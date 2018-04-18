Биржи АТР закрылись ростом вслед за рынками США

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды уверенным ростом, поддержав оптимизм на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,8% - до 3066,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,08%, до 1803,84 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,74% - до 30284,25 пункта, корейский KOSPI - на 1,07%, до 2479,98 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,34% и составил 5861,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,42%, до 22158,2 пункта.

С оптимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что биржи США завершили торги вторника ростом на 0,9-1,8% на фоне сезона корпоративной отчетности и данных макроэкономической статистики.

"Прибыль 48 компаний, входящих в расчет индекса S&P500, которые уже опубликовали финансовую отчетность, выросла на 28,7% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал агентству Рейтер старший стратег Rakuten Securities Муцуми Кагава (Mutsumi Kagawa). Он добавил, что, участники рынков, судя по динамике индексов в США, начинают более благосклонно относиться к рискованным активам.

Кроме того, рынки обратили внимание на новости вокруг Северной и Южной Кореи. Так, по данным СМИ, советник по безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ён сообщил, что страна может подписать мирный договор с КНДР, если Пхеньян откажется от ядерного оружия. В настоящее время ведется подготовка к встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров. Кроме этого, лидер КНДР в мае или июне может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Также участники торгов анализировали данные апрельского прогноза МВФ мировой экономики. Прогноз ее роста остался на прежнем уровне – 3,9%. Во многом это объясняется сохранением прогноза динамики ВВП сильнейших драйверов мирового роста – Индии и Китая - на уровне 6,6% и 6,5% соответственно.