МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций ускорил темпы роста и поднимается на 2,67% по индексу Мосбиржи, закрепляясь выше 2000 пунктов, следует из данных торгов. Российский рынок акций растет в начале дня

Индекс Мосбиржи к 10.28 мск поднимается на 2,67%, до 2005,71 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,11%, до 1075,69 пункта.

В лидерах роста стоимости — акции "Газпрома" (+2,02%), Сбербанка (+0,96%) и расписки TCS Group (+3,27%).