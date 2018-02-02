Биржи Европы снижаются на новостях из США

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют негативную динамику в пятницу на фоне новостей из США о введении пошлин на импорт стали и алюминия, что оказывает давление на акции компаний европейского металлургического сектора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.56 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,32%, до 7152,7 пункта, французский CAC 40 - на 0,96%, до 5212,26 пункта, немецкий DAX - на 1,18%, до 12047,89 пункта.

Новости из США стали основным фактором давления на европейские биржи в пятницу. Накануне президент страны Дональд Трамп в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени. На этом фоне акции европейских сталелитейных компаний ArcelorMittal и Thyssenkrupp теряют в цене более 1%.

"Обнародованные властями США планы ввести пошлины на импорт стали (по ставке 25%) и алюминия (10%) шокировали инвесторов, породив опасения, что это повлечет за собой перебои на рынке и спровоцирует "торговые войны", - говорится в обзоре "Сбербанк SBER КИБ", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

При этом у экспертов сложилось впечатление, что риторика заявлений об импортных пошлинах проработана лучше, чем сама политика торговых ограничений. "Конкретных мер, которые уже можно было бы принять, пока нет, и это, с одной стороны, усиливает чувство неопределенности, а с другой, означает, что в конечном итоге такая политика может оказаться менее опасной для неамериканских металлургических корпораций и глобальных рынков, чем казалось поначалу", - добавили аналитики "Сбербанк КИБ".