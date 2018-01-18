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АИЖК и "Роскапитал" запускают для семей с детьми программу ипотеки под 6%


МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. АИЖК и банк "Российский капитал" начинают прием заявок на ипотечные кредиты под 6% годовых от заемщиков, в семьях которых рождается второй или третий ребенок, сообщило Агентство ипотечного кредитного кредитования.

Программой "Семейная ипотека с государственной поддержкой" могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. Заявку на ипотечный кредит заемщики могут подать через сайт АИЖК, а также во всех офисах "Роскапитала", где выдается ипотека, и в офисах партнеров агентства, сообщили в АИЖК.

"Выдача ипотечных кредитов по программе начнется в январе 2018 года. Со стандартным пакетом документов необходимо предоставить свидетельства о рождении детей", - подчеркнули в агентстве.

Новая госпрограмма поддержки семей с детьми предусматривает сниженную ипотечную ставку 6% годовых в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет при рождении третьего ребенка. В случае, если в период действия льготной ставки в семье родится третий ребенок, то общий льготный период будет достигать восьми лет. Затем ставка по кредиту будет установлена на уровне ключевой ставки ЦБ на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта.

В рамках программы можно получить льготную ипотеку на покупку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика, а также рефинансировать уже существующий кредит, оформленный ранее на покупку жилья в новостройке.

Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20%. Максимальная сумма кредита для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти составляет 8 миллионов рублей, для остальных регионов – 3 миллиона рублей, срок кредита от 3 до 30 лет.

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