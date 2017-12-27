И.о. гендиректора "ВЭБ-лизинга" Гайченя: Для нас 2017 год был годом трансформации

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ, Ольга Ждан. Компания "ВЭБ-лизинг», входящая в пятерку крупнейших лизинговых компаний России, в уходящем году фактически переформатировала свой бизнес, урегулировав историю с проблемными активами. Какие новые сделки готовит компания, когда планирует выйти на чистую прибыль, какие сегменты рынка являются перспективными и как надо реформировать отрасль в интервью агентству "Прайм" рассказал исполняющий обязанности генерального директора "ВЭБ-лизинга" Юрий Гайченя.

- За 9 месяцев 2017 года, по данным Эксперт РА, объем лизингового бизнеса в РФ вырос на 58% и составил 710 миллиардов рублей. Какие показатели у вас? Что ожидаете по итогам года?

- Для нас 2017 год был годом трансформации. Львиную долю времени были вынуждены потратить на урегулирование проблемных активов, что нам в принципе удалось. Заложена основа роста на ближайшие годы. И уже по итогам 2017 года объем нового бизнеса "ВЭБ-лизинга" составит более 104 миллиардов рублей. При том, что в середине года, план по году у нас был не более 82 миллиардов рублей. Мы перевыполняем план.

- А за счет чего?

- В 2016 году, когда пришла новая команда в "ВЭБ-лизинг", мы начали ревизию активов, которые у нас есть. Мы пришли к выводу, что у нас в портфеле большое количество проблемных кейсов. Были разные варианты выхода из этих проблемных ситуаций, ряд активов, например, в автолизинге, тогда предлагалось продать с дисконтом. Но, мы отстроили всю систему, сделали нормальный, прозрачный бизнес, и в итоге получили работающий продукт, который по этому году нам дает 33 миллиарда рублей новых сделок. По железнодорожному направлению, у нас на одного клиента приходилось 80% всего портфеля, и этот клиент оказался в дефолте. Мы в кратчайшие сроки изъяли этот парк и разместили его в аренду, то есть по сути, за год запустили операционный лизинг вагонов с хорошо диверсифицированной клиентской базой.

- То есть вы предпочли не продавать проблемные активы?

- Это системная и масштабная работа - перезапустить бизнес, "поставить на крыло", гарантировать стабильный денежный поток. Самолеты, которые были изъяты у "Трансаэро", мы передали в аренду, вагоны также изъяли и разместили в аренду крупнейшим операторам. Был ряд проблемных активов, которые мы были вынуждены продавать, но это уже был вопрос экономической целесообразности работы на узкоспециализированных рынках.

- Какие сегменты показывают самую лучшую динамику? Какие - наиболее перспективные для вашей компании?

- У нас в компании выделено 4 направления – авиационный, железнодорожный лизинг, лизинг судов и оборудования и автотранспорт. По лизингу судов и оборудования, у нас этот год прошел под флагом рефинансирования и сохранения текущего портфеля. Я уверен, что в следующем году этот сегмент покажет рост.

Хорошие результат показал авиационный лизинг. Сделка, которая была подписана на МАКСе на поставку 20 самолетов SSJ 100 для авиакомпании "Аэрофлот", очень важна не только для нас, но и для всей авиационной отрасли. Также мы приняли решение профинансировать поставку 8 вертолетов Ми-8АМТ для авиакомпании «Ютэйр», это современные отечественные вертолеты, которые будут работать в суровых условиях Сибири и Крайнего Севера. Мы сейчас готовим и ряд других очень интересных сделок.

Автотранспорт – хороший драйвер. В 2016 году у нас всего 23% портфеля приходилось на продукцию отечественного автопрома, сейчас – уже 66%. А инвестиции, стимулирующие развитие автопрома, имеют большой мультипликативный эффект на рост валового продукта страны.

- Вы планировали открыть дочернюю компанию в Белоруссии, есть ли планы по открытию других представительств за рубежом?

- У нас уже есть дочерняя компания в Казахстане, она успешно работает, в этом году мы провели знаковую сделку – заключили договор на поставку 2,6 тысячи железнодорожных вагонов отечественного производства в Казахстан. Что касается Белоруссии, мы открыли дочернюю компанию в 2017 году, она специализируется на поддержке российского экспорта, лизинге продукции отечественного автопрома, энергетического и иного оборудования.

- В рамках реализации стратегии, "ВЭБ-лизинг" планирует создать сервисную поддержку и инфраструктуру для экспортируемой продукции в рамках всех направлений бизнеса. Как конкретно это будет выглядеть?

- Без сервисной поддержки продвижение сложной высокотехнологичной продукции невозможно. Если взять, к примеру, авиабизнес, то без создания службы сервиса, складов запчастей и агрегатов в местах базирования, продвигать такую сложную продукцию будет довольно сложно. Конечно, мы планируем делать это вместе с производителем. Уже накоплен определённый опыт работы самолетов SSJ- 100 на рынках Европы и Южной Америки, думаю, возьмём его за базу и дальше будем развиваться.

- Как вы относитесь к идеям Центробанка по реформированию отрасли?

Мы активно участвуем в обсуждении предложенного ЦБ законопроекта. Идея реформирования отрасли имеет право на жизнь. У нас, к примеру, больше половины портфеля - операционный лизинг, и мы ожидаем, что этот сегмент войдет в периметр реформы. Об этом говорит и мировой опыт. К примеру, английские лизинговые компании занимаются, прежде всего, операционным лизингом. Опять же общее снижение прибыльности и рентабельности российского бизнеса имеет свои последствия: уже нет проектов с рентабельностью 30-40%, которые окупятся за 3-4 года. Поэтому здесь необходимо уходить на контракты жизненного цикла, на передачу имущества на срок его использования, уметь брать риск на актив - это нормальная практика. У нас это неплохо получается, и мы будем в этом направлении двигаться.

- Что ожидаете в 2018 году?

- В 2018 году мы планируем создать новый бизнес в объеме не менее 113 миллиардов рублей, закончить процессы по реструктуризации проблемных активов и выйти на чистую прибыль.