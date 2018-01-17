Мосгорсуд рассмотрит просьбу об освобождении главы Роспромбанка

МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу на продление ареста президента Роспромбанка Сергея Салогубова, обвиняемого в хищении у кредитной организации 756 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов. Как сообщал ЦБ РФ, бывшее руководство банка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров и цессий более чем на миллиард рублей. Лицензия у банка была отозвана в сентябре 2016 года. Салогубову предъявлено обвинение в мошенничестве.

По данным следствия, Салогубов заключил с неким физическим лицом (сейчас этот человек в розыске) восемь договоров уступки требований по кредитам и пять договоров купли-продажи имущества более чем на 400 миллионов рублей. В качестве оплаты был передан земельный участок в Подмосковье, который, по документам, стоил более миллиарда рублей, однако его продали за 756 миллионов.

Как сообщает следствие, еще 354 миллионов рублей физическое лицо получило от банка наличными. При этом, отмечает следствие, реально участок стоил всего 90 миллионов рублей. Общий ущерб оценивается в 756 миллионов рублей (детали подсчетов не раскрываются).

Банк России с 13 сентября прошлого года отозвал лицензию у Роспромбанка. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Роспромбанк на 1 сентября 2016 года занимал 323-е место в банковской системе РФ. АСВ оценивало сумму выплат вкладчикам в 2,9 миллиарда рублей.