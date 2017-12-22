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Набиуллина: Ограничений в выпуске новых купюр не будет, хранить их нет смысла


МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Ограничений в выпуске новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей не будет, они станут повседневными, заверила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"В декабре мы стали развозить практически во все регионы новые купюры. Ограничений в их выпуске нет, поэтому они станут скоро абсолютно повседневными, и хранить их нет никакого смысла", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Банк России презентовал новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в середине октября. Первыми новые банкноты получили регионы, которые изображены на них - Дальний Восток и Крым. В ближайшее время купюры должны разойтись по всей стране. Российские банки завершают подготовку оборудования к приему новых купюр.

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