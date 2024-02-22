МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы продолжают расти, достигнув нового исторического максимума, сообщает Bloomberg. Мосбиржа запретит короткие продажи расписок на акции QIWI с 22 февраля

В ходе торгов 22 февраля, главный фондовый индекс Stoxx 600 поднялся до исторического максимума — 495,71 пункта, превзойдя результат января 2022 года. Причинами взлета являются оптимизм в отношении экономического роста, ожидания смягчения монетарной политики и рост технологических компаний, особенно NVidia, отметили в издании.

Наличие признаков устойчивости мировой экономики также поддерживает настроение инвесторов. Ведущие европейские компании получают высокие оценки благодаря росту прибыли, сильным балансам и устойчивому конкурентному преимуществу.

В издании отметили, что эта тенденция будет сохраняться, поскольку европейские компании по-прежнему недооценены.