МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды преимущественно снижением, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают экономические статданные из Европы и США. Европейские индексы в основном снижаются на опасениях за мировую экономику

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,37%, до 7 662,94 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,39%, до 7 316,3 пункта, немецкий DAX — на 0,53%, до 15 520,17 пункта.

Инвесторы в основном осторожны на европейских рынках после публикации экономической статистики из еврозоны и США. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в марте вырос до 53,7 пункта с 52 пунктов в феврале, что оказалось хуже прогнозов и предварительной оценки. Показатели по Германии и Франции также оказались ниже ожиданий.

Статистика из США также оказалась хуже прогноза. Мартовский индекс деловой активности в сфере услуг в стране, выпущенный Институтом управления поставками, опустился до 51,2% с 55,1%, аналитики ожидали снижения лишь до 54,5%.

Замедление темпов экономического роста по обе стороны Атлантики может вызывать среди инвесторов беспокойство о перспективах мировой экономики и возрождать опасения рецессии, возникшие после краха Silicon Valley Bank и несколько утихшие после спада волнений за банковский сектор.