве и Екатеринбурге увеличилась уже до 300 дней. Согласно официальной статистике Госдепартамента, с которой ознакомились "Известия", за последние месяцы время ожидания в американских диппредставительствах в Москве и столице Урала выросло на 50 дней.

- Без вины виноватые - Почему в России продолжают издеваться над инвалидами - Последнее время СМИ пестрят историями про унижение и избиение инвалидов, которые приведут в бешенство любого адекватного человека. Тут неизбежно задаешься вопросом, как такое вообще может происходить в цивилизованном обществе. Буквально за один день - 13 мая - случились сразу два неприятных инцидента, в которых пострадали люди с ограниченными возможностями: юношу с ДЦП избили в торговом центре в Екатеринбурге за то, что он просто смотрел гаджеты, а в Кургане подростка-инвалида с гипсом на ногах не пустили в самолет. Но если в одном происшествии все более или менее ясно, то в другом оказалось не все так однозначно.

- Адвокатская помощь станет доступнее - Госдуме предложат легализовать "гонорары успеха" - Адвокаты смогут определять размер своего гонорара в зависимости от исхода дела. Правила заключения соглашений по таким "гонорарам успеха" должна определить Федеральная палата адвокатов РФ. Соответствующие поправки в закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" подготовили депутаты Анатолий Выборный, Дмитрий Вяткин (оба - "Единая Россия") и сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас, рассказали "Известиям" несколько участников проходящего в Северной столице Петербургского международного юридического форума.

- Необходимое зло - Почему в России никак не удается победить лесные пожары - С начала весны лесные пожары в России охватили 1,2 млн га леса. Почему бедствие из года в год не удается предотвратить, какие инновации применяют для борьбы с ним и почему все они бесполезны без человека с топором и лопатой, рассказал порталу iz.ru заместитель начальника ФБУ "Авиалесоохрана" Николай Ковалев.

- Россиян обяжут уведомлять полицию о поездках в города ЧМ-2018 - С 25 мая по 25 июля временную регистрацию на территории городов мундиаля придется делать даже тем, кто прибыл туда всего на три дня - Россиян обяжут регистрироваться при поездках в города, принимающие матчи ЧМ-2018 по футболу. Соответствующий указ президента вступил в силу 12 мая этого года. Если у гражданина нет постоянной прописки, в течение трех дней со дня прибытия он должен лично обратиться в МВД или МФЦ.

- В Верховной раде призвали украинцев ехать на ЧМ в Россию - Оппозиционные парламентарии уверены, что гражданам страны не грозят никакие санкции из-за посещения мирового первенства по футболу - Депутаты Верховной рады заявили "Известиям", что украинцы не должны бояться посетить чемпионат мира (ЧМ) по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Они призвали болельщиков поехать на мероприятие, несмотря на заявления главы МИД Украины Павла Климкина о якобы возможных провокациях. По словам опрошенных "Известиями" политиков, жителям страны не грозят никакие санкции, а подобные призывы Киева -нарушение конституционных прав граждан.

- "Нам неинтересно становиться частью военного блока" - Президент Молдавии Игорь Додон рассказал "Известиям" о планах сотрудничества страны с ЕАЭС и Западом - Молдавия после получения статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) должна стать мостом между Востоком и Западом, заявил президент страны Игорь Додон. В интервью "Известиям" он рассказал о стратегии дальнейшей интеграции республики на евразийском пространстве и объяснил, зачем НАТО продолжает наращивать свое присутствие в Молдавии, а также сообщил о планах закрыть офис альянса в Кишиневе после парламентских выборов и оценил состояние приднестровского урегулирования.

- Роскачество предложило изменить ГОСТ на коньяк - Предложения организации уже направлены в Минфин и РАР - В ГОСТ на коньяк необходимо внести поправки, для того чтобы контролирующие органы могли однозначно определять подлинность напитка. В стандарт хотят добавить требование к идентификации коньяка с помощью новой методики - определения изотопов в спиртном. Соответствующее предложение содержится в письмах Роскачества в Минфин и Росалкогольрегулирование (РАР) ("Известия" ознакомились с документами).

- Вахтер трагедии - За что бывший охранник театра убил студентку престижного столичного вуза - Безответная любовь или корыстный интерес стал причиной убийства красавицы-студентки МГЮА на востоке столицы - выясняют следователи. Подозреваемый, житель Владимирской области, задержан. Он, как считают в СКР, пытался пустить правосудие по ложному следу - сначала задушил девушку, а потом положил ее тело в ванну и перерезал вены на руках, чтобы убедить стражей порядка в суициде. Но замысел был быстро раскрыт специалистами. Подробности трагедии - в материале портала iz.ru

- Над обрывом в море - К какой войне готовится Китай, расширяющий свои прибрежные авиабазы - На китайской авиабазе Шуймэнь, расположенной всего в 250 км от северного побережья Тайваня, зафиксировано появление новых укрытий для тактической авиации. Об этом пишет Defense News. Сама авиабаза, появившаяся в 2009 году, является одним из опорных военных объектов Китая в регионе. Подробности - в материале портала iz.ru.

- Корзина, полная кефали - В потребительский набор россиян добавят больше рыбы - Россиянам готовят новую потребительскую корзину. В ней вырастет доля рыбы, следует из протокола совещания у главы правительства Дмитрия Медведева, с которым ознакомились "Известия". В Росрыболовстве заверили, что потенциал этой отрасли позволяет значительно увеличить потребление рыбы и морепродуктов. Также государство планирует помочь рыбакам отдельными стимулирующими мерами. Всё это приведет к снижению цен на продукцию в магазинах, считают эксперты.

- ОСАГО скидки не дает - Компании ссылаются на ошибки в электронной базе РСА - Страховщики, работающие на рынке ОСАГО, не делают скидку за безаварийную езду. Такова наиболее распространенная жалоба автомобилистов в Центробанк. Об этом свидетельствует статистика регулятора рынка страхования за I квартал 2018 года, с которой ознакомились "Известия". Правозащитники полагают, что страховщики намеренно уклоняются от скидок, не желая терять выручку. Сами страховщики ссылаются на ошибки в электронной базе союза страховщиков.

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РБК RBCM daily

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