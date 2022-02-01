МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы уверенно растут в первый день торгов февраля, следуя за предшествовавшей динамикой на Уолл-стрит, инвесторы также оценивают корпоративные новости и макростатистику, свидетельствуют данные торгов. Курс евро ускорил рост к доллару

По состоянию на 13.21 мск британский FTSE 100 растёт на 0,7%, достигая 7516,91 пункта, французский CAC 40 — на 0,92%, до 7063,45 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,75%, до 15587,94 пункта.

Накануне основные фондовые индексы в США резко выросли. Также трейдеры обращают внимание на макростатистику.

Так, безработица в Германии в январе неожиданно опустилась до 5,1%, аналитики ожидали показателя на декабрьской отметке в 5,2%. А во всей еврозоне этот уровень в декабре опустился до 7% с пересмотренного уровня ноября 7,1%.

В то же время индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, вырос в январе до 58,7 пункта с 58 пунктов в декабре.

Влияют на торги и корпоративные новости. Так, акции UBS дорожают на 6,5% после публикации финансовых результатов. По итогам года чистая прибыль швейцарского банка выросла на 14%, до 7,5 миллиарда долларов. Банк также намерен выкупить собственные акции в текущем году на сумму до 5 миллиардов долларов после 2,6 миллиарда в году прошлом.