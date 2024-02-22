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2024
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Главный европейский индекс Stoxx 600 поднялся до исторического максимума
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Европейские фондовые индексы продолжают расти, достигнув нового исторического максимума, сообщает Bloomberg. В ходе торгов 22 февраля, главный фондовый индекс Stoxx 600 поднялся... ПРАЙМ, 22.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы продолжают расти, достигнув нового исторического максимума, сообщает Bloomberg.
В ходе торгов 22 февраля, главный фондовый индекс Stoxx 600 поднялся до исторического максимума — 495,71 пункта, превзойдя результат января 2022 года. Причинами взлета являются оптимизм в отношении экономического роста, ожидания смягчения монетарной политики и рост технологических компаний, особенно NVidia, отметили в издании.
Наличие признаков устойчивости мировой экономики также поддерживает настроение инвесторов. Ведущие европейские компании получают высокие оценки благодаря росту прибыли, сильным балансам и устойчивому конкурентному преимуществу.
В издании отметили, что эта тенденция будет сохраняться, поскольку европейские компании по-прежнему недооценены.