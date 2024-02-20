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Европейские фондовые рынки открылись снижением
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. Европейские фондовые индексы открыли сессию вторника на негативной территории. Рынки сосредоточили внимание на переговорах об оплате труда в еврозоне и прогнозах динамики... ПРАЙМ, 20.02.2024
акции, индексы, рынки, новости, фондовые рынки европы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы открыли сессию вторника на негативной территории. Рынки сосредоточили внимание на переговорах об оплате труда в еврозоне и прогнозах динамики процентных ставок. Понижение ставки Народным банком Китая не произвело на них впечатления.
К 08.14 по Гринвичу панъевропейский STOXX 600 снизился на 0,1%. На предыдущей сессии он достигал максимума более чем за два года.
Участники рынка ждут результатов переговоров об оплате труда в еврозоне, после того как ЕЦБ назвал договоры о зарплатах важнейшей переменной при определении возможности понижения ставок.
Акции добывающих компаний снизились на 1,8% на фоне ослабления цен на медь под давлением укрепления доллара США. Трейдеры также оценили перспективы спроса на медь в Китае, но понижение процентной ставки подняло им настроение.