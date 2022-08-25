МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг растут, трейдеры оценивают макроэкономическую статистику, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фьючерсы на фондовые индексы США растут на общем позитиве

По состоянию на 18.00 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,44%, до 33114,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,09%, до 12565,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 4175,86 пункта.

Инвесторы обращают внимание на макростатистику, опубликованную ранее в ходе торгов. Так, минторг США уменьшил оценку снижения ВВП страны в прошлом квартале до 0,6% с прежних 0,9% в перерасчете на год.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 августа, уменьшилось на 2 тысячи с показателя предыдущей недели — до 243 тысяч, хотя аналитики, напротив, ожидали роста показателя по сравнению с первоначальным, до 253 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 245 тысяч с 250 тысяч заявок.

"Я думаю, что эти две макроэкономические новости в основном способствуют некоторому росту", — приводит агентство Франс Пресс мнение старшего рыночного экономиста Spartan Capital Securities Питера Кардийо (Peter Cardillo).