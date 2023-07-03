МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник показывают преимущественно рост на склонности трейдеров к риску и удорожании сырьевых товаров, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи закрыли торги ростом

По состоянию на 14.34 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,33% — до 7 556,57 пункта, французский CAC 40 — на 0,14%, до 7 410,22 пункта, немецкий DAX — снижался на 0,12%, до 16 128,05 пункта.

В начале недели инвесторы больше склонны к риску: азиатские биржи показали по итогам торгов рост в пределах 2,1%, а американские индексы в пятницу закрылись ростом, который доходил почти до 1,5%.

Поддерживает индексы также удорожание нефти и меди — на 0,7% и 0,6% соответственно, что позитивно для акций энергетического и горнодобывающего секторов. В результате бумаги BP дорожают на 3,1%, Eni — на 2%, Shell — на 2,2%, акции Glencore растут в цене на 3,9%, Anglo American — на 5%, Rio Tinto — на 3%.

Сдерживает рост при этом слабая внутренняя макростатистика. Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июне сократился до 43,4 пункта с 44,8 пункта в мае, что оказалось хуже предварительной оценки в 43,6 пункта.

При этом акции британской AstraZeneca дешевеют на 5,8%, поскольку результаты испытаний препарата для пациентов с раком легких не удовлетворили инвесторов.