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2023
https://1prime.ru/Index/20230703/840975697.html
Индекс Мосбиржи упал на старте торгов понедельника
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Российский рынок акций не показывает существенных изменений в самом начале торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. К 10.01 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,02%,... ПРАЙМ, 03.07.2023
индексы, рынки, новости, мосбиржа, акции, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций не показывает существенных изменений в самом начале торгов понедельника, следует из данных Московской биржи.
К 10.01 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,02%, до 2796,8 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,83%, до 993,06 пункта на фоне снижения курса доллара на 0,59%, до 89,02 рубля.