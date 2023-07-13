Индекс доллара опустился ниже 100 пунктов впервые с апреля 2022 года
Индекс доллара опустился в среду ниже 100 пунктов впервые с апреля 2022 года
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Индекс доллара в среду опустился ниже 100 пунктов — впервые с апреля 2022 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.14 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 100,02 пункта. Минутами ранее показатель опускался ниже 100 пунктов, что произошло впервые с апреля прошлого года.
https://1prime.ru/Index/20230713/841078550.html
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