Биржи АТР, кроме Китая, закрылись снижением на опасениях торговой войны

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Основной индекс японской фондовой биржи Nikkei 225 по итогам торгов понедельника достиг минимальной отметки за пять месяцев, остальные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Китая, также снизились на опасениях развертывания глобальной торговой войны, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,66%, до 21042,09 пункта, что является минимальным значением показателя с середины октября 2017 года. Южнокорейский KOSPI опустился на 1,13%, до 2375,06 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,07%, до 3256,93 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 1830,84 пункта, а гонконгский Hang Seng Index упал на 2,28%, до 29886,39 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,57%, достигнув 5895 пунктов.

В понедельник инвесторы продолжили отыгрывать новости прошлой недели из США, где президент страны Дональд Трамп объявил о намерении ввести ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Еврокомиссия выразила свое несогласие с новыми пошлинами. Ожидается, что она может уже в среду, 7 марта, принять решение об ответных мерах. Эти новости вызвали на рынке опасения относительно развертывания торговых войн и способствовали удешевлению акций японских сталелитейных компаний на 1,5-2,5%.

Давление на японский фондовый рынок оказало укрепление курса иены по отношению к доллару, оказывающее негативное влияние на японских экпортеров. Курс иены к доллару растет в понедельник до 105,37 иены за доллар со 105,75 иены на предыдущем закрытии. "Текущий курс иены к доллару остается по-прежнему приемлемым, но давление будет возрастать, если доллар упадет ниже отметки 105 иен за доллар", - приводит агентство Франс Пресс мнение старшего технического аналитика Daiwa Securities Хикару Сато (Hikaru Sato).

Кроме того, инвесторы обратили внимание на официальный прогноз по ВВП Китая на 2018 год. Так, согласно плану социально-экономического плана развития КНР, темпы роста ВВП страны в 2018 году составят около 6,5%. В 2017 году экономика Поднебесной выросла на 6,9% против 6,7% в 2016 году, что оказалось лучше официального прогноза и ожиданий экспертов. Хотя прогноз правительства КНР свидетельствует о замедлении роста экономики Китая, но он полностью совпал с ожиданиями экспертов.