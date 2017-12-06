ОБЗОР: Российские акции выросли третий день подряд, рубль скорректировался вниз к доллару

МОСКВА, 5 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ компенсировал утреннее снижение и к вечеру вышел в плюс, закрыв ростом третий день подряд в этом году на фоне дорогой нефти.

Курс рубля к доллару вечером снижался в рамках коррекции и стабилизировался к евро.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,45% до 2207,41 пункта, РТС - на 0,47% до 1219,89 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.46 мск рос на 0,16 рубля - до 57 рублей, курс евро снижался на 0,07 рубля - до 68,63 рубля, следует из данных Московской биржи.

ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПРЕВЫСИЛ 2200 БЛАГОДАРЯ НЕФТЯНКЕ

Акции российских компаний на третьих в этом году торгах преимущественно выросли в цене. Локомотивом роста выступил нефтегазовый сектор на фоне подорожания нефти в район трехлетних максимумов - около 68 долларов за баррель сорта Brent.

Индексы Мосбиржи и РТС в этом году растут три торговые сессии подряд и уже поднялись на 4,6% и на 5,7%, соответственно. Индекс Мосбиржи обновил максимум почти за год - выше 2200 пунктов, индекс РТС - с сентября 2014 года - выше 1200 пунктов.

Дорогая нефть помогла бумагам "Роснефти" ROSN вырасти на 1,6%, "Газпрома" GAZP - на 0,9%, "Лукойла" LKOH - на 2%.

В лидерах снижения среди ликвидных - акции НЛМК (-4,3%), "Аэрофлота" AFLT(-1,1%), "Яндекса" YNDX(-1,8%).

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ

Курс рубля к доллару вечером корректировался вниз после роста в предыдущие два торговых дня 2018 года.

Российская валюта начала год ростом к основным резервным валютам. Доллар слабел ниже уровня 57 рублей - минимума с сентября 2017 года. За два дня валюта США падала на 80 копеек. Евро падал на 75 копеек. Поддержка исходила от дорогой нефти, которая обновила накануне трехлетние максимумы из-за акций протеста в Иране, которые могут привести к перебоям с поставками нефти, говорят эксперты.

В конце недели инвесторы решили зафиксировать прибыль и откупают подешевевшие доллары. Евро дешевеет на фоне умеренно-отрицательной динамики на форекс.

В целом, доллар вечером прибавляли против рубля 0,3%, евро снижался на 0,1%. Рублевая цена черного золота остается в районе многолетних максимумов - около 3,85 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

После праздников индекс Московской биржи попробует закрепиться выше 2200 пунктов, считает старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук. Главное - удержать этот рост в дальнейшем: ведь и в 2017 год российский фондовый рынок также начинал "за здравие", но потом последовал откат вниз, отметил он.

На следующей неделе рынок может продолжить рост и выйти на годовые максимумы в диапазон 2250-2300 по индексу Мосбиржи, оценил начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Лучше рынка, на мой взгляд, будут акции сырьевых компаний и банков", - прогнозирует он.

"У рубля сохраняется потенциал для укрепления, но сегодня мы наблюдали активные покупки доллара от уровня 56,7 рубля, этот уровень выступает в качестве поддержки американской валюте. Для евро этот актуальный уровень составляет 68,5 рубля", - оценил Ткачук.