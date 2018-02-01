Биржи АТР не показывают единой динамики в ожидании отчетностей

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются без единой динамики после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, инвесторы ожидают новую порцию отчетностей крупных компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.19 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,11% - до 3442,21 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,42%, до 1832,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,44%, до 32743,79 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 0,03%, до 2567,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,83%, до 6087,8 пункта, Nikkei 225 - на 1,27%, до 23390,75 пункта.

По итогам завершившегося в среду двухдневного заседания Федрезерв ожидаемо принял решение сохранить базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых. При этом регулятор прогнозирует, что инфляция в США поднимется к целевому уровню в 2% в "среднесрочной перспективе".

"Мы рассматриваем это изменение (в риторике регулятора - ред.) как показатель того, что комитет по открытому рынку ФРС США видит улучшение по поводу текущего прогноза по инфляции, несмотря на то, что экономические данные пока не отразили значительного роста цен и заработной платы", - цитирует агентство MarketWatch слова старшего стратега по глобальным рынкам BNY Mellon Марвина Ло (Marvin Loh).

Трейдеры теперь ждут выхода финансовых показателей таких крупных мировых компаний, как Apple AAPL, Alphabet, Amazon. Кроме того, в пятницу станет известен показатель по безработице в США в январе. Эксперты прогнозируют сохранение индикатора на уровне 4,1%.

При этом рынок оценивает статистику из Китая. Ранее в четверг стало известно, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в январе сохранил темпы роста на уровне показателей декабря прошлого года - 51,5 пункта, как и ожидалось.