МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Индекс доллара в среду опустился ниже 100 пунктов — впервые с апреля 2022 года, следует из данных торгов. Доллар продолжил падение после данных по инфляции в США

По состоянию на 17.14 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 100,02 пункта. Минутами ранее показатель опускался ниже 100 пунктов, что произошло впервые с апреля прошлого года.