Проект об открытии торговых и клиринговых счетов в драгметаллах внесен в Госдуму

МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Депутаты Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, допускающий с 1 июня 2018 года при осуществлении клиринга открытие торговых банковских и клиринговых счетов не только в рублях и иностранной валюте, но и в драгоценных металлах, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Клиринговая организация будет вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) драгоценные металлы, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения, если это предусмотрено соглашением о таком обеспечении. В своих интересах она также сможет использовать денежные средства и (или) драгоценные металлы гарантийного фонда, если это предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении.

Поправки в закон о клиринге подготовлены в связи принятием в июле 2017 года закона, вступающего в силу с 1 июня 2018 года и дополняющего вторую часть Гражданского кодекса (ГК) новыми статьями, регулирующими особенности договоров банковского вклада и банковского счета в драгоценных металлах.

После вступления в силу этих изменений в ГК положения о торговых и клиринговых банковских счетах, содержащиеся в законе о клиринге, будут препятствовать возможности зачисления и учета по данным счетам драгоценных металлов для исполнения или обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств, отмечают разработчики. "В связи с этим законопроектом предлагается внести в закон о клиринге ряд поправок юридико-технического характера, которые позволят зачислять и учитывать драгоценные металлы на торговых и клиринговых банковских счетах", - поясняют они.

По действующему закону о клиринге торговым банковским счетом может являться специальный брокерский счет или специальный торговый счет участника клиринга, а клиринговым счетом - клиринговый банковский счет, клиринговый счет депо или клиринговый товарный счет. При этом предусматривается учет на таких счетах только денежных средств в рублях и в иностранной валюте.

Причем в случае осуществления клиринга с участием центрального контрагента, а также в иных случаях исполнение обязательств, допущенных к клирингу, должно обеспечиваться индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением. При этом имущество, которое может быть использовано для исполнения или обеспечения таких обязательств, может аккумулироваться на торговых или клиринговых счетах.