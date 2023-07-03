МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций не показывает существенных изменений в самом начале торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. Начало недели обещает быть спокойным

К 10.01 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,02%, до 2796,8 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,83%, до 993,06 пункта на фоне снижения курса доллара на 0,59%, до 89,02 рубля.