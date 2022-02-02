МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду повторяют оптимизм американских бирж, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Фондовые биржи Австралии и Японии выросли в среду более чем на 1%

По состоянию на 13.37 мск немецкий индекс DAX растет на 0,94%, до 15690,73 пункта, французский CAC 40 — на 0,46%, до 7131,82 пункта, британский FTSE 100 — на 0,99%, достигая 7609,05 пункта.

После того, как американские фондовые рынки завершили предыдущие торги ростом, европейские биржи подхватили их динамику.

Кроме того, оптимизм на рынках вызван разгаром сезона корпоративной отчетности. Ранее в среду показал сильные финансовые результаты австрийский банковский холдинг Raiffeisen International — его акции растут в цене более чем на 5%. Акции британского оператора мобильной связи Vodafone после отчета дорожают на 3,4%.

Росту котировок не смогла препятствовать статистика по инфляции в еврозоне. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, ускорилась до 5,1% с 5% месяцем ранее. Аналитики, напротив, ожидали замедления инфляции до 4,4%. Показатель стал рекордным за все время существования еврозоны (образована 1 января 1999 года).