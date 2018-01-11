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Биржи АТР снижаются вслед за американскими индексами


Рынки / Индексы

МОСКВА, 11 янв ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются вслед за динамикой бирж США на фоне новостей о возможном сокращении покупки американских гособлигаций Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,15% - до 3416,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,11%, до 1943,62 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,2% - до 31010,5 пункта, корейский KOSPI - на 0,46%, до 2489,17 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,49%, до 6066,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,49%, до 23671,25 пункта.

Крупнейшие американские биржи завершили торги среды снижением после того, как агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что правительство Китая намерено сократить объем покупки казначейских облигаций США. По словам источника, причинами такого решения стали напряженные торговые отношения с США и то, что рынок американских активов, в частности бондов, теряет привлекательность для инвесторов. Китай является одним из ключевых держателей долга США.

"Я думаю, что Китай просто играет мускулами, так как США рассматривают меры по борьбе с дефицитом торгового баланса с Китаем", - приводит агентство Рейтер слова главного стратега Sumitomo Mitsui Bank Дайсукэ Уно (Daisuke Uno). "Я ожидал усиления торговых трений между США и Китаем в этом году. Похоже, что Китай быстро обнаружил "ахиллесову пяту" США", - добавил эксперт.

Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать обнародованную в среду статистику из Китая. По данным государственного статистического бюро страны, инфляция в Китае по итогам 2017 года составила 1,6%, что существенно ниже официального прогноза в 3%. Показатель за год вырос на 0,4 процентных пункта меньше по сравнению с прошлым годом, когда инфляция составила 2%.

Вместе с тем, индекс цен производителей в Китае впервые с 2012 года продемонстрировал положительную динамику и вырос на 6,3% по сравнению с 2016 годом.

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