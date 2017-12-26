Эксперты рассказали, кому россияне собираются дарить новогодние подарки

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Новогодние подарки собирается дарить подавляющее большинство россиян - 87,3%, а больше всего подарков получат дети и супруги, следует из исследования "Хоум Кредит Банка".

"Дарить подарки собираются 87,3% респондентов. Больше всего подарков получат дети — им будут дарить подарки 79,4%. На втором месте — супруги (56,6%), на третьем — бабушки и дедушки (54,3%). Затем следуют родители (45,3%), друзья (22,1%) и коллеги по работе (5,2%)", - сказано в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Самым популярным подарком в уходящем году являются игрушки - около 37% респондентов планирует подарить именно этот подарок своим близким. Косметику и парфюмерию подарят 29% опрошенных. Замыкают тройку лидеров самых распространенных новогодних подарков алкоголь, продукты и кондитерские изделия, которые собираются подарить 20,6% опрошенных банком.

Продолжают пользоваться спросом и такие подарки как одежда, обувь и аксессуары, их собираются дарить 14,2% респондентов, а также бытовая техника, которую подарят 9,9% опрошенных. Некоторые респонденты также подарят книги, ювелирные изделия, мобильные телефоны, цифровую и компьютерную технику, туристические путешествия и меховые изделия.

При этом респонденты собираются потратить на подарки в среднем 11,2 тысячи рублей, что на 6,7% выше, чем в прошлом году. "Среди людей намеренных купить подарок 27,3% планируют потратить на него сумму в пределах 5-10 тысяч рублей, 20,2% — в пределах 3-5 тысяч рублей, 18,5% опрошенных планируют дарить подарки стоимостью от 10 до 30 тысяч рублей. Подарки дешевле 3 тысяч рублей собирались купить 16,8%, а дорогие (более 30 тысяч рублей) – 8,6%. Остальные респонденты (8,6%) затруднились ответить на этот вопрос", - отмечается в исследовании.

Праздновать Новый год подавляющее большинство опрошенных - 77,2% - планирует дома, в кругу семьи, сообщает банк. Встретить праздник в гостях планирует 3,2% респондентов, за городом - 2,1%. Праздновать в кафе, ресторане или клубе планируют всего 0,5% опрошенных. Остальные 17,5% пока не определились, где встретят наступающий 2018 год.