МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы открыли сессию вторника на негативной территории. Рынки сосредоточили внимание на переговорах об оплате труда в еврозоне и прогнозах динамики процентных ставок. Понижение ставки Народным банком Китая не произвело на них впечатления.

К 08.14 по Гринвичу панъевропейский STOXX 600 снизился на 0,1%. На предыдущей сессии он достигал максимума более чем за два года.

Участники рынка ждут результатов переговоров об оплате труда в еврозоне, после того как ЕЦБ назвал договоры о зарплатах важнейшей переменной при определении возможности понижения ставок.

Акции добывающих компаний снизились на 1,8% на фоне ослабления цен на медь под давлением укрепления доллара США. Трейдеры также оценили перспективы спроса на медь в Китае, но понижение процентной ставки подняло им настроение.