МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут в понедельник, инвесторы находятся в ожидании публикации статистики о потребительских ценах в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Нефтяные фьючерсы дешевеют днем в понедельник

По состоянию на 16.57 мск промышленный индекс Dow Jones с увеличивался на 0,51%, до 33 907,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,44%, до 13 601,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,1%, до 4 403,13 пункта.

Согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3,1% с 4% в мае, а месячная инфляция ускорилась до 0,3% с 0,1%. Также ожидается замедление базовой инфляции за июнь в годовом выражении – до 5% с 5,3% месяцем ранее. Данные будут опубликованы в среду.

"Рынок находится в состоянии ожидания… Если мы сможем пережить отчет о потребительских ценах без каких-либо сюрпризов, то, возможно, люди захотят делать небольшие покупки на рынке", — сказал аналитик LBBW Карл Хейлинг (Karl Haeling), которого цитирует агентство Франс Пресс.

Кроме того, на этой неделе свои финансовые отчеты за второй квартал опубликуют такие американские банки, как JP Morgan, Wells Fargo и Citigroup.