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Индекс Мосбиржи превысил 2000 пунктов
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Российский рынок акций ускорил темпы роста и поднимается на 2,67% по индексу Мосбиржи, закрепляясь выше 2000 пунктов, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 10.28 мск... ПРАЙМ, 28.09.2022
индексы, рынки, новости, индекс мосбиржи, торги, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций ускорил темпы роста и поднимается на 2,67% по индексу Мосбиржи, закрепляясь выше 2000 пунктов, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 10.28 мск поднимается на 2,67%, до 2005,71 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,11%, до 1075,69 пункта.
В лидерах роста стоимости — акции "Газпрома" (+2,02%), Сбербанка (+0,96%) и расписки TCS Group (+3,27%).