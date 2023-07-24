МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник преимущественно растут, инвесторы находятся в ожидании итогов заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центробанка (ЕЦБ), а также финансовой отчетности компаний, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Фондовые индексы АТР завершили торги в основном снижением

По состоянию на 17.11 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,4%, до 35 367,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,2%, до 14 004,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,23%, до 4 546,02 пункта.

"Рынки вступили в фазу тревожного ожидания, когда в игру вступают два фактора — центральные банки и сезон отчетности", — цитирует агентство Блумберг главу отдела исследований и стратегии BFT Investment Managers Жанну Ассераф-Биттон (Jeanne Asseraf-Bitton).

В среду станут известны итоги июльского заседания ФРС США, почти 100% аналитиков, опрошенных СME Group, прогнозирует повышение ключевой ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. В четверг же будут опубликованы решения ЕЦБ, который, как ожидается, также повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25%.

Также рынки следят за сезоном отчетности. Так, на этой неделе о своих финансовых результатах за предыдущий квартал сообщат такие крупнейшие технологические компании как Microsoft, Alphabet и Meta Platforms*.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская