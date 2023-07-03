МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом после выхода статданных по Китаю, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи упал на старте торгов понедельника

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,31%, до 3 243,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,53%, до 2 060,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,06%, до 19 306,59 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,49%, до 2 602,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,59%, до 7 246,1 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,7%, до 33 753,33 пункта.

Так, индекс деловой активности PMI в производственном секторе Китая, по версии делового издательства Caixin, в июне опустился до 50,5 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения до 50,2 пункта, при этом показатель остается выше 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на рекордные продажи электромобилей китайской компании BYD, которая во втором квартале текущего года продала 352 163 машин.