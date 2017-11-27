Если США введут масштабные санкции против РФ, "холодная война" покажется ерундой – Греф

МОСКВА, 24 дек /ПРАЙМ/. Глава Сбербанка SBER Герман Греф предостерег против введения широкомасштабных санкций против России со стороны США и заявил, что в случае их принятия "холодная война" покажется "детской забавой", сообщает газета Financial Times.

"Один из главных банкиров России сказал, что потенциально далеко идущие новые санкции Соединенных Штатов могли бы "сделать так, что "холодная война" показалась бы детской забавой", - пишет издание.

В интервью изданию Греф назвал "нерациональным" шагом возможное отключение РФ от межбанковской системы SWIFT в рамках новых ограничительных мер со стороны США. Как отмечает издание, в пользу отключения России от SWIFT западные политики высказываются с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции из-за кризиса на Украине. В связи с ухудшением отношений Москвы и Вашингтона существует вероятность, что политики вновь вернутся к рассмотрению этой инициативы.

Ранее Греф заявил, что допускает некоторое расширение санкций в отношении РФ, но вряд ли оно будет носить критический характер.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны не раз обвиняли РФ в агрессии, вмешательстве во внутренние дела государств и влиянии на выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, называя их голословными, и заявляя, что Запад этими обвинениями пользуется как поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Запад ввел против России санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться. В 2015 году был создан российский аналог системы SWIFT — электронная система взаиморасчетов "Мир".