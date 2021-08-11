МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом индексов на фоне подъема на биржах США днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы в основном растут

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,1% — до 3532,62 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,1%, до 2487 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,2% — до 26660,16 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,7% — до 3220,62 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,29%, до 7584,3 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,65% — до 28070,51 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что американские фондовые индексы выросли по итогам торгов вторника на 0,1-0,5% на фоне новостей о том, что сенат США принял законопроект о развитии инфраструктуры страны на 1,2 триллиона долларов.

"Инвесторы приветствовали подъем на американских рынках и принятие инфраструктурного проекта США. Но опасения по поводу ситуации с коронавирусом в Японии ограничивали позитивные настроения", — сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).

Определенное влияние на настроения трейдеров оказали данные корпоративной отчетности. Так, акции японской инвестиционной компании SoftBank Group подешевели на 1,75% после того, как она сообщила о снижении чистой прибыли на 39% в первом квартале 2021-2022 финансового года (год завершится 31 марта 2022 года).

В то же время акции китайского производителя компьютерной техники Lenovo подскочили более чем на 7% по итогам торгов на фоне финансовой отчетности компании, согласно которой компания в первом квартале 2020-21 фингода получила рекордно высокую чистую прибыль.