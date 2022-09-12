МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня завершил торги на максимальном уровне более чем за две недели после уверенного роста американских рынков в конце прошлой недели. Акции гигантов и туристических компаний возглавили прирост в Японии. Российский рынок акций перешел к росту после падения утром в понедельник

Nikkei прибавил 1,16% до 28542,11 пункта, достигнув максимума с 26 августа. Более широкий Topix поднялся на 0,75% до 1980,22 пункта.

Американские индексы в пятницу резко повысились и впервые за четыре недели зафиксировали недельный прирост.

"Сегодня рост был связан с ослабленными опасениями насчет того, что ожидания по поводу темпов повышения процентных ставок в США приблизились к видению ФРС, — отметил Судзи Хосои, старший аналитик Daiwa Securities, указав на почти 90%-ную вероятность повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании на 75 базисных пунктов. — Когда склонность к риску усиливается, акции японских компаний пользуются преимуществом, поскольку они дешевле бумаг своих зарубежных конкурентов".

Акции Fast Retailing подорожали на 2,29%, бумаги SoftBank Group — на 2,49%, акции Tokyo Electron — на 1,21%.

Туристический и розничный секторы повысились после сообщения о том, что правительство Японии рассматривает возможность отмены к октябрю ограничения на дневное количество прибывающих туристов из-за рубежа.

Секторы железнодорожных и авиационных компаний возглавили повышение среди 33 субиндексов Токийской фондовой биржи. Они прибавили 2,35% и 2,27% соответственно.

"Акции этих компаний выросли на новостях (об отмене ограничений на количество прибывающих туристов), однако будут ли туристы действительно прилетать в Японию — это другой вопрос, поскольку китайский выездной туризм не восстанавливается", — сказал Хосои.